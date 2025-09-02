برسبین: امریکی فیڈرل اپیل کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 'باہمی ٹیرف' جسے Reciprocal Tariff کہا جاتا ہے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ 7-4 کی اکثریت سے، ججوں نے فیصلہ دیا کہ صدر ٹرمپ نے ہنگامی اختیارات کا استعمال کرکے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ انھوں نے "دنیا کے تقریباً ہر ملک سے آنے والی تقریباً تمام اشیا پر لامحدود مدت کے لیے" ٹیرف لگا دیا۔
اب سپریم کورٹ پر نظر:
یہ فیصلہ ان تجارتی شراکت داروں کی حکمت عملیوں میں خلل ڈالے گا جو اب بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جو قانونی جنگ کے نتائج کا انتظار کرنے اور دیکھنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے مختلف آپشنز دستیاب ہیں۔ لیکن ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ اگلا پڑاؤ سپریم کورٹ ہو گا۔ یو ایس کورٹ آف اپیلز فار فیڈرل سرکٹ نے کہا کہ مزید اپیلوں کے لیے وقت دینے کے لیے ٹیرف 14 اکتوبر تک برقرار رہیں گے۔
ٹیکس کا اختیار کانگریس کے پاس:
اس فیصلے نے 1977 کے انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ (آئی ای ای پی اے) کے تحت ایگزیکٹو پاور کی حدود کا تجربہ کیا۔ ٹرمپ پہلے صدر ہیں جنہوں نے اس ایکٹ کو ٹیرف لگانے کے لیے استعمال کیا، جس نے ایگزیکٹو پاور کے امتحان کا مرحلہ طے کیا۔
ججوں نے ٹرمپ کی اس تشریح کو مسترد کر دیا کہ یہ صدر کی کانگریس کی اجازت کے بغیر محصول بڑھانے کی صلاحیت پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا۔ امریکی آئین کے آرٹیکل 1، سیکشن 8 کا حوالہ دیتے ہوئے، اکثریتی فیصلے نے واضح طور پر کہا کہ "ٹیرف ایک ٹیکس ہے" اور یہ کہ کانگریس کو آئین کے تحت ٹیکس لگانے کا اختیار حاصل ہے۔
اس فیصلے کے کیا نتائج ہوں گے:
اس تازہ ترین فیصلے کے دو اہم نتائج ہیں۔ سب سے پہلے، ٹیرف فی الحال غیر قانونی سمجھا جاتا ہے. دوسرا، یہ غیر قانونی ٹیرف عارضی طور پر برقرار رہیں گے تاکہ اپیل کے اختیارات کو تلاش کیا جا سکے۔ متعلقہ ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت ریونیو کی وصولی جاری رہے گی۔ اگر اپیل پر ٹیرف غیر قانونی پایا جاتا ہے، تو وہ محصول واپس کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ حکم تمام ٹیرف پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایلومینیم اور اسٹیل جیسے مخصوص شعبوں پر عائد ٹیرف کا احاطہ نہیں کرتا ہے۔
باہمی ٹیرف (Reciprocal Tariff) کیا ہے؟
Reciprocal tariffs ایک تجارتی پالیسی ہے جس میں ایک ملک دوسرے ملک کی طرف سے عائد کردہ ٹیرف کا جواب اسی طرح کا ٹیرف لگا کر دیتا ہے، یعنی "جیسے کو تیسا" کی خطوط پر۔ اس پالیسی کا مقصد تجارتی عدم توازن کو درست کرنا اور ملکی صنعتوں کا تحفظ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہندوستان امریکی مصنوعات پر محصولات عائد کرتا ہے، تو امریکہ ہندوستانی مصنوعات پر اسی طرح کے یا مساوی محصولات لگا کر جواب دے سکتا ہے۔
(PTI ان پٹ کے ساتھ)
