واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت سے درآمد کی جانے والی مصنوعات پر 25 فیصد اضافی ٹیرف لگانے کا باضابطہ نوٹس جاری کردیا۔ معلومات کے مطابق یہ نیا ٹیرف 27 اگست 2025 بروز بدھ دوپہر 12:01 بجے سے نافذ ہو جائے گا۔ اس معاملے پر امریکہ نے کہا کہ یہ ٹیرف بھارت کی جانب سے روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے لگایا جا رہا ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ میں ماسکو کو مسلسل فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ امریکی محکمۂ ہوم لینڈ سکیورٹی نے ٹیرف کے حوالے سے یہ معلومات شیئر کی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل 30 جولائی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25 فیصد اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا جسے اب بڑھا کر 50 فیصد کر دیا گیا ہے۔
امریکی محکمۂ ہوم لینڈ کا لیٹر جاری
ایک ہی وقت میں، امریکہ نے سیمی کنڈکٹرز، دواسازی اور توانائی کے وسائل سمیت کچھ شعبوں کو شامل نہیں کیا ہے۔ نئے ٹیرف کے نفاذ پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس نئے ٹیرف کے نفاذ سے خاص طور پر ٹیکسٹائل، جواہرات اور زیورات، چمڑے، کیمیکلز اور آٹو پارٹس جیسے شعبے متاثر ہوں گے۔
25 فیصد ٹیرف اور جرمانہ ادا کرنا پڑے گا
امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یاد رکھیں، ہندوستان ہمارا دوست ہے، لیکن ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ان کے ساتھ نسبتاً کم تجارت کی ہے، کیونکہ ان کے ٹیرف بہت زیادہ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور وہ کسی بھی ملک کی سب سے سخت اور ناخوشگوار غیر مالیاتی تجارتی رکاوٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ہمیشہ اپنے فوجی سازوسامان کا ایک بڑا حصہ روس سے خریدا ہے، اور چین کے ساتھ ساتھ روسی توانائی کے سب سے بڑے خریدار ہیں، ایک ایسے وقت میں جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ روس یوکرین میں قتل و غارت بند کرے۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے! لہٰذا، بھارت کو یکم اگست سے مذکورہ بالا عمل کے لیے 25 فیصد ٹیرف اور جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔
ہندوستان اپنے مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا
ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے روز ہندوستانی اشیا پر 50 فیصد امریکی ٹیرف کے آگے اپنے موقف کو برقرار رکھا جو 27 اگست سے لاگو ہو رہا ہے اور کہا کہ ان کی حکومت واشنگٹن کے معاشی دباؤ سے قطع نظر کوئی راستہ نکالے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اس ٹیرف کے نفاذ پر اپنا ردعمل دیا ہے۔
محکمہ نے 50 فیصد ٹیرف کو غیر منصفانہ اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ہندوستان نے ہمیشہ اپنی توانائی کی ضروریات اور قومی مفادات کے لیے روس سے تیل درآمد کیا ہے۔ پی ایم مودی نے پیر کو گجرات میں ایک جلسۂ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کسانوں کے مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا چاہے کتنا ہی دباؤ کیوں نہ آئے۔ ہم برداشت کریں گے۔