فلسطینی تنظیم حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں ایک جامع معاہدے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرے۔
ٹرمپ نے بدھ کے روز ٹروتھ سوشیل پر غزہ جنگ بندی کی ایک نئی تجویز پیش کی۔ اس میں امریکی صدر نے لکھا، "حماس سے کہہ دو کہ وہ فوری تمام 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے (نہ 2 یا 5 یا 7)، سب کچھ تیزی سے بدل جائے گا، اور جنگ ختم ہو جائے گی"۔
ٹائمز آف اسرائیل نے سعودی نیوز آؤٹ لیٹ العربیہ کو دیئے گئے ٹرمپ انتظامیہ اور مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان ثالثی کرنے والے ایک فلسطینی نژاد امریکی سیاسی کارکن بشرا بحبہ کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ، حتمی امریکی تجویز میں تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
بشرا بحبہ، جنہوں نے حماس اور واشنگٹن کے درمیان ایک ثالث کے طور پر کام کیا ہے، کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس معاہدے کو قبول کرنے کے لیے نتن یاہو پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
فلسطینی نژاد امریکی سیاسی کارکن نے بدھ کو کہا کہ میز پر جنگ بندی کی حتمی تجویز اسرائیل اور حماس جنگ کو ختم کرنے اور غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک جامع امریکی معاہدہ ہے۔
بشرا بحبہ نے سعودی نیوز آؤٹ لیٹ العربیہ کو دیے انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ، واشنگٹن میں ایک میٹنگ ہوئی، جو چھ گھنٹے تک جاری رہی، اور یہ طے پایا کہ میز پر ایک حتمی تجویز ہوگی:، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کا خاتمہ۔
بحبہ نے کہا کہ مزاحمتی تنظیم کے عہدیداروں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والی سوشل میڈیا پوسٹ کو دیکھنے کے بعد، یقین کیا ہے کہ یہ تجویز سرکاری ہے، اور فوراً جواب دیا کہ وہ اس معاہدے سے متفق ہیں۔
حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک جامع معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے جس کے تحت مزاحمتی تنظیم کے پاس یرغمال دشمن کے تمام قیدیوں کو فلسطینی قیدیوں کی متفقہ تعداد کے بدلے میں رہا کیا جائے گا۔
حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ غزہ کو چلانے کے لیے ٹیکنو کریٹس کی ایک آزاد قومی انتظامیہ بنانے کے لیے تیار ہے۔
سرکاری طور پر، غزہ میں یرغمال بنائے گئے 48 میں سے صرف 26 کو اسرائیل نے مردہ قرار دیا ہے، لیکن حکام نے دو دیگر کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مقتول یرغمالیوں کے اہل خانہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایسے معاہدے کے امکان پر ان کے پیاروں کی باقیات غزہ کے اندر ہی رہ جائیں گی۔
فی الحال امریکی صدر کی جانب سے پیش کردہ اس تجویز پر اسرائیل کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔
