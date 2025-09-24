ترک صدر اردگان نے ایک بار پھر اٹھایا مسئلہ کشمیر، یو این جنرل اسمبلی سے خطاب میں بھارت پاکستان جنگ کا کیا ذکر
ترک صدر رجب طیب اردوان نے مختصر جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے بیچ ہونے والی جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار کیا۔
اقوام متحدہ: ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کا ملک اس سال کے شروع میں کشیدگی کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ "جنگ بندی" سے "خوش" ہے۔
یو این میں اردگان کے خطاب کا مرکزی موضوع غزہ جنگ اور مسئلہ فلسطین تھا جس میں انہوں نے غزہ میں مظالم پر 'بے حس عالمی ضمیر' پر سوال اٹھائے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اس عالمی اسٹیج سے غزہ میں بھوک سے مرنے والے بچوں، بغیر آپریشن کے آپریشن کے مناظر اور بھوک سے بلبلاتے فلسطینیوں کی تصویر دکھائی اور عالمی رہنماؤں سے کارروائی کرنے کی اپیل کی۔
اردگان نے مسئلہ کشمیر پر کیا کہا؟
اسی کے ساتھ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ''کشمیر میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی بہتری کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر بات چیت کے ذریعہ حل کیا جانا چاہیے۔'' اسی کے ساتھ انہوں نے کہاکہ انسداد دہشت گردی کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان تعاون کا ہونا ضروری ہے۔
اردگان نے مزید کہا کہ "جنوبی ایشیا میں، ہم امن اور استحکام کے تحفظ کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ اپریل میں ہونے والی کشیدگی کے بعد حاصل ہونے والی جنگ بندی سے خوش ہیں، یہ کشیدگی ایک تنازع کی شکل اختیار کر گئی تھی۔"
حالیہ کچھ برسوں سے ترک رہنما اردگان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر کو مسلسل اٹھا رہے ہیں۔
واضح رہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، ہندوستان نے 7 مئی کو آپریشن سندھور شروع کیا، جس میں پاکستان کے زیر کنٹرول علاقوں میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں نے چار دن تک شدید جھڑپیں شروع کیں جو 10 مئی کو فوجی کارروائیوں کو روکنے کے بارے میں مفاہمت کے ساتھ ختم ہوئیں۔
