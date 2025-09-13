ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف لگانے کے بارے میں کہا، پچاس فیصد ٹیرف آسان نہیں تھا، لیکن...
ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہمیشہ پی ایم مودی کے دوست رہیں گے، لیکن انہوں نے روسی تیل کے بارے میں بھی بیان دیا۔
Published : September 13, 2025 at 10:02 AM IST
نیویارک: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر ٹیرف لگانا آسان کام نہیں اور اس سے بھارت کے ساتھ اختلافات پیدا ہوسکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھارت ان کا سب سے بڑا گاہک تھا۔ میں نے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف اس لیے لگایا کہ وہ روس سے تیل خرید رہا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور اس سے بھارت کے ساتھ دراڑ پیدا ہوتی ہے۔
ٹرمپ نے یہ باتیں جمعہ کو 'فاکس اینڈ فرینڈز' کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن پر شکنجہ کسنے کا کیا مطلب ہے، لیکن میں یہ کام کر چکا ہوں۔ میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے مسئلے سے زیادہ یوروپ کا مسئلہ ہے۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ بطور صدر اپنے دوسرے دور میں اب تک سات جنگیں حل کر چکے ہیں۔
میں نے پاکستان اور بھارت جنگ روکی
انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان اور بھارت سمیت 7 جنگیں حل کیں لیکن بڑی جنگیں جن میں سے کچھ کافی قدیم کبھی حل نہ ہوئیں، میں نے انہیں روکا۔ جیسے کانگو اور روانڈا۔ میں نے انہیں حل کیا۔ یہ 31 سال سے جاری تھا، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ میں نے ایسی جنگیں حل کیں جو کبھی حل نہ ہوئی تھیں۔ روس سے خام تیل کی خریداری کا دفاع کرتے ہوئے ہندوستان یہ کہتا رہا کہ اس کی توانائی کی خریداری قومی مفاد اور مارکیٹ کی حرکیات سے متاثر ہے۔
مکمل طور پر قومی مفاد کا معاملہ
آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں کئی دنوں سے تلخی چلی آ رہی ہے۔ روس سے تیل خریدنے پر بھارت نے کہا کہ یہ مکمل طور پر قومی مفاد کا معاملہ ہے۔ دریں اثنا، امریکہ نے گزشتہ ماہ اگست سے کچھ ہندوستانی اشیاء پر 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد کیا تھا۔ اب کل ٹیکس 50 فیصد ہو گیا ہے۔
واضح رہے کہ کچھ روز قبل ٹرمپ نے پی ایم مودی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کے دوست رہیں گے۔ وہ ایک عظیم وزیر اعظم ہیں۔ اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے پی ایم مودی نے بھی کہا کہ وہ ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں۔