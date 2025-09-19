امریکہ نے بھارت کو ایک اور جھٹکا دیا، ایران کی چابہار بندرگاہ کے لیے دی گئی چھوٹ واپس لے لی
امریکہ نے 2018 کی پابندیوں کی چھوٹ کو منسوخ کر دیا ہے جس میں ایران کی چابہار بندرگاہ کی ترقی کی اجازت دی گئی ہے۔
Published : September 19, 2025 at 7:06 AM IST
نئی دہلی: امریکہ نے ایران کی چابہار بندرگاہ کی ترقی کی اجازت دینے والی 2018 کی پابندیوں کی چھوٹ کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر امریکی محکمہ خزانہ 29 ستمبر سے چابہار بندرگاہ کا آپریشن سنبھال لیتا ہے تو اس پر امریکی پابندیاں عائد ہوں گی۔ اس اسٹریٹجک بندرگاہ کے ایک ٹرمینل کی ترقی میں بھارت ملوث ہے اور اسے بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔
امریکی پابندیوں سے نہ صرف سرمایہ کاری ڈوبنے کا خطرہ ہے بلکہ ہندوستان کی اسٹریٹجک تیاریوں میں بھی رکاوٹ ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے 50 فیصد ٹیرف لگا کر ہندوستان کو معاشی نقصان پہنچایا ہے۔
امریکہ نے چابہار بندرگاہ پر پابندیاں عائد کر دیں:
امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا، "ایرانی حکومت کو الگ تھلگ کرنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے مطابق، انہوں نے 29 ستمبر 2025 سے افغانستان کی تعمیر نو میں مدد اور اقتصادی ترقی کے لیے ایران فریڈم اینڈ کاؤنٹر پرولیفریشن ایکٹ (IFCA) کے تحت 2018 میں جاری کردہ پابندیوں کی چھوٹ کو منسوخ کر دیا ہے۔" اس منظوری کے نافذ العمل ہونے کے بعد، چابہار بندرگاہ کو چلانے والے یا آئی ایف سی اے میں بیان کردہ دیگر سرگرمیوں میں ملوث افراد آئی ایف سی اے کے تحت پابندیوں کے تابع ہو سکتے ہیں۔
ایران کی مذموم سرگرمیوں کی روک تھام:
امریکی محکمہ خارجہ نے کہا، "امریکہ ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں مقیم متعدد افراد اور اداروں کے ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورک پر پابندیاں لگا کر ایران کی عدم استحکام کی سرگرمیوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔"
بیان میں مزید کہا گیا ہے، "ان نیٹ ورکس نے ایرانی تیل کی فروخت میں سہولت فراہم کی ہے، جس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور قدس فورس (IRGC-QF) اور وزارت دفاع اور مسلح افواج کی لاجسٹکس (MODAFL) کو فائدہ پہنچا ہے۔" امریکہ اس غیر قانونی مالی اعانت کو روکنے کے لیے پرعزم ہے جو ایران کی مذموم سرگرمیوں کو فنڈ فراہم کرتی ہے۔
چابہار بندرگاہ بھارت کے لیے کیوں اہم ہے؟
اس امریکی فیصلے کا اثر ہندوستان پر بھی پڑے گا، کیونکہ وہ خلیج عمان میں واقع چابہار بندرگاہ پر ایک ٹرمینل کی ترقی میں ملوث ہے۔ مزید برآں، 13 مئی 2024 کو، ہندوستان نے اس بندرگاہ کو چلانے کے لیے 10 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس سے وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت بڑھانے میں مدد ملے گی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہندوستان کسی غیر ملکی بندرگاہ کا انتظام سنبھال رہا تھا۔
ہندوستان اس بندرگاہ کو بین الاقوامی شمالی-جنوبی ٹرانسپورٹ کوریڈور (INSTC) کے حصے کے طور پر تیار کر رہا ہے، یہ ایک ٹرانزٹ پروجیکٹ ہے جو روس اور یورپ کو وسطی ایشیا سے ملاتا ہے۔ چابہار بندرگاہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ کے قریب واقع ہے، جو اسے بھارت کے لیے تزویراتی طور پر اہم بناتی ہے۔ ایران کے مشتبہ جوہری پروگرام کی وجہ سے اس پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے بندرگاہ کی ترقی سست پڑ گئی تھی۔
چابہار پورٹ پروجیکٹ کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
ہندوستان نے اس بندرگاہ کو 2023 میں افغانستان کو 20,000 ٹن گندم بھیجنے اور 2021 میں ایران کو ماحول دوست کیڑے مار ادویات کی فراہمی کے لیے اس کے لیے استعمال کیا ہے۔
ہندوستان کی انڈین پورٹس گلوبل لمیٹڈ (IPGL) اور ایران کی بندرگاہ اور میری ٹائم آرگنائزیشن (PMO) کے درمیان چابہار بندرگاہ کے آپریشنز پر ایک طویل مدتی دو طرفہ معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس سے چابہار پورٹ ڈویلپمنٹ پروجیکٹ کے تحت شاہد بہشتی ٹرمینل کو 10 سال کی مدت کے لیے فعال کیا جا سکے گا۔ وزارت خارجہ نے 2024-25 کے لیے چابہار پورٹ پروجیکٹ کے لیے ایک بلین (1 بلین روپے) مختص کیے ہیں، جو ایران کے ساتھ رابطے کے منصوبوں پر ہندوستان کی خصوصی توجہ کی عکاسی کرتا ہے۔
