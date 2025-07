ETV Bharat / international

شام اور اسرائیل کے بیچ سویدا میں جنگ بندی پر اتفاق، امریکی ایلچی کا اعلان، جانیں اب تک کے واقعات کی تفصیلات - SYRIA SWEIDA FIGHT

جھڑپوں کے دوران بدو جنگجو سویدا شہر کے نواح میں مزرا گاؤں میں ایک جلی ہوئی دکان کے سامنے کھڑے ہوئے ( AP )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 19, 2025 at 11:35 AM IST | Updated : July 19, 2025 at 11:44 AM IST 4 Min Read

مزرا: شام کے لیے امریکی ایلچی ٹام براک نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور شام رواں ہفتے شام کے جنوبی صوبے سویدا میں دروز ملیشیا اور مقامی بدو قبائل میں لڑائی کے بعد جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ براک نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل اور شام کے درمیان نئی جنگ بندی کو ترکی، اردن اور دیگر ہمسایہ ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے دروز ملیشیا اور بدو قبائل کے جنگجوؤں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور دیگر اقلیتوں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر امن اور خوشحالی کے لیے ایک نئے اور متحدہ شام کی تعمیر میں حصہ لیں۔" تھامس براک نے معاہدے پر تفصیلات شیئر نہیں کیں۔ تاہم مختلف ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق اس معاہدے کے تحت تمام گروہوں کو اپنے ہتھیار حکومت شام کی افواج کے حوالے کرنے ہوں گے اور سویدا کی سکیورٹی کی ذمہ داری شام کی افواج پر ہوگی۔ اس کے لیے اسرائیل نے سویدا میں شامی حکومت کو محدود تعداد میں فوج کی تعیناتی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ترکی، اردون اور شام کے دیگر پڑوسی ممالک نے اس معاہدے کی حمایت کی ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب مسلح دروز گروپوں اور بدو قبیلوں کے درمیان دوبارہ جھڑپیں شروع ہوگئیں جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ اس لڑائی میں 300 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ خیال رہے کہ یہ لڑائی 13 جولائی 2025 کو جنوبی شام کے شہر سویدا اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں میں دروز ملیشا اور بدو قبائل کے مسلح گروہوں کے درمیان شروع ہوئی۔ مزید پڑھیں: شام: لائیو نشریات کے دوران ٹی وی اسٹوڈیو پر اسرائیلی حملہ، ویڈیو دیکھیں، خاتون اینکر جان بچا کر بھاگ گئی

شام کی عبوری حکومت نے 14 سے 16 جولائی کے بیچ امن بحال کرنے کے لیے مداخلت کرتے ہوئے مسلح افواج کو علاقے میں تعینات کیا۔ سرکاری افواج کی مداخلت کے بعد 15 جولائی کو دروز کے رہنماؤں اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، لیکن دروز کے رہنماؤں میں سے ایک اسرائیلی حامی حکمت الہجری نے معاہدے کو رد کرتے ہوئے حکومت اور بدو قبائیل کے خلاف حملے جاری رکھنے کی اپیل کی۔ اس کے بعد شروع ہوئے تشدد میں ماورائے عدالت قتل اور شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کی متعدد خبریں سامنے آئیں۔ اسی بیچ اسرائیل نے بدھ کے روز اپنے اتحادی دروز ملیشیا کی حمایت میں شامی فوج پر بمباری شروع کر دی۔ اس دوران جہاں اسرائیل نے شامی فوج کے قافلوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنایا وہیں شام کی وزارت دفاع پر بمباری کر دی اور صدارتی محل کے آس پاس حملے کیے۔ شام نے الزام عائد کیا کہ اسرائیل ان کے ملک کی صورت حال کا فائدہ اٹھا کر اس کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی پڑھیں: اسرائیلی حملوں میں شامی وزارت دفاع اور داخلہ کے 15 اہلکار ہلاک، جھڑپوں میں 350 سے زائد ہلاکتیں اسرائیلی حملوں کے بعد شام کی مسلح افواج سویدا سے پیچھے ہٹ گئیں جس کے بعد سویدا کے دیہی علاقوں میں بسے بدو قبائل دروز ملیشیا کے نشانے پر آ گئے۔ بعد ازاں ملک بھر میں سنی اور بدو قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے نتیجے میں صوبے سویدا میں 18 اور 17 جولائی کو دروز ملیشیا اور مقامی سنی مسلم بدو قبائل کے درمیان ایک بار پھر شدید جھڑپیں شروع ہوگئیں۔ صورت حال کو بگڑتا دیکھ کر امریکہ نے ترکی، اردن اور شام کے دیگر پڑوسی ملکوں کی مدد سے اسرائیل اور شام کے بیچ جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دیں اور امریکی ایلچی ٹام براک نے سنیچر 19 جولائی کی ابتدائی ساعات میں جنگ بندی کا اعلان کیا۔ مزید پڑھیں: اب اسرائیل کے شام پر تیز حملے، فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔۔۔کیا ہے اس نئی جنگ کی وجہ؟ یہاں جانیں

