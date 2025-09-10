ETV Bharat / international

بھارت کے تئیں ٹرمپ کے نرم پڑنے پر ناوارو برہم، کہا نئی دہلی کے ساتھ غیر منصفانہ تجارت کی ضرورت نہیں

وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹرناوارو کا یہ تبصرہ ایک ایسے وقت میں آیا جب ٹرمپ نے بھارت امریکہ مذاکرات کی بحالی کا اعلان کیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 10, 2025 at 2:49 PM IST

واشنگٹن: وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹر ناوارو نے کہا ہے کہ امریکا کو بھارت کے ساتھ ’غیر منصفانہ تجارت‘ کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن نئی دہلی امریکی منڈیوں تک رسائی کے لیے ’بےتاب‘ ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں، ناوارو نے ہندوستان کے خلاف کئی تنقیدی تبصرے کیے ہیں، خاص طور پر روس سے خام تیل کی خریداری جاری رکھنے پر۔

وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ بھارت اور امریکا تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔

ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ آنے والے ہفتوں میں وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کرنے کے منتظر ہیں۔ "مجھے یقین ہے کہ ہمیں اپنے دونوں عظیم ممالک کے لیے کسی کامیاب نتیجے تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی!" تاہم، ناوارو نے 'X' پر کئی پوسٹوں میں ہندوستان کو نشانہ بنایا۔

انہوں نے کہا، "امریکہ کو ہندوستان کے ساتھ غیر منصفانہ تجارت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کو امریکی منڈیوں اور اسکولوں تک رسائی کی اشد ضرورت ہے اور وہ امریکی ملازمتیں چھینتا رہے گا۔" ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار نے اپنے سابقہ ​​الزامات کو بھی دہرایا کہ ہندوستان روس کی جنگی مشینری کو ہوا دے رہا ہے۔

انہوں نے کہا، "بھارت روس کے جنگی فنڈ کو ایندھن دیتا ہے۔ بھارت تحفظ پسند ہے اور اس کے ٹیرف آسمان کو چھو رہے ہیں۔ امریکہ کا بھارت کے ساتھ بہت بڑا تجارتی خسارہ ہے۔" ناوارو نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ "ہندوستان کے آسمان چھوتے ٹیرف" سے امریکہ کو اس کی ملازمتیں مہنگی پڑ رہی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا، "بھارت صرف منافع کے لیے روسی تیل خریدتا ہے۔ اس سے ہونے والی آمدنی پوتین کی جنگی مشین کو ایندھن دیتی ہے۔

نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات اس وقت سے تیزی سے خراب ہو گئے ہیں جب ٹرمپ نے ہندوستانی اشیاء پر ٹیرف کو دوگنا کرکے 50 فیصد کردیا، جس میں ہندوستان کی روسی خام تیل کی خریداری پر اضافی 25 فیصد ڈیوٹی بھی شامل ہے۔ بھارت نے امریکی اقدام کو "غیر معقول، بلاجواز قرار دیا۔

