غزہ میں 'نسل کشی' پر یو این سربراہ کا چھلکا درد، کہا دنیا کو اسرائیل نہیں ڈرنا چاہیے
یو این چیف گوٹیرس نے کہا کہ ہم غزہ میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ موت اور تباہی کی بدترین سطح ہے۔
Published : September 20, 2025 at 12:18 PM IST
اقوام متحدہ: اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کے اس نتیجے پر پہنچنے کے چند دن بعد کہ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا ارتکاب کیا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے جمعہ کو اے ایف پی کو بتایا کہ دنیا کو اسرائیل اور مقبوضہ مغربی کنارے پر اس کے بتدریج قبضے سے "ڈرنا" نہیں چاہیے۔
قابل ذکر ہے کہ اسرائیل نے مبینہ طور پر دھمکی دی ہے کہ اگر مغربی ممالک اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے کے منصوبے کو آگے بڑھائیں گے تو وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کر لے گا۔ لیکن گوٹیرس نے کہا، ’’ہمیں جوابی کارروائی کے خطرے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔‘‘
گوٹیرس نے اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس سے قبل اے ایف پی سے بات کی جس میں فرانس کے مطابق 10 ممالک باضابطہ طور پر فلسطین کو بطور ملک تسلیم کریں گے۔ تاہم اسرائیل نے اس پر سخت اعتراض کیا ہے۔ 140 سے زائد سربراہانِ مملکت اس اجلاس میں ممکنہ طور پر فلسطینیوں کے مستقبل اور غزہ کی جنگ پر توجہ مرکوز کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا، "ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ یا اس کے بغیر یہ کارروائیاں جاری رہیں گی اور کم از کم عالمی برادری کو ان پر دباؤ ڈالنے کا موقع ملے گا۔"
گوٹیرس نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ خوفناک ہے۔ اسرائیل نے غزہ شہر پر اپنے جاری حملے میں "بے مثال طاقت" استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے۔
انہوں نے کہا، "یہ موت اور تباہی کی بدترین سطح ہے جو میں نے سیکرٹری جنرل کے طور پر اپنے دور میں اور شاید اپنی زندگی میں دیکھی ہے۔ فلسطینی عوام کی تکالیف ناقابل بیان ہیں۔ ایک ایسا منظر جہاں قحط ہے، طبی خدمات کا مکمل فقدان ہے، لوگ پناہ گاہوں کے بغیر وسیع حراستی علاقوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔"
اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ نے مغربی کنارے کے ایک بڑے حصے کو ضم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کا مقصد "فلسطینی ریاست کے تصور کو دفن کرنا" بتایا، کیونکہ کئی ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کی فرانس کی تجویز میں شمولیت اختیار کی ہے۔
لیکن اسرائیل کے کٹر اتحادی امریکہ نے غزہ کی جنگ یا مغربی کنارے کے الحاق پر کسی قسم کی تنقید سے گریز کیا۔ اس کے برعکس امریکہ نے اپنے ان اتحادیوں کی شدید مذمت کی ہے جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
ایجنڈے میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی کوششیں بھی شامل ہوں گی۔ گٹیرس نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے مزید اہم اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گلوبل وارمنگ کو صنعت سے پہلے کی سطح سے 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود کرنے کی کوششوں "ناکام" ہونے کا سنگین خطرہ ہے۔
