ٹرمپ کی ضد! ٹرمپ نے ایک اور ٹیرف بم گرادیا، باورچی خانے کی الماریوں، بھاری ٹرکوں اور برانڈڈ ادویات پر عائد کر دیے نئے ٹیکس
امریکی صدر نے ان محصولات کے پیچھے قومی سلامتی کو وجہ قرار دیا۔ مزید پڑھیں تفصیل
Published : September 26, 2025 at 10:03 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اعلان کر دیا۔ اس نے غیر ملکی فارماسیوٹیکل ادویات، کچن کیبنٹ، فرنیچر اور بھاری ٹرکوں پر بھاری درآمدی ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معلومات کے مطابق یہ ڈیوٹیز یکم اکتوبر 2025 سے لاگو ہوں گی۔ٹرمپ نے یہ اعلان اپنی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد گھریلو مینوفیکچرنگ کو بڑھانا اور امریکہ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے برانڈڈ یا پیٹنٹ دواسازی کی مصنوعات کی درآمد پر 100 فیصد ٹیرف کا اعلان کیا ہے۔ یہ 1 اکتوبر 2025 سے نافذ العمل ہو گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ 1 اکتوبر سے ریاستہائے متحدہ میں تیار نہ ہونے والی کوئی بھی دوا 100% ٹیرف کے تابع ہو گی، چاہے وہ برانڈڈ ہو یا پیٹنٹ ہو۔
ٹیرف میں اضافہ "امریکہ فرسٹ" پالیسی کا حصہ
ٹرمپ کے مطابق، یہ ٹیرف صرف اس صورت میں معاف کیے جائیں گے جب کمپنیاں امریکہ میں اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹس کی تعمیر شروع کر دیں۔ اسے اپنی "امریکہ فرسٹ" پالیسی کا حصہ قرار دیتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ صرف "بریکنگ گراؤنڈ" یا "زیر تعمیر" کو ہی تعمیر سمجھا جائے گا۔ مزید برآں، ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ باورچی خانے کی الماریوں اور باتھ روم کی وینٹیز پر 50 فیصد درآمدی ٹیکس، فرنیچر پر 30 فیصد ٹیکس، اور بھاری ٹرکوں پر 25 فیصد ٹیکس عائد کریں گے۔
فارماسیوٹیکل ادویات پر 100% ٹیرف
امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ادویات کی ادویات پر 100 فیصد، کچن کیبنٹ اور باتھ روم کی وینٹی پر 50 فیصد، فرنیچر پر 30 فیصد اور بھاری ٹرکوں پر 25 فیصد ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ سماجی سچائی پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ٹرمپ نے لکھا کہ بدھ 1 اکتوبر 2025 سے ہم تمام برانڈڈ دواسازی کی مصنوعات پر 100 فیصد ٹیکس لگانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ پلانٹس بنانے والی فارماسیوٹیکل کمپنیاں اس ٹیکس سے بچ سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر تعمیراتی کام جاری ہے تو بھی کمپنیوں کو ٹیکس میں چھوٹ ملے گی۔
ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ
ایک اور پوسٹ شیئر کرتے ہوئے امریکی صدر نے لکھا کہ ان کی انتظامیہ یکم اکتوبر 2025 سے کچن کیبنٹ، باتھ روم کی اشیاء اور متعلقہ لوازمات پر 50 فیصد ٹیرف لگانے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ فرنیچر پر بھی 30 فیصد ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے ٹیرف کے پیچھے کی وجہ بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بیرونی ممالک کی مصنوعات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ہمیں قومی سلامتی کے تحفظ اور ملک کو مضبوط بنانے کے لیے سخت فیصلے کرنے چاہئیں۔
امریکہ میں مہنگائی پہلے ہی زیادہ
انہوں نے سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ان غیر ملکی کمپنیوں کی مصنوعات ہماری ملکی صنعت کو متاثر کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بھاری ٹرکوں اور ان کے پرزوں پر بھی ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی روکنے کا وقت آگیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں مہنگائی پہلے ہی زیادہ ہے۔