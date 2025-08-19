ETV Bharat / international

امریکی صدر سے ملاقات کے دوران زیلنسکی کا اشارہ، ٹرمپ - پوتن کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کیلئے تیار - TRUMP ZELENSKYY MEETING

زیلنسکی نے اشارہ دیا کہ روس اور یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ اور پوتن کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کے لیے تیار ہیں۔

TRUMP ZELENSKYY MEETING
زیلنسکی کی امریکی صدر سے ملاقات (AFP)
Published : August 19, 2025 at 7:13 AM IST

واشنگٹن: الاسکا میں روسی رہنما ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ اے پی کی رپورٹ کے مطابق اس میٹنگ کے دوران زیلنسکی نے اشارہ دیا کہ وہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ اور پوتن کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کے لیے تیار ہیں۔

یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا وائٹ ہاؤس میں روس یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال کے لیے خیرمقدم کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کے صدر کا ان کے ساتھ ہونا اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے بہت چرچا کی ہے، کافی پیش رفت ہوئی ہے۔

ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے روس کے صدر سے بھی ملاقات کی ہے۔ امکان ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج کی ملاقات اہم ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ "ہمارے ساتھ یورپ کے سات انتہائی طاقتور رہنما موجود ہیں اور ہم اس کے بعد ان سے ملاقات کریں گے۔ یہاں آنے کا بہت شکریہ۔" ٹرمپ پوتن سے بات کریں گے یہ ملاقات واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں ہوئی۔ اس ملاقات کا مقصد روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی حل تلاش کرنا ہے۔

زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس کے دورے سے قبل یورپی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران ایک بلیک جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اے پی کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد پوتن سے بات کریں گے۔

ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی۔ اس سے متعلق صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جنگ ختم ہوسکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آخری ملاقات نہیں ہے۔ اسی دوران زیلنسکی نے کہا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے پوتن سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو سہ فریقی اجلاس ہوگا۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے کہا کہ امید ہے ملاقات سے کچھ اچھا نکلے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ پوتن کو لانا آسان نہیں تھا۔ تاہم وہ بھی جنگ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کا قتل بند ہو جائے تو جنگ بندی ٹھیک ہے۔

زیلنسکی نے کیا کہا؟

روس یوکرائن جنگ پر بات چیت سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ دعوت دینے اور ہلاکتوں اور جنگ کو روکنے کے لیے آپ (ٹرمپ) کی ذاتی کوششوں کا شکریہ۔ میں ریاستہائے متحدہ کی خاتون اول کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہمارے اغوا شدہ بچوں کے حوالے سے پوتن کو ایک خط بھیجا، جو میری اہلیہ، یوکرین کی خاتون اول کے ذریعے پہنچایا گیا۔

یہ (یوکرین جنگ) واقعی بہت حساس موضوع ہے۔ میں اس فارمیٹ کی حمایت کرنے کے لیے اپنے شراکت داروں اور آپ کا بھی مشکور ہوں، جہاں ہماری میٹنگ کے بعد ہم برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، فن لینڈ، یورپی یونین اور نیٹو کے رہنماؤں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے، جو یوکرین کے ارد گرد تمام شراکت دار ہیں جنہوں نے ہماری حمایت کی۔

ٹرمپ نے کیا کہا؟

یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے آج کی ملاقات کے مقصد پر بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ملاقات کر رہے ہیں اور اگر آج سب کچھ ٹھیک رہا تو ہمارے پاس جنگ ختم کرنے کا مناسب موقع ہے۔

جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آج کی ملاقات یوکرین کے لیے امریکی حمایت کا خاتمہ ہے؟ صدر ٹرمپ نے کہا، "یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ گذشتہ ہفتے بہت سے لوگ مارے گئے، اور ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں خود کو جانتا ہوں، میں صدر (ولادیمیر زیلینسکی) کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ پوتن اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔"

وائٹ ہاؤس میں روس یوکرین جنگ پر مذاکرات سے قبل پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت تنازع کا حوالہ دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم ہونے والی ہے۔ تاہم ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کب ختم ہوگی۔ زیلنسکی اور پوتن کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا اس جنگ سے تھک چکی ہے اور ہم اسے ختم کر دیں گے۔ اس نے کہا، "میں نے چھ جنگیں ختم کی ہیں، اور میں نے سوچا کہ یہ شاید سب سے آسان ہو گا، لیکن یہ سب سے آسان نہیں ہے، یہ ایک مشکل جنگ ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور وہ اس پر طویل عرصے تک بات کرتے رہیں گے، جس طرح وہ باقی جنگوں کے بارے میں بات کرتے رہیں گے۔"

یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ٹرمپ کے سامنے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے اس ملاقات میں یورپی رہنماؤں کو اکٹھا کیا ہے۔ یوکرین کی جانب سے وکالت کے لیے یورپی رہنما بھی وائٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ نیٹو کے سربراہ مارک روٹے اس اجلاس میں سب سے پہلے شریک تھے۔ اس کے بعد یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور پھر اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی جیسے اہم رہنما بھی پہنچے۔

اس ملاقات کا بنیادی ایجنڈا روس یوکرین درمیان جنگ کو روکنا ہے۔ اس ملاقات میں زیلنسکی کے علاوہ نیٹو اور یورپ کے چھ اہم رہنما بھی شریک ہوئے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان سات ماہ میں یہ تیسری ملاقات ہوگی۔ پچھلی بار جب یوکرین کے زیلنسکی امریکہ گئے تھے تو وہاں ان کی ٹرمپ کے ساتھ گرما گرم بحث ہوگئی تھی جس کی پوری دنیا میں چرچا ہوئی تھی۔

