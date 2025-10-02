شمالی انگلینڈ کے مانچسٹر میں یہودیوں کی عبادت گاہ پر حملہ، دو افراد ہلاک، تین شدید زخمی
یہ واقعہ یہودی سال کے مقدس ترین دن یوم کپور پر ایک عبادت گاہ میں پیش آیا۔
Published : October 2, 2025 at 8:38 PM IST
لندن: پولیس نے بتایا کہ شمالی انگلینڈ میں جمعرات کو ایک یہودی عبادت گاہ کے باہر ایک حملہ آور نے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی اور پھر ان پر چاقو سے وار کرنا شروع کر دیا، یہودی سال کے مقدس ترین دن پر دہشت گردانہ حملے میں دو افراد ہلاک اور تین شدید زخمی ہو گئے۔
پولیس نے بتایا کہ مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ملزم کی شناخت معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس پہلے اس کی موت کی تصدیق نہیں کر سکی تھی کیونکہ شبہ تھا کہ اس کے پاس دھماکہ خیز مواد تھا۔ بم ڈسپوزل یونٹ کو جائے وقوعہ پر بھیج دیا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بم ڈسپوزل یونٹ نے مشتبہ شخص سے کیا برآمد کیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ جائے وقوعہ پر ایک زوردار آواز سنائی دی۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لوگ یوم کپور، کفارہ کے دن اور یہودی کیلنڈر کے مقدس ترین دن پر ایک عبادت گاہ پر جمع تھے۔
گریٹر مانچسٹر پولیس نے ایکس پر پوسٹس کی ایک سیریز میں کہا کہ انہیں صبح 9:30 بجے کے بعد ہیٹن پارک ہیبریو کنگریگیشن سیناگوگ کرمپسال میں ایک شخص کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ پولیس کے مطابق، اس شخص نے ایک کار کو ہجوم کے قریب آتے دیکھ کر اطلاع دی کہ ایک شخص کو چاقو مارا گیا ہے۔
پولیس نے بتایا کہ چند منٹ بعد اہلکاروں نے فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا، "ایک شخص کو گولی مار دی گئی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مجرم ہے۔" پولیس نے ابتدائی طور پر بتایا کہ دیگر چار افراد زخمی ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے متاثرین کی تعداد پانچ کر دی۔
پولیس نے "PLATO" کو قومی کوڈ کا لفظ قرار دیا جسے پولیس اور ہنگامی خدمات "دہشت گردانہ حملے" کا جواب دیتے وقت استعمال کرتی ہیں۔ پولیس نے اس حملے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے۔
وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کہا کہ وہ اس حملے سے صدمے میں ہیں اور برطانیہ بھر میں عبادت گاہوں پر اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ وہ ڈنمارک کے کوپن ہیگن میں یورپی رہنماؤں کے سربراہی اجلاس سے جلد وطن واپس آ رہے ہیں، جہاں وہ حکومت کی ہنگامی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرنے والے تھے۔
"حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ یہودی کیلنڈر کے مقدس ترین دن یوم کپور پر پیش آیا، اسے اور بھی خوفناک بنا دیتا ہے،" سٹارمر نے ایکس پر کہا۔ "یہ ایک بہت ہی مقدس دن ہے اور پورے ملک میں عبادت گاہوں میں دن بھر ہجوم رہے گا۔" انہوں نے کہا کہ پولیس اور یہودی برادری یہودیوں کی تمام بڑی تعطیلات پر ایک اہم سیکورٹی آپریشن چلاتے ہیں۔
کمیونٹی سیکیورٹی ٹرسٹ کے مطابق، برطانیہ روایتی طور پر یہودیوں کے لیے ایک محفوظ جگہ رہا ہے، حالانکہ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے اور غزہ میں اسرائیل کی جاری فوجی مہم کے بعد برطانیہ میں سام دشمنی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ سال کی پہلی ششماہی میں 1,500 سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے، جو کہ ایک سال پہلے کے ریکارڈ کے بعد سے دوسرے سب سے زیادہ واقعات ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: