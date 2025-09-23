ٹرمپ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب۔۔بھارت پاکستان جنگ، غزہ، فلسطینی ریاست پر رہا فوکس
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔
Published : September 23, 2025 at 11:51 PM IST
اقوام متحدہ: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کو روکا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے لیے یہاں عالمی رہنماؤں کے جمع ہونے سے قبل اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اس دعوے کا اعادہ کیا۔
امریکی صدر کے طور پر اپنی دوسری مدت کے دوران اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے عالمی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ’’بالکل اسی طرح صرف سات ماہ میں میں نے سات جنگیں ختم کی ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ "میں نے سات جنگیں ختم کیں، اور وہ سب خوفناک تھیں۔ ان میں لاتعداد لوگ مارے گئے۔" اس میں کمبوڈیا اور تھائی لینڈ، کوسوو اور سربیا، کانگو اور روانڈا، ایک وحشیانہ اور پرتشدد جنگ، پاکستان اور ہندوستان، اسرائیل اور ایران، مصر اور ایتھوپیا، اور آرمینیا اور آذربائیجان شامل ہیں۔"
واضح رہے کہ جب سے ٹرمپ نے 10 مئی کو سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ بھارت اور پاکستان نے واشنگٹن کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کے بعد مکمل اور فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، وہ تقریباً 50 بار اپنے اس دعوے کو دہراچکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو دور کرنے میں مدد کی ہے۔
روسی تیل کی خریداری پر عائد ٹیرف
اپنے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روس سے تیل کی خریداری جاری رکھ کر یوکرین میں روس کی جاری جنگ کے بنیادی فنڈرز چین اور بھارت ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نئی دہلی پر روسی تیل کی خریداری پر جرمانے کے طور پر 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد کر دیا ہے، جس سے امریکہ کی طرف سے بھارت پر عائد کردہ کل محصولات 50 فیصد ہو گئے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔
’ہمیں غزہ میں جنگ کو فوری طور پر روکنا ہوگا‘: ٹرمپ
امریکی صدر، جو اسرائیل کے سخت ترین عسکری اور سیاسی حمایتی ہیں، نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے "سنجیدگی سے مصروف" ہیں۔
ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں غزہ میں جنگ کو فوری طور پر روکنا ہو گا۔ "ہمیں یہ کرنا ہو گا۔ ہمیں امن کے لیے مذاکرات کرنا ہوں گے۔ ہمیں یرغمالیوں کو واپس لانا ہے۔ ہم تمام 20 واپس چاہتے ہیں۔"
ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ حماس نے "امن قائم کرنے کی معقول پیشکش کو بار بار مسترد کر دیا ہے" -
امریکی صدر نے اپنے اس دعوے کو بھی دہرایا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران متعدد مغربی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کے لیے ’’انعام‘‘ ہے۔
یہ بھی پڑھیں: