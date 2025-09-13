خیبرپختونخوا میں ٹی ٹی پی کا حملہ، 12 پاکستانی فوجی ہلاک، 35 دہشت گرد مارے گئے
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے حملے میں 12 پاکستانی فوجی جبکہ 35 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔
Published : September 13, 2025 at 8:30 PM IST
پشاور: پاکستان میں فوج اور تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے درمیان مقابلوں اور حملوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہاہے۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخواہ میں دو الگ الگ کارروائیوں میں کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 12 فوجی اور 35 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔
ہفتہ کو اس بارے میں معلومات دیتے ہوئے فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) نے کہا کہ یہ کارروائیاں گزشتہ چار دنوں میں کی گئیں۔
اس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر آپریشن شروع کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں ٹی ٹی پی کے 22 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جنوبی وزیرستان کے ضلع میں ایک اور مقابلے میں ٹی ٹی پی کے 13 دہشت گرد مارے گئے اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 فوجی شہید ہوئے۔
اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور اسلام آباد کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے سے انکار کرے گی۔
آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپریشن علاقے میں دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے نومبر 2022 میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ختم کرنے اور حملوں میں اضافے کے عزم کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھا ہے۔
شورش زدہ صوبے خیبرپختونخوا میں عسکریت پسندوں نے پاور کمپنی کے چھ ملازمین کو اغوا کر لیا۔ اس بارے میں معلومات دیتے ہوئے پولیس نے ہفتے کے روز بتایا کہ یہ واقعہ جمعہ کو شمالی وزیرستان سے ملحقہ ضلع بنوں کے علاقے پیر ڈال خیل میں پیش آیا۔
پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی (پیسکو) کی ٹیم بجلی کی لائن کی مرمت کر رہی تھی کہ اس دوران مسلح عسکریت پسندوں نے حملہ کر کے ملازمین اور ان کے ڈرائیور کو اغوا کر لیا۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کا سراغ لگانے اور مغویوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔