یوکرین بھارت سے ڈیزل کی خریداری پر پابندی عائد کر دے گا، یکم اکتوبر سے فیصلے کا اطلاق

یوکرین بھارت سے آنے والے ڈیزل پر پابندی لگائے گا۔ وہ یہ بھی جانچ کرے گا کہ ڈیزل میں روسی تیل ملا ہے یا نہیں۔

وزیر اعظم مودی اور یوکرین کے صدر زیلنسکی
وزیر اعظم مودی اور یوکرین کے صدر زیلنسکی (File Photo : X@NarendraModi)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 15, 2025 at 11:42 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 12:28 AM IST

نئی دہلی/کیف: روس کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ یوکرین نے اب بھارت سے آنے والے ڈیزل پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پابندی یکم اکتوبر سے نافذ العمل ہو گی۔ یہ جانکاری یوکرین کی انرجی کنسلٹنسی اینکور نے پیر کو دی۔ اینکور کا کہنا ہے کہ بھارت روس سے بہت زیادہ خام تیل خریدتا ہے، جس کی وجہ سے یوکرین کو یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔

خبر رساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اینکور نے کہا کہ روس مسلسل یوکرین کی آئل ریفائنریوں کو ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنا رہا ہے۔ اینکور کا کہنا ہے کہ یوکرین کی سکیورٹی ایجنسیوں نے حکم دیا ہے کہ بھارت سے آنے والے ڈیزل کی ہر کھیپ کی جانچ کی جائے گی۔ یہ ٹیسٹ لیب میں کیا جائے گا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس میں روسی تیل کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔

یوکرین نے اگست میں بھارت سے 119000 ٹن ڈیزل خریدا

اینکور نے کہا کہ یوکرین نے اگست میں بھارت سے 119,000 ٹن ڈیزل خریدا۔ یہ یوکرین کی کل ڈیزل درآمدات کا 18 فیصد تھا۔ ایک اور کنسلٹنسی اے-95 نے اس ماہ کے شروع میں بتایا کہ یوکرین کی ایک بڑی آئل ریفائنری اس سال کے موسم گرما کے مہینوں میں ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے تاجروں کو بھارت سے ڈیزل خرید کر اس کی تلافی کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ یوکرین کی وزارت دفاع نے بھارت سے کچھ ڈیزل بھی خریدا، کیونکہ یہ پرانے سوویت معیارات پر پورا اترتا ہے۔

بھارت روسی تیل کیوں خرید رہا ہے؟

روس بھارت کو سستا تیل دے رہا ہے۔ دوسری جانب یوکرین روسی آئل ریفائنریوں کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنا رہا ہے۔ روس اپنا تیل سستی قیمت پر فروخت کرنا چاہتا ہے۔ بھارت نے روس کے اس بحران کو ایک موقعے میں بدل دیا ہے۔ روس اور مشرق وسطیٰ کے تیل کی قیمتوں میں بڑا فرق ہے۔ اسی وجہ سے بھارتی آئل ریفائنری کمپنیاں روسی تیل خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کر دیا ہے۔

RUSSIAN OIL IMPORTRUSSIA AND UKRAINE WARTRUMP TARIFF WARروسی تیل درآمد کرنے کا معاملہINDIAN DIESEL TO UKRAINE

