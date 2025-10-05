امریکی ایلچی مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ، ٹرمپ نے امن معاہدے میں تاخیر کے خلاف حماس کو خبردار کیا
امریکی صدر ٹرمپ نے سنیچر کے روز فلسطینی گروپ حماس کو خبردار کیا کہ وہ معاہدے پر عمل کے لیے 'تیزی سے آگے بڑھیں۔'
واشنگٹن: ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور ایک سینئر ایلچی سنیچر کے روز یرغمالیوں کی رہائی کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے مصر روانہ ہوئے، دریں اثنا امریکی صدر نے خبردار کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ امن منصوبے پر عمل درآمد میں حماس کی طرف سے "تاخیر برداشت نہیں کریں گے"۔
وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے اے ایف پی کو تصدیق کی کہ جیرڈ کشنر اور ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیو وٹ کوف یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق تفصیلات کو حتمی شکل دینے اور اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کو ختم کرنے کے لیے امریکی صدر کی طرف سے کیے گئے معاہدے پر بات کرنے کے لیے خطے کا دورہ کر رہے ہیں۔
ٹرمپ نے سنیچر کی دوپہر کے آخر میں اپنے 'ٹروتھ سوشل' پلیٹ فارم پر کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں انخلاء کی ابتدائی لائن پر اتفاق کیا ہے اور یہ جانکاری حماس کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے۔
انہوں نے مجوزہ لائن والے نقشے کو بھی پوسٹ کیا، "جب حماس تصدیق کرے گی، جنگ بندی فوری طور پر موثر ہو جائے گی، یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا، اور ہم انخلاء کے اگلے مرحلے کے لیے حالات پیدا کریں گے۔" فلسطینی عسکریت پسند گروپ نے جمعہ کے روز ٹرمپ کے اس منصوبے پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا جس سے دو سال کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے اور معاہدے کی دیگر تفصیلات پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔
ٹرمپ نے حماس کا جواب ملنے کے بعد اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ زدہ علاقے پر اپنی بمباری کو "فوری طور پر" روک دے، حالانکہ خطے میں واشنگٹن کے اہم اتحادی نے سنیچر کے روز کہا کہ اس کے فوجی ابھی بھی غزہ میں کام کر رہے ہیں۔ گھنٹوں بعد انکلیو کی سول ڈیفنس ایجنسی نے بتایا کہ صبح سے لے کر اب تک کم از کم 57 افراد اسرائیلی حملوں میں مارے جا چکے ہیں، جن میں صرف غزہ شہر میں 40 افراد شامل ہیں۔
ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا، "حماس کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی۔ میں تاخیر یا ایسا نتیجہ برداشت نہیں کروں گا، جس سے غزہ کو دوبارہ خطرہ لاحق ہو، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا ہوگا۔" ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا۔ "جلدی کرو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا!" ٹرمپ کی تجویز میں دشمنی کو روکنے، 72 گھنٹوں کے اندر یرغمالیوں کی رہائی، غزہ سے بتدریج اسرائیلی انخلاء اور حماس کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
ایکسیوس (Axios) کے ساتھ سنیچر کے روز ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ اپنی پس پردہ سفارت کاری پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ غزہ میں امن معاہدہ "قریب" ہے اور وہ آنے والے دنوں میں اسے حتمی شکل دینے پر زور دیں گے۔
"میں نے کہا، 'بی بی، یہ آپ کی جیت کا موقع ہے۔' وہ اس سے مطمئن تھے،" ٹرمپ نے ایکسیوس کو بتایا۔ "انہیں اس سے مطمئن ہونا ہی تھا، ان کے پاس اور کوئی انتخاب نہیں تھا، میرے ساتھ، آپ کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔" ٹرمپ نے مزید کہا کہ ان کے ترک ہم منصب رجب طیب اردگان نے حماس پر زور دیا کہ وہ مغویوں کی رہائی پر رضامند ہو جائیں۔ ٹرمپ نے کہا، "اردگان نے بہت مدد کی۔ وہ ایک سخت آدمی ہے، لیکن وہ میرا دوست ہے اور وہ بہت عظیم ہیں۔"
