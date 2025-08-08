Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے پر ٹرمپ نے کہا، بات تب تک نہیں ہوگی، جب تک معاملہ حل نہیں ہو جاتا - TRUMP SAYS NO TRADE WITH INDIA

ٹرمپ نے اب ٹیرف معاملے پر سخت موقف اختیار کرلیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید سخت فیصلے کیے جائیں گے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 8, 2025 at 8:40 AM IST

4 Min Read

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھارت کے ساتھ کاروبار کے معاملے پر اہم بیان دیا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک یہ تنازع حل نہیں ہو جاتا تب تک بھارت کے ساتھ مزید تجارتی مذاکرات نہیں ہوں گے۔

واضح رہے کہ اوول آفس میں خبر رساں ایجنسی اے این آئی نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ آپ نے بھارت پر جو 50 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے، کیا اس کے بعد آپ تجارتی معاہدے کی توقع کرتے ہیں، تو امریکی صدر نے جواب دیا کہ جب تک یہ تنازع حل نہیں ہوجاتا، بھارت کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔

وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہوئے بھارتی اشیاء پر 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد کر دیا، جس سے کل ٹیرف 50 فیصد ہو گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے خدشات کا حوالہ دیا، خاص طور پر بھارت کی طرف سے روسی تیل کی مسلسل درآمدات کی طرف اشارہ کیا۔ حکمنامے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ درآمدات، چاہے براہ راست ہوں یا بچولیوں کے ذریعے، امریکہ کے لیے 'غیر معمولی خطرہ' ہیں اور ہنگامی اقتصادی اقدامات کا جواز پیش کرتی ہیں۔

امریکی حکام کے مطابق ابتدائی 25 فیصد ٹیرف جمعرات سات اگست سے لاگو ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ اضافی ڈیوٹی 27 اگست سے لاگو ہوگی اور امریکی بندرگاہوں میں داخل ہونے والے تمام بھارتی اشیاء پر لاگو ہو گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹیرف کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں تناؤ دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت 50 فیصد ٹیرف کے بارے میں تھوڑا پریشان ہے۔ ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان بیان بازی بھی عروج پر ہے۔

مزید پڑھیں: 'ٹیرف کنگ' کا لیبل لگانے سے لے کر بڑے پیمانے پر درآمدی محصولات تک۔۔جانیں بھارت کے خلاف ٹرمپ ٹیرف کی پوری کہانی

اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو ایم ایس سوامی ناتھن کی جینتی پر منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران ایک چیلنجنگ انداز میں جواب دیا اور اشارہ کیا کہ ہمارا ملک معاشی دباؤ کے سامنے نہیں جھگے گا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے کسانوں کا مفاد ہماری اولین ترجیح ہے۔ بھارت کسانوں، ماہی گیروں اور ڈیری فارمرز کے مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بھارت اس کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے لاکھوں دیہی معاش پر ممکنہ اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے زراعت اور ڈیری جیسے حساس شعبوں کو بین الاقوامی مقابلے کے لیے کھولنے کی مسلسل مخالفت کی ہے۔ یہ تعطل دونوں ممالک کے درمیان تجارتی کشیدگی میں تیزی سے اضافے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ دونوں فریق اقتصادی پالیسی اور قومی مفاد کے معاملات پر اٹل ہیں۔

جانکاری کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ چپس پر 100 فیصد ٹیرف کا اعلان کرنے جا رہا ہے۔ اس کا اثر پوری دنیا کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری پر نظر آئے گا۔ اس کا ہندوستان پر زیادہ اثر پڑے گا کیونکہ بھارتی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری تیزی سے ابھر رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: ٹرمپ نے 50 فیصد ٹیرف کے بعد ثانوی پابندیاں لگانے کا اشارہ دیا، کہا ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا

مجھے بڑی قیمت چکانی پڑے گی اور میں اس کے لیے تیار ہوں؛ ٹرمپ کے ٹیرف پر پی ایم مودی کا اہم بیان

'چین کو رعایت، بھارت پر دباؤ؟'، اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکی ہیلی کی ٹرمپ کو نصیحت

امریکہ نے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا، ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے

راہل گاندھی نے ٹرمپ کے اضافی ٹیرف کو ’معاشی بلیک میل‘ قرار دے دیا، پی ایم مودی کی خاموشی پر سخت تنقید

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھارت کے ساتھ کاروبار کے معاملے پر اہم بیان دیا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک یہ تنازع حل نہیں ہو جاتا تب تک بھارت کے ساتھ مزید تجارتی مذاکرات نہیں ہوں گے۔

واضح رہے کہ اوول آفس میں خبر رساں ایجنسی اے این آئی نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ آپ نے بھارت پر جو 50 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے، کیا اس کے بعد آپ تجارتی معاہدے کی توقع کرتے ہیں، تو امریکی صدر نے جواب دیا کہ جب تک یہ تنازع حل نہیں ہوجاتا، بھارت کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔

وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہوئے بھارتی اشیاء پر 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد کر دیا، جس سے کل ٹیرف 50 فیصد ہو گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے خدشات کا حوالہ دیا، خاص طور پر بھارت کی طرف سے روسی تیل کی مسلسل درآمدات کی طرف اشارہ کیا۔ حکمنامے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ درآمدات، چاہے براہ راست ہوں یا بچولیوں کے ذریعے، امریکہ کے لیے 'غیر معمولی خطرہ' ہیں اور ہنگامی اقتصادی اقدامات کا جواز پیش کرتی ہیں۔

امریکی حکام کے مطابق ابتدائی 25 فیصد ٹیرف جمعرات سات اگست سے لاگو ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ اضافی ڈیوٹی 27 اگست سے لاگو ہوگی اور امریکی بندرگاہوں میں داخل ہونے والے تمام بھارتی اشیاء پر لاگو ہو گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹیرف کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں تناؤ دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت 50 فیصد ٹیرف کے بارے میں تھوڑا پریشان ہے۔ ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان بیان بازی بھی عروج پر ہے۔

مزید پڑھیں: 'ٹیرف کنگ' کا لیبل لگانے سے لے کر بڑے پیمانے پر درآمدی محصولات تک۔۔جانیں بھارت کے خلاف ٹرمپ ٹیرف کی پوری کہانی

اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو ایم ایس سوامی ناتھن کی جینتی پر منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران ایک چیلنجنگ انداز میں جواب دیا اور اشارہ کیا کہ ہمارا ملک معاشی دباؤ کے سامنے نہیں جھگے گا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے کسانوں کا مفاد ہماری اولین ترجیح ہے۔ بھارت کسانوں، ماہی گیروں اور ڈیری فارمرز کے مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بھارت اس کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے لاکھوں دیہی معاش پر ممکنہ اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے زراعت اور ڈیری جیسے حساس شعبوں کو بین الاقوامی مقابلے کے لیے کھولنے کی مسلسل مخالفت کی ہے۔ یہ تعطل دونوں ممالک کے درمیان تجارتی کشیدگی میں تیزی سے اضافے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ دونوں فریق اقتصادی پالیسی اور قومی مفاد کے معاملات پر اٹل ہیں۔

جانکاری کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ چپس پر 100 فیصد ٹیرف کا اعلان کرنے جا رہا ہے۔ اس کا اثر پوری دنیا کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری پر نظر آئے گا۔ اس کا ہندوستان پر زیادہ اثر پڑے گا کیونکہ بھارتی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری تیزی سے ابھر رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: ٹرمپ نے 50 فیصد ٹیرف کے بعد ثانوی پابندیاں لگانے کا اشارہ دیا، کہا ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا

مجھے بڑی قیمت چکانی پڑے گی اور میں اس کے لیے تیار ہوں؛ ٹرمپ کے ٹیرف پر پی ایم مودی کا اہم بیان

'چین کو رعایت، بھارت پر دباؤ؟'، اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکی ہیلی کی ٹرمپ کو نصیحت

امریکہ نے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا، ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے

راہل گاندھی نے ٹرمپ کے اضافی ٹیرف کو ’معاشی بلیک میل‘ قرار دے دیا، پی ایم مودی کی خاموشی پر سخت تنقید

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMPNO TRADE NEGOTIATIONS WITH INDIAUS INDIA RELATIONSTRUMP ON INDIATRUMP SAYS NO TRADE WITH INDIA

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.