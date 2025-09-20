موجودہ ایچ ون بی ویزا ہولڈرز کو فوری طور پر امریکہ واپس آنے کی ضرورت نہیں، فیس صرف نئے درخواست دہندگان پر لاگو: امریکی اہلکار
کئی کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو امریکہ واپس آنے کو کہا ہے۔ لیکن اب امریکی اہلکار کی جانب سے وضاحت سے اہم راحت ملی ہے۔
Published : September 20, 2025 at 11:24 PM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے H-1B ویزا کی سالانہ فیس کو 100,000$ تک بڑھانے کے اعلان سے ہندوستانی آئی ٹی پیشہ ور افراد اور کمپنیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ نتیجتاً کئی بڑی ٹیک کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو فوری طور پر امریکہ واپس آنے کو کہا تھا۔ دریں اثنا، ایک امریکی اہلکار نے واضح کیا ہے کہ ہندوستانیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہفتے کے روز، ایک امریکی اہلکار نے واضح کیا، "H-1B ویزا پر ہندوستانیوں کو اتوار تک امریکہ واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں واپسی کے لیے 100,000$ ادا کرنے ہوں گے۔"
Senior US Administration official to ANI: Those who are visiting or leaving the country, or visiting India, they don't need to rush back before Sunday or pay the $100,000 fee. $100,000 is only for new and not current existing holders. pic.twitter.com/dMRyefnvUu— ANI (@ANI) September 20, 2025
نیا اصول صرف نئی ویزا درخواستوں پر لاگو
اہلکار نے واضح کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ نیا اصول صرف نئی ویزا درخواستوں پر لاگو ہوگا۔ وہ لوگ جو پہلے سے H-1B ویزا رکھتے ہیں یا اپنے ویزا کی تجدید کر رہے ہیں وہ اس نئی فیس کے تابع نہیں ہوں گے۔
ہندوستانی سب سے زیادہ متاثر ہوں گے
امریکہ کے اس فیصلے کا ہندوستانی پیشہ ور افراد پر سب سے زیادہ اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ H-1B ویزا رکھنے والوں میں سے 71-72% ہندوستانی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیک کمپنیوں نے فوری طور پر اپنے ملازمین کو الرٹ کر دیا۔