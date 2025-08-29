استنبول: ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے جمعہ کو کہا کہ، ترکی نے غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔
انہوں نے انقرہ میں غزہ پر خصوصی پارلیمانی بحث سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارت مکمل طور پر منقطع کر دی ہے۔ ہم ترکی کے جہازوں کو اسرائیلی بندرگاہوں پر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم ان کے طیاروں کو اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔
مستقل جنگ بندی اور غزہ میں انسانی امداد کی فوری داخلے کا مطالبہ کرتے ہوے ترکی نے گزشتہ سال مئی میں اسرائیل کے ساتھ براہ راست تجارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ 2023 میں دونوں ممالک نے 7 بلین ڈالر کی تجارت کی تھی۔
ترک میڈیا نے گزشتہ ہفتے اطلاع دی تھی کہ اسرائیل سے منسلک سمندری ٹریفک پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، حالانکہ اس بارے میں کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی جہازوں کے ترکی میں سفر پر پابندی تھی اور ترکی کے جھنڈے والے جہازوں کو اسرائیلی بندرگاہوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔
انقرہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سخت ناقد رہا ہے، صدر رجب طیب اردگان بار بار اسرائیل کے اقدامات کو نسل کشی سے تعبیر کرتے رہے ہیں اور وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کو ہٹلر سے تشبیہ دیتے آے ہیں۔
گزشتہ نومبر میں، ترک حکام نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کے طیارے کو آذربائیجان میں بین الاقوامی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد ازاں اس واقعے کے بارے میں پوچھے جانے پر اردگان نے کہا، ’’بطور ترکی، ہمیں بعض معاملات پر ایک موقف اختیار کرنا ہوگا۔‘‘
واضح رہے، ترکی میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف آے دن احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ترکی اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جاری نسل کشی کے مقدمے کا بڑا حامی رہا ہے۔
