ایچ ون بی ویزا کے قوانین بدل جائیں گے! چند ماہ میں ہو جائیں گی تبدیلیاں: امریکی وزیر تجارت
H1B لاٹری کو "فکس" کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کو صرف "سب سے زیادہ ہنر مند لوگوں" کو "اعلیٰ ہنر مند ملازمتیں" پیش کرنی چاہئیں۔
Published : September 30, 2025 at 10:33 AM IST
واشنگٹن: امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک نے کہا کہ فروری 2026 سے پہلے H1B ویزا کے عمل میں "اہم تبدیلیاں" ہوں گی، جب 100,000 امریکی ڈالر کی نئی فیس نافذ ہو جائے گی۔ انہوں نے "سستے" تکنیکی مشیروں کے ملک میں آنے اور اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ لانے کے خیال کو "بالکل غلط" قرار دیا۔
ٹرمپ انتظامیہ نے اس ماہ نئے H1B ورک ویزوں کے لیے US$100,000 کی یک وقتی فیس کا اعلان کیا۔ اس حکم سے ہندوستانی پیشہ ور افراد متاثر ہوں گے جو عارضی ویزا پر امریکہ میں کام کرنا چاہتے ہیں۔
اوول آفس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے کھڑے ہوئے جب H1B اعلان پر دستخط کیے گئے، ہاورڈ لٹنک نے کہا کہ 100,000$ تمام H1B ویزوں کی سالانہ فیس ہوگی، بشمول تجدید اور پہلی بار درخواست دہندگان۔
وسیع الجھن اور افراتفری کے درمیان، ٹرمپ انتظامیہ نے واضح کیا کہ H1B ویزا کے لیے نئی فیس کی شرط موجودہ ویزا ہولڈرز پر لاگو نہیں ہوگی اور یہ ایک بار کی ادائیگی ہوگی، جو صرف نئی درخواستوں پر لاگو ہوگی۔
ہاورڈ لٹنک نے اتوار کو نیوز نیشن کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا، "یہ عمل اور طریقہ کار فروری 2026 میں نافذ العمل ہو جائے گا، اس لیے میں توقع کرتا ہوں کہ اب اور 2026 کے درمیان اہم تبدیلیاں ہوں گی۔"
ہاورڈ لٹنک نے کہا کہ درخواستوں پر 100,000$ کی فیس کے ساتھ، "کم از کم لوگوں کا رش نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک حقیقی سوچی سمجھی تبدیلی نظر آئے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔"
انہوں نے کہا، "بہت سی تبدیلیاں ہوں گی، وہ ان پر بات کر رہے ہیں۔ لاٹری کیسے نکلے، کیا اب بھی لاٹری ہوگی؟ لیکن اس کا فیصلہ فروری تک ہو جائے گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "لیکن ابھی کے لیے،" ایک بار داخلے کی فیس US$100,000 ہوگی۔
انہوں نے وضاحت کی کہ "H-1B ایک لاٹری ہے۔" دنیا کی دو بڑی ٹیک کمپنیوں کے سربراہوں کے ساتھ اپنی حالیہ گفتگو میں، "انہوں نے کہا کہ امریکہ آنے والے ہنر مند کارکنوں کے لیے لاٹری لگنا 'عجیب' ہے۔" لٹنک نے سوال کیا کہ کسی بھی ملک کو لاٹری کے ذریعے ہنر مند کارکنوں کو کیوں لانا چاہیے۔ "اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔"
انہوں نے کہا کہ اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ H-1B عمل، جو 1990 میں شروع ہوا تھا اور "راستے میں چھوڑ دیا گیا تھا،" کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویزے 7-10 گنا "اوور سبسکرائب" ہوتے ہیں، جن میں سے 74 فیصد تکنیکی مشاورتی ملازمتوں کے لیے ہوتے ہیں۔
"کیا H1B ویزا ٹیکنیکل کنسلٹنٹس کے لیے ہیں؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ٹیکنیکل کنسلٹنٹس یہاں ہیں یا بیرون ملک؟ ویسے بھی وہ سب دوسرے ممالک میں ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ تقریباً چار فیصد ویزے اساتذہ اور ڈاکٹروں کے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ H1B لاٹری کو "فکس" کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کہ امریکہ کو صرف "سب سے زیادہ ہنر مند لوگوں" کو "اعلیٰ ہنر مند نوکریاں" دینی چاہئیں۔
ہاورڈ لٹنک نے کہا کہ اعلی درجے کی ڈگریوں کے حامل ڈاکٹروں اور اساتذہ کو داخلے کی اجازت دی جانی چاہیے، لیکن اگر کمپنیاں انجینئرز کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو انہیں صرف ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جن کی تنخواہیں زیادہ ہوں۔
ہاورڈ لٹنک نے کہا، "کم خرچ والے ٹیکنیکل کنسلٹنٹس اور انٹرنز کی خدمات حاصل کرنے کے خیال کو ختم کیا جانا چاہیے۔ میری اس پر ایک مضبوط رائے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ان معاملات پر میرے ساتھ درست ہیں... میں مکمل طور پر مانتا ہوں کہ کم مہنگے ٹیکنیکل کنسلٹنٹس کا اس ملک میں آنے اور ان کے اہل خانہ کو بھی لانے کا خیال مجھے بالکل غلط لگتا ہے، اور اس لیے یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔"
اس ماہ، امریکی محکمہ محنت نے "پروجیکٹ فائر وال" کے آغاز کا اعلان کیا، ایک H-1B نفاذ کا اقدام جس کا مقصد اعلیٰ ہنر مند امریکی کارکنوں کے حقوق، اجرت اور روزگار کے مواقع کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آجر ملازمت پر بھرتی کرتے وقت اہل امریکیوں کو ترجیح دیں اور اگر آجر H-1B ویزا کے عمل کا غلط استعمال کرتے ہیں تو انہیں جوابدہ ٹھہرایا جائے۔
یو ایس لیبر سکریٹری لوری شاویز ڈیریمر نے ایک بیان میں کہا کہ "پراجیکٹ فائر وال شروع کرنے سے ہمیں اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ کوئی بھی آجر ہمارے کارکنوں کی قیمت پر H-1B ویزوں کا غلط استعمال نہ کرے۔" "دھوکہ دہی اور بدسلوکی کو جڑ سے اکھاڑ پھینک کر، محکمہ محنت اور ہمارے وفاقی شراکت دار اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اعلیٰ ہنر مند ملازمتیں سب سے پہلے امریکیوں کے پاس جائیں۔"
پروجیکٹ فائر وال کے ذریعے، محکمہ H-1B پروگرام کی زیادہ سے زیادہ تعمیل کرنے کے لیے آجروں سے تفتیش کرے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، سیکرٹری محنت محکمے کی تاریخ میں پہلی بار "ذاتی طور پر تحقیقات کے آغاز کی تصدیق" کریں گے۔
خلاف ورزیوں کے نتیجے میں متاثرہ کارکنوں کی واجب الادا اجرت کی وصولی، دیوانی جرمانے کی تشخیص، اور/یا ایک مخصوص مدت کے لیے H1B پروگرام کے مستقبل میں استعمال پر پابندی لگ سکتی ہے۔
