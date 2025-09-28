کچھ ممالک کو سدھارنا ہوگا... ٹرمپ کے وزیر لٹنک کی بھارت کو کھلی دھمکی
امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک نے بھارت اور برازیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سدھارنا ہوگا، ورنہ تجارتی مشکلات بڑھ جائیں گی۔
نئی دہلی: امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک نے ایک بار پھر بھارت کو خبردار کیا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے قریبی سمجھے جانے والے لٹنک نے بھارت اور برازیل کو سدھارنے کی ضرورت پر زور دیا اور واضح کیا کہ اگر یہ ممالک امریکی صارفین کو اپنی مصنوعات فروخت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں امریکی صدر کے ساتھ تال میل بہتر کرنا ہوگا۔
لٹنک نے نیوز نیشن کو دیے ایک انٹرویو میں کہا، "کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے، جیسے کہ سوئٹزرلینڈ، انڈیا اور برازیل۔ ان ممالک کو چاہیے کہ وہ امریکہ کو صحیح رد عمل دیں، اپنے بازار کھولیں اور ایسے اقدامات بند کریں جو امریکہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔"
امریکہ پہلے ہی بھارت پر بھاری ٹیرف لگا چکا ہے۔ جولائی میں ٹرمپ انتظامیہ نے بھارتی اشیا پر 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد کیا، جو پہلے سے موجود 25 فیصد ٹیرف کے ساتھ مل کر کل 50 فیصد تک پہنچ گیا۔ مزید برآں حال ہی میں بھارت سے درآمد ہونے والی برانڈڈ اور پیٹنٹ شدہ ادویات پر 100 فیصد ٹیرف عائد کر دیا ہے، جو بھارتی دوا ساز کمپنیوں کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ بھارتی کمپنیوں کی تقریباً 40 فیصد آمدنی امریکی مارکیٹ سے آتی ہے۔
لٹنک نے مزید کہا کہ بھارت جیسے بڑے ممالک امریکہ کے ساتھ تجارتی تنازعات سلجھانے کے پروسس میں ہیں اور یہ وقت کے ساتھ حل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے امریکی پالیسیوں کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا پیغام واضح تھا کہ بھارت کو امریکی مارکیٹ میں بہتر تجارتی رسائی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک اقدامات کرنے ہوں گے۔
بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات اس وقت جاری ہیں۔ 22 سے 24 ستمبر 2025 تک بھارت کے وزیر تجارت اور صنعت پیوش گوئل کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے واشنگٹن کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے نمائندوں نے دوطرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ گوئل نے کہا کہ امریکہ آنے والے برسوں میں بھارت کی توانائی کے تحفظ کے اہداف میں اہم کردار ادا کرے گا۔ حالیہ برسوں میں امریکہ بھارت کا پانچواں سب سے بڑا خام تیل فراہم کرنے والا اور دوسرا سب سے بڑا ایل این جی سپلائر بن گیا ہے۔
