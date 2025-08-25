یوکرین کے ڈرون حملے میں روس کے کرسک نیوکلیئر پاور پلانٹ میں آگ لگ گئی

ماسکو: روس کے کرسک نیوکلیئر پاور پلانٹ میں اتوار کو اس وقت آگ لگ گئی جب یوکرین نے روس کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹس میں سے ایک پر ڈرون حملہ کر دیا۔ اس حملے سے ایک ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچا جس کی وجہ سے ایک ری ایکٹر کی پیداوار میں 50 فیصد تک کمی واقع ہوئی۔
انادولو ایجنسی کے مطابق پلانٹ نے ٹیلیگرام پر اعلان کیا کہ روسی ایئر ڈیفنس فورس نے آدھی رات (مقامی وقت) کے آس پاس ڈرون کو روک لیا مگر اس کے اثر سے سائٹ پر دھماکہ ہو گیا۔ تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
بجلی کی پیداوار متاثر
انادولو کی رپورٹ کے مطابق دھماکے کی وجہ سے آگ لگ گئی جسے فوری طور پر قابو میں کر لیا گیا، لیکن ایک معاون ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں یونٹ 3 نصف صلاحیت سے کام کر رہا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یونٹ 4 شیڈول مینٹیننس کے تحت ہے، جب کہ یونٹ 1 اور 2 فی الحال بجلی کی پیداوار نہیں کر رہے ہیں۔
انادولو ایجنسی نے حکام کے حوالے سے بتایا کہ پلانٹ اور آس پاس کے علاقوں میں تابکاری کی سطح معمول پر ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے، انٹرنیشنل نیوکلیئر انرجی ایجنسی (IAEA) نے ان رپورٹس کو تسلیم کیا ہے کہ آگ 'فوجی سرگرمی' کی وجہ سے لگی، جب کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے زور دیا کہ سبھی جوہری تنصیبات کو ہر وقت محفوظ رکھا جانا چاہیے۔
'ایٹمی تنصیبات کو ہر وقت محفوظ رکھا جانا چاہیے'
"آئی اے ای اے میڈیا رپورٹس سے آگاہ ہے کہ روس کے کرسک نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ایک ٹرانسفارمر میں فوجی سرگرمی کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ اگرچہ آئی اے ای اے ان رپورٹس کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں زور دیا کہ ہر جوہری تنصیب کو ہمیشہ محفوظ رکھا جانا چاہیے۔"
مانیٹرنگ باڈی نے ایک اور پوسٹ میں کہا، "آئی اے ای اے کی نگرانی نے کرسک نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب تابکاری کی سطح معمول پر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ معاون ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ری ایکٹر یونٹ کی طاقت کم ہو گئی تھی، لیکن آگ بجھ گئی اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔"
انادولو ایجنسی نے روسی وزارت دفاع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملکی افواج نے کرسک اور کریمیا سمیت 13 علاقوں میں رات کو 95 یوکرائنی ڈرون مار گرائے۔ کرسک کے گورنر الیگزینڈر خنشٹین نے ٹیلی گرام پر خبردار کیا کہ جوہری تنصیبات پر اس طرح کے حملوں سے جوہری سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہوتے ہیں اور بین الاقوامی کنونشنز کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔
مزید پڑھیں:
روسی فوج کا یوکرین کے دو دیہاتوں پر قبضے کا دعویٰ، لاوروف نے کہا، پوتن-زیلینسکی کی ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں
امریکی صدر سے ملاقات کے دوران زیلنسکی کا اشارہ، ٹرمپ - پوتن کے ساتھ سہ فریقی مذاکرات کیلئے تیار