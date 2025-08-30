برطانیہ نے اسرائیلی حکومت کے عہدیداروں کو لندن کے اسلحہ میلے میں مدعو کرنے سے انکار کردیا

لندن: غزہ میں انسانی بحران کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش پر برطانیہ نے اسرائیلی حکومت کے اہلکاروں کو ملک کے سب سے بڑے ہتھیاروں کے میلے میں شرکت سے روک دیا ہے۔
اس فیصلے میں اسرائیلی دفاعی ٹھیکیداروں کے نمائندوں کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے، جنہیں لندن میں 9-12 ستمبر کو ہونے والی DSEI UK نمائش میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ اس تقریب کو پہلے ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ایکوپمنٹ انٹرنیشنل کے نام سے جانا جاتا تھا۔
برطانوی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ "غزہ میں اپنی فوجی کارروائی کو مزید بڑھانے کا اسرائیلی حکومت کا فیصلہ غلط ہے۔" "نتیجتاً، ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت کے کسی وفد کو DSEI UK 2025 میں شرکت کے لیے مدعو نہیں کیا جائے گا۔"
یہ فیصلہ جولائی میں وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق جب تک کہ اسرائیل غزہ کے بحران کو ختم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرتا، حماس کے ساتھ جنگ بندی پر رضامند نہیں ہوتا اور طویل مدتی امن معاہدے کا عہد نہیں کرتا، پابندی رہے گی۔
اس سے قبل برطانیہ نے اسرائیل کو ایسے ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی عائد کر دی تھی جو غزہ میں تقریباً 23 ماہ کی جنگ میں استعمال ہو سکتے تھے۔
اسرائیل کی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ فیصلہ سیاست پر مبنی ہے اور "انتہا پسندوں کی حمایت کرتا ہے۔"
اسرائیل کی وزارت دفاع نے کہا، "یہ پابندیاں اسرائیل کے نمائندوں کے خلاف جان بوجھ کر اور افسوسناک امتیازی سلوک کے مترادف ہیں۔"
اسرائیلی وزارت نے کہا کہ وہ نمائش سے دستبردار ہو جائے گی اور قومی پویلین قائم نہیں کرے گی۔
فلسطین کے حامی اور جنگ مخالف گروپوں نے DSEI کے دوران مظاہروں کے لیے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جو مشرقی لندن کے ایکسل سینٹر میں ہوگا۔
