ویتنام میں سمندری طوفان بوالوئی سے 11 افراد ہلاک
طوفان نے 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار والی ہواؤں کے ساتھ لینڈ فال کیا، جس سے ہزاروں گھر اور کاروبار تباہ ہو گئے۔
ویتنام: طوفان بوالوئی نے ویتنام کے ساحل پر عمارتوں کی چھتیں اڑا دیں اور بجلی کے کھمبے اکھاڑ دیے، جس سے کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے، ویتنام کے حکام نے پیر کو یہ جانکاری دی۔
اس سال ویتنام سے ٹکرانے والا یہ 10واں طوفان تھا جو اتوار کی رات 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ ساحل سے ٹکرایا۔ تین صوبوں کے حکام نے اے ایف پی کو بتایا کہ اس دوران ہزاروں مکانات اور کاروبار تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔
رہائشیوں نے طوفان کے دوران ساحلی نگے آن صوبے میں عمارتوں کی دھات والی چھتوں کو اُڑے اور گھروں کا ملبہ سڑکوں پر بکھرا ہوا دیکھا۔
"ہوا نے میری چھت کو آسمان تک اڑا دیا اور پھر اس نے سب کچھ توڑ دیا، مجھے اپنا سر ڈھانپ کر حفاظت کے لیے اپنے پڑوسی کے گھر بھاگنا پڑا،" وسطی کوانگ تری صوبے سے تعلق رکھنے والے 71 سالہ ترین تھی لے نے سرکاری اخبار توئی ترے کے حوالے سے بتایا۔
مقامی ڈیزاسٹر ایجنسی کے مطابق، پیر کی علی الصبح شمالی صوبہ ننہ بن میں آنے والے طوفان سے متعلق واقعات میں کم از کم نو افراد ہلاک ہو گئے۔
قومی محکمہ آفات کے حکام نے اطلاع دی ہے کہ صوبہ ہیو میں دو لوگوں کی موت ہوئی، جب کہ تقریباً 20 افراد لاپتہ ہیں۔
پولیس نے بتایا کہ لاپتہ ہونے والوں میں وہ 9 افراد شامل ہیں جن کی ماہی گیری کی کشتیاں اتوار کی رات تیز ہواؤں اور لہروں کی وجہ سے سمندر میں گم ہو گئیں۔
وزارت ماحولیات نے اطلاع دی ہے کہ بوالوئی کے ویتنام پہنچنے سے پہلے 53,000 سے زیادہ لوگوں کو اسکولوں اور طبی مراکز میں منتقل کیا گیا تھا، جنہیں عارضی پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا۔
چار گھریلو ہوائی اڈے اور قومی شاہراہ کا ایک حصہ پیر کو بند کر دیا گیا۔ ہوائی اڈے کے حکام نے بتایا کہ 180 سے زائد پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہوئیں۔
نگے آن اور ہا تنہ صوبے کے کچھ حصوں میں بجلی غائب ہو گئی اور متاثرہ علاقوں میں سکول بند کر دیے گئے۔ ویتنام میں لینڈ فال کرنے کے بعد سے، بوملوئی کمزور پڑ گیا ہے اور پڑوسی ملک لاؤس کی طرف بڑھ رہا ہے۔
گشتہ ہفتے، اس طوفان نے وسطی فلپائن میں چھوٹے جزائر کو نقصان پہنچایا جہاں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 400,000 افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔
جنرل سٹیٹسٹکس آفس (جی ایس او) نے اطلاع دی ہے کہ ویتنام میں اس سال جنوری سے اگست تک قدرتی آفات کی وجہ سے 175 افراد ہلاک یا لاپتہ ہوئے۔
جی ایس او نے رپورٹ کیا کہ کل نقصان کا تخمینہ تقریباً 371 ملین ڈالر ہے، جو کہ 2024 کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً تین گنا زیادہ ہے۔
گزشتہ سال ستمبر میں طوفان یاگی نے ویتنام میں سینکڑوں افراد کی جان لے لی تھی اور 3.3 بلین ڈالر کا معاشی نقصان پہنچایا تھا۔
