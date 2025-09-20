ETV Bharat / international

موجودہ ایچ ون بی ویزا ہولڈرز کو فوری طور پر امریکہ واپس آنے کی ضرورت نہیں، فیس صرف نئے درخواست دہندگان پر لاگو: امریکی اہلکار

کئی کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو امریکہ واپس آنے کو کہا ہے۔ لیکن اب امریکی اہلکار کی جانب سے وضاحت سے اہم راحت ملی ہے۔

us official big clarification on new h1b visa fee hike no need to rush back Urdu News
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025 at 11:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے H-1B ویزا کی سالانہ فیس کو 100,000$ تک بڑھانے کے اعلان سے ہندوستانی آئی ٹی پیشہ ور افراد اور کمپنیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ نتیجتاً کئی بڑی ٹیک کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو فوری طور پر امریکہ واپس آنے کو کہا تھا۔ دریں اثنا، ایک امریکی اہلکار نے واضح کیا ہے کہ ہندوستانیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہفتے کے روز، ایک امریکی اہلکار نے واضح کیا، "H-1B ویزا پر ہندوستانیوں کو اتوار تک امریکہ واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں واپسی کے لیے 100,000$ ادا کرنے ہوں گے۔"

نیا اصول صرف نئی ویزا درخواستوں پر لاگو

اہلکار نے واضح کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ نیا اصول صرف نئی ویزا درخواستوں پر لاگو ہوگا۔ وہ لوگ جو پہلے سے H-1B ویزا رکھتے ہیں یا اپنے ویزا کی تجدید کر رہے ہیں وہ اس نئی فیس کے تابع نہیں ہوں گے۔

ہندوستانی سب سے زیادہ متاثر ہوں گے

امریکہ کے اس فیصلے کا ہندوستانی پیشہ ور افراد پر سب سے زیادہ اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ H-1B ویزا رکھنے والوں میں سے 71-72% ہندوستانی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیک کمپنیوں نے فوری طور پر اپنے ملازمین کو الرٹ کر دیا۔

یہ بھی پڑھیں:

ٹرمپ انتظامیہ کا ایچ-1 بی ویزوں پر بڑا فیصلہ، اب امریکہ جانے کے لیے دینے ہوں گے 89 لاکھ روپے

US Relaxes Visa Rules: امریکہ نے کووڈ 19 کی وجہ سے ویزا قوانین میں رعایت دی

بھارت امریکہ کے بیچ ٹیرف تنازع کا حل آئندہ آٹھ سے دس ہفتوں میں ممکن: سی ای اے

ٹرمپ نے امریکہ میں بسنے کا راستہ کھول دیا، لانچ کیا گولڈ کارڈ، جانیں فیس

H-1B ویزا فیس میں بھاری اضافہ پر راہل گاندھی کا مودی پر شدید حملہ

مودی نے ٹرمپ کے سامنے شدت پسندی کا معاملہ اٹھایا

For All Latest Updates

TAGGED:

PROGRAMME FOR US H1B VISAUS IMMIGRATION POLICY H1BHOLDING H 1B VISASH 1B VISA RULESUS H1B VISA PROGRAMME

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.