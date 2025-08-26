ETV Bharat / international

ٹرمپ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، بھارت پر ستائیس اگست سے پچاس فیصد ٹیرف لاگو ہو گا - 50PC TARIFFS ON INDIA FROM AUG 27

ہندوستان پر 50 فیصد ٹیرف کا اطلاق بدھ کی رات 12:01 بجے سے ہوگا۔ تفصیل سے پڑھیں۔

united states issues draft notice to implement 50 per cent tariffs on indian products effective august 27 2025 Urdu News
ٹرمپ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 26, 2025 at 12:00 PM IST

4 Min Read

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت سے درآمد کی جانے والی مصنوعات پر 25 فیصد اضافی ٹیرف لگانے کا باضابطہ نوٹس جاری کردیا۔ معلومات کے مطابق یہ نیا ٹیرف 27 اگست 2025 بروز بدھ دوپہر 12:01 بجے سے نافذ ہو جائے گا۔ اس معاملے پر امریکہ نے کہا کہ یہ ٹیرف بھارت کی جانب سے روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے لگایا جا رہا ہے۔

ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ میں ماسکو کو مسلسل فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ امریکی محکمۂ ہوم لینڈ سکیورٹی نے ٹیرف کے حوالے سے یہ معلومات شیئر کی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل 30 جولائی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25 فیصد اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا جسے اب بڑھا کر 50 فیصد کر دیا گیا ہے۔

united states issues draft notice to implement 50 per cent tariffs on indian products effective august 27 2025 Urdu News
ٹرمپ کا جاری کیا گیا نوٹیفکیشن (US Dept of Homeland)

امریکی محکمۂ ہوم لینڈ کا لیٹر جاری

ایک ہی وقت میں، امریکہ نے سیمی کنڈکٹرز، دواسازی اور توانائی کے وسائل سمیت کچھ شعبوں کو شامل نہیں کیا ہے۔ نئے ٹیرف کے نفاذ پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس نئے ٹیرف کے نفاذ سے خاص طور پر ٹیکسٹائل، جواہرات اور زیورات، چمڑے، کیمیکلز اور آٹو پارٹس جیسے شعبے متاثر ہوں گے۔

25 فیصد ٹیرف اور جرمانہ ادا کرنا پڑے گا

امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یاد رکھیں، ہندوستان ہمارا دوست ہے، لیکن ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ان کے ساتھ نسبتاً کم تجارت کی ہے، کیونکہ ان کے ٹیرف بہت زیادہ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور وہ کسی بھی ملک کی سب سے سخت اور ناخوشگوار غیر مالیاتی تجارتی رکاوٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ہمیشہ اپنے فوجی سازوسامان کا ایک بڑا حصہ روس سے خریدا ہے، اور چین کے ساتھ ساتھ روسی توانائی کے سب سے بڑے خریدار ہیں، ایک ایسے وقت میں جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ روس یوکرین میں قتل و غارت بند کرے۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے! لہٰذا، بھارت کو یکم اگست سے مذکورہ بالا عمل کے لیے 25 فیصد ٹیرف اور جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔

ہندوستان اپنے مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا

ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے روز ہندوستانی اشیا پر 50 فیصد امریکی ٹیرف کے آگے اپنے موقف کو برقرار رکھا جو 27 اگست سے لاگو ہو رہا ہے اور کہا کہ ان کی حکومت واشنگٹن کے معاشی دباؤ سے قطع نظر کوئی راستہ نکالے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اس ٹیرف کے نفاذ پر اپنا ردعمل دیا ہے۔

محکمہ نے 50 فیصد ٹیرف کو غیر منصفانہ اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ہندوستان نے ہمیشہ اپنی توانائی کی ضروریات اور قومی مفادات کے لیے روس سے تیل درآمد کیا ہے۔ پی ایم مودی نے پیر کو گجرات میں ایک جلسۂ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کسانوں کے مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا چاہے کتنا ہی دباؤ کیوں نہ آئے۔ ہم برداشت کریں گے۔

یہ بھی پڑھیں:

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت سے درآمد کی جانے والی مصنوعات پر 25 فیصد اضافی ٹیرف لگانے کا باضابطہ نوٹس جاری کردیا۔ معلومات کے مطابق یہ نیا ٹیرف 27 اگست 2025 بروز بدھ دوپہر 12:01 بجے سے نافذ ہو جائے گا۔ اس معاملے پر امریکہ نے کہا کہ یہ ٹیرف بھارت کی جانب سے روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے لگایا جا رہا ہے۔

ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ میں ماسکو کو مسلسل فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ امریکی محکمۂ ہوم لینڈ سکیورٹی نے ٹیرف کے حوالے سے یہ معلومات شیئر کی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل 30 جولائی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25 فیصد اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا جسے اب بڑھا کر 50 فیصد کر دیا گیا ہے۔

united states issues draft notice to implement 50 per cent tariffs on indian products effective august 27 2025 Urdu News
ٹرمپ کا جاری کیا گیا نوٹیفکیشن (US Dept of Homeland)

امریکی محکمۂ ہوم لینڈ کا لیٹر جاری

ایک ہی وقت میں، امریکہ نے سیمی کنڈکٹرز، دواسازی اور توانائی کے وسائل سمیت کچھ شعبوں کو شامل نہیں کیا ہے۔ نئے ٹیرف کے نفاذ پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس نئے ٹیرف کے نفاذ سے خاص طور پر ٹیکسٹائل، جواہرات اور زیورات، چمڑے، کیمیکلز اور آٹو پارٹس جیسے شعبے متاثر ہوں گے۔

25 فیصد ٹیرف اور جرمانہ ادا کرنا پڑے گا

امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یاد رکھیں، ہندوستان ہمارا دوست ہے، لیکن ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ان کے ساتھ نسبتاً کم تجارت کی ہے، کیونکہ ان کے ٹیرف بہت زیادہ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور وہ کسی بھی ملک کی سب سے سخت اور ناخوشگوار غیر مالیاتی تجارتی رکاوٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ہمیشہ اپنے فوجی سازوسامان کا ایک بڑا حصہ روس سے خریدا ہے، اور چین کے ساتھ ساتھ روسی توانائی کے سب سے بڑے خریدار ہیں، ایک ایسے وقت میں جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ روس یوکرین میں قتل و غارت بند کرے۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے! لہٰذا، بھارت کو یکم اگست سے مذکورہ بالا عمل کے لیے 25 فیصد ٹیرف اور جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔

ہندوستان اپنے مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا

ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے روز ہندوستانی اشیا پر 50 فیصد امریکی ٹیرف کے آگے اپنے موقف کو برقرار رکھا جو 27 اگست سے لاگو ہو رہا ہے اور کہا کہ ان کی حکومت واشنگٹن کے معاشی دباؤ سے قطع نظر کوئی راستہ نکالے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اس ٹیرف کے نفاذ پر اپنا ردعمل دیا ہے۔

محکمہ نے 50 فیصد ٹیرف کو غیر منصفانہ اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ہندوستان نے ہمیشہ اپنی توانائی کی ضروریات اور قومی مفادات کے لیے روس سے تیل درآمد کیا ہے۔ پی ایم مودی نے پیر کو گجرات میں ایک جلسۂ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کسانوں کے مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا چاہے کتنا ہی دباؤ کیوں نہ آئے۔ ہم برداشت کریں گے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

50 PERCENT TARIFF ON INDIAN PRODUCT50 PERCENT TARIFF ON INDIADONALD TRUMP ON INDIAAMERICAN TARIFF ON INDIA50PC TARIFFS ON INDIA FROM AUG 27

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.