تاریخی فیصلہ: برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا، امریکہ اور اسرائیل کا دباؤ بے اثر
تاریخی اقدام میں، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کے باوجود فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔
Published : September 21, 2025 at 7:30 PM IST
لندن: برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی بھرپور مخالفت کے باوجود برطانیہ فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر رہا ہے۔
اتوار کو ایک بیان میں، سٹارمر نے کہا کہ یہ اقدام غزہ میں تنازع کے خاتمے اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان دیرپا امن کو فروغ دینے میں مدد کرنے کے عمل کا حصہ ہے۔
اگرچہ یہ اقدام زیادہ تر علامتی ہے، لیکن یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کیونکہ برطانیہ نے دلیل کے ساتھ اسرائیلی ریاست کے قیام کی بنیاد رکھی تھی، جب 1917 پورا فلسطین اس کے کنٹرول میں تھا۔
یہ اعلان اس وقت بڑے پیمانے پر متوقع تھا جب سٹارمر نے جولائی میں کہا تھا کہ برطانیہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا جب تک کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی پر راضی نہ ہو، اقوام متحدہ کو امداد لانے کی اجازت نہ دے اور طویل مدتی امن کی جانب دیگر اقدامات کرے۔
کینیڈا نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا
کینیڈا نے اتوار کے روز امریکہ کی مخالفت کے باوجود فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا، اس امید کے ساتھ کہ اس سے امن کی راہ ہموار ہو گی جس کی بنیاد پر دو ریاستیں شانہ بشانہ رہ رہی ہیں۔
وزیر اعظم مارک کارنی نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر اعلان کیا کہ کینیڈا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ برطانیہ اور آسٹریلیا نے بھی اعلان کیا کہ وہ اتوار کو ایسا ہی کر رہے ہیں۔
کارنی نے جولائی کے آخر میں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایسا کریں گے کیونکہ بہت سے مغربی ممالک غزہ میں جنگ کی شدت سے خوفزدہ ہو رہے ہیں۔
یہ اقدام اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے قبل سامنے آیا ہے، جہاں آسٹریلیا اور فرانس سمیت دیگر ممالک سے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی توقع ہے۔
مغربی ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے سے اسرائیل اور امریکہ ناراض ہو گئے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اس تسلیم سے انتہا پسندوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور حماس کو انعام ملتا ہے، جس نے 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل میں حملوں کی قیادت کی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کینیڈا کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ کینیڈا کا اعلان امریکہ کے لیے اپنے شمالی پڑوسی کے ساتھ تجارتی معاہدے تک پہنچنے میں "بہت مشکل" کر دے گا۔
فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا دباؤ اس وقت سے بڑھ گیا ہے جب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اس موسم گرما میں اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک ستمبر میں ایسا کرنے والی پہلی بڑی مغربی طاقت بن جائے گا۔
میکرون پیر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آغاز پر نیویارک میں سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ طور پر ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس میں فرانس کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔
145 سے زائد ممالک پہلے ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، جن میں یورپ کے ایک درجن سے زیادہ ممالک بھی شامل ہیں۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی حکومت نے دو ریاستی حل کو مسترد کر دیا ہے۔
کینیڈا نے طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ موجود ایک آزاد فلسطینی ریاست کے خیال کی حمایت کی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ اس کو تسلیم کرنا تنازعہ کے مذاکرات کے ذریعے دو ریاستی حل کے حصے کے طور پر آنا چاہیے۔
برطانیہ نے ٹرمپ کی خواہش کو نظرانداز کیا
برطانیہ کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا تاریخی لمحہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ریاستی دورے کے چند دن بعد سامنے آیا ہے۔ اس دورے کے دوران ٹرمپ نے اس منصوبے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا ، "مجھے اس اسکور پر وزیر اعظم سے اختلاف ہے۔
امریکہ اور اسرائیلی حکومت سمیت ناقدین نے، جس نے دو ریاستی حل میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ہے، نے ان منصوبوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حماس اور دہشت گردی کو انعام دینے جیسا ہے۔
سٹارمر نے اصرار کیا ہے کہ فلسطینی عوام کی حکمرانی کے مستقبل میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا اور اسے 7 اکتوبر 2023 کو ہونے والے حملوں کے بعد اب بھی اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنا چاہیے۔
برطانیہ اور فلسطین کی تاریخ
فرانس اور برطانیہ کا گزشتہ 100 سالوں میں مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک تاریخی کردار رہا ہے، جس نے پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد اس خطے کو تشکیل دیا تھا۔
اس نقش و نگار کے ایک حصے کے طور پر، برطانیہ اس وقت فلسطین کی حکمرانی کی طاقت بن گیا۔ یہ 1917 کے بالفور اعلامیے کا مصنف بھی تھا، جس نے "یہودیوں کے لیے مستقل قیام گاہ کی حمایت کی تھی۔
تاہم، اعلان کے دوسرے حصے کو کئی دہائیوں کے دوران بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس نے نوٹ کیا کہ "کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں جو فلسطینی عوام کے شہری اور مذہبی حقوق کو متاثر کرے"۔
برطانیہ میں فلسطینی مشن کے سربراہ حسام زوملوت نے بی بی سی کو بتایا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا نوآبادیاتی دور کی غلطی کو درست کر دے گا۔
انہوں نے کہا کہ آج کا مسئلہ ہمارے وجود کے انکار کو ختم کر رہا ہے جو 108 سال پہلے 1917 میں شروع ہوا تھا۔ "اور میں سمجھتا ہوں کہ آج برطانوی عوام کو ایک ایسا دن منانا چاہیے جب تاریخ کو درست کیا جا رہا ہو، جب غلطیوں کو درست کیا جا رہا ہو، جب ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کر کے درست کیا جا رہا ہو۔"
برطانیہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کے شانہ بشانہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا رہا ہے، لیکن اصرار کرتا ہے کہ دو ریاستی حل کے حصول کے لیے اس کو تسلیم کرنا ایک امن منصوبے کے حصے کے طور پر آنا چاہیے۔
