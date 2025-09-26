دہشت گردی کے خلاف سخت موقف کی ضرورت پر زور، اقوام متحدہ کے جی ٹوینٹی اجلاس میں جے شنکر نے پیش کیا بھارت کا موقف
ایس جے شنکر نے کہا: یہ ضروری ہے کہ دنیا دہشت گردانہ سرگرمیوں کو نہ تو برداشت کرے اور نہ ہی اس کی حمایت کرے۔
Published : September 26, 2025 at 12:31 PM IST
اقوام متحدہ: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعرات کو کہا کہ دہشت گردی ترقی کے لیے ایک "مسلسل خطرہ" ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دنیا دہشت گردانہ سرگرمیوں کو نہ تو برداشت کرے اور نہ ہی اس کی حمایت کرے۔
یہاں G-20 وزرائے خارجہ کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے، جے شنکر نے کہا کہ جو لوگ کسی بھی محاذ پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں وہ "مجموعی طور پر بین الاقوامی برادری کے لیے عظیم خدمات انجام دیتے ہیں۔" بین الاقوامی امن اور عالمی ترقی کے درمیان تعلق پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں دونوں میں متوازی کمی آئی ہے۔
اقوام متحدہ کی G-20 میٹنگ میں، جے شنکر نے دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے اور کثیرالجہتی کی اصلاح پر زور دیا۔
انہوں نے کہا، "ترقی کے لیے ایک مستقل خطرہ امن کو نقصان پہنچانے والا مستقل عنصر ہے - دہشت گردی،" اور مزید کہا، "یہ ضروری ہے کہ دنیا دہشت گردی کی سرگرمیوں کو نہ تو برداشت کرے اور نہ ہی ان کو ایڈجسٹ کرے۔"
جے شنکر نے کہا کہ جیسے جیسے دنیا کو تنازعات، اقتصادی دباؤ اور دہشت گردی کا سامنا ہے، کثیرالجہتی اور اقوام متحدہ کی حدود تیزی سے واضح ہو رہی ہیں۔
انہوں نے کہا، "کثیر جہتی کی اصلاح کی ضرورت اس سے زیادہ کبھی نہیں تھی،" اور کہا کہ آج بین الاقوامی صورتحال سیاسی اور اقتصادی طور پر غیر مستحکم ہے۔
"G-20 کے ارکان کے طور پر، ہماری ایک خصوصی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے استحکام کو مضبوط کریں اور اسے مزید مثبت سمت دیں، جو کہ بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے، دہشت گردی کا مضبوطی سے مقابلہ کر کے، اور مضبوط توانائی اور اقتصادی سلامتی کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔"
امن اور عالمی ترقی پر بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یوکرین اور غزہ میں جاری تنازعات نے واضح طور پر ظاہر کیا ہے کہ توانائی، خوراک، اور کھاد کی حفاظت کے اخراجات بالخصوص عالمی جنوب کے لیے۔
انہوں نے کہا، "سپلائی اور رسد کو خطرے میں ڈالنے کے علاوہ، رسائی اور لاگت بھی قوموں پر دباؤ کا باعث بن گئی ہے۔ دوہرا معیار واضح طور پر نظر آتا ہے۔" جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ امن ترقی کو ممکن بناتا ہے، لیکن ترقی کو خطرے میں ڈال کر امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ اقتصادی طور پر نازک صورتحال میں توانائی اور دیگر ضروری اشیاء کو مزید غیر یقینی بنانے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے بات چیت اور سفارت کاری کی طرف بڑھنے پر زور دیا، "اس کے برعکس نہیں، مزید پیچیدگیوں کی طرف۔"
انہوں نے کہا کہ کسی بھی تنازعہ کی صورت حال میں کچھ ممالک ایسے ہوں گے جو دونوں فریقوں پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور ایسے ممالک کو عالمی برادری امن کے حصول اور اسے برقرار رکھنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔
انہوں نے کہا، "لہٰذا، جیسا کہ ہم امن کے لیے پیچیدہ خطرات سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے مقاصد کی حمایت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی اہمیت کو سراہا جانا چاہیے۔" (یہ خبر ایجنسی سے اپڈیٹس کے ساتھ لی گئی)