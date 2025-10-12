پیر کو یرغمالیوں کی رہائی متوقع، پیر کو ہی ٹرمپ مصر میں امن سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے
مصری صدارت کے مطابق ، مصر کے شرم الشیخ میں اجلاس میں شرکت کے لئے 20 سے زائد ممالک کے رہنماؤں کی شرکت متوقع۔
Published : October 12, 2025 at 7:59 AM IST
غزہ سٹی ، غزہ کی پٹی: غزہ جنگ بندی نافذ ہوچکی ہے، ہزاروں فلسطینی اپنے محلوں میں واپس آرہے ہیں اور اسرائیل میں پیر کے روز باقی یرغمالیوں کی متوقع رہائی کا جشن منایا جارہا ہے۔
دوسری جانب، حماس کے ساتھ جنگ بندی کی نگرانی کے لئے لگ بھگ 200 امریکی فوجی اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ وہ انسانی امداد کی ترسیل کے ساتھ ساتھ رسد اور سیکیورٹی امداد کے لئے ایک مرکز قائم کریں گے۔
امریکی فوج کی مرکزی کمانڈ کے سربراہ ایڈم ، بریڈ کوپر نے کہا ، "یہ عظیم کوشش غزہ میں امریکی فوج کے داخلے کے ساتھ حاصل کی جائے گی۔"
وہیں، پیر کے روز مصر کی صدارت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ اور وسیع تر مشرق وسطی پر پیر کے روز "امن سربراہی اجلاس" کی صدارت کریں گے۔ جس میں 20 ممالک کے رہنماؤں کے علاوہ اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل شرکت کریں گے۔
مصری صدارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد غزہ کی پٹی میں جنگ کو ختم کرنا ، مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے حصول کی کوششوں کو بڑھانا، اور علاقائی سلامتی اور استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے۔
اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل انٹونیو گٹیرس اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیر اسٹارر نے کہا کہ وہ اٹلی کے جورجیا میلونی اور اسپین کے پیڈرو سانچیز کے ساتھ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اجلاس میں شریک ہونے کی تصدیق کردی ہے۔
یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوا تھا کہ آیا اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو ، یا حماس فلسطینی گروپ کے کوئی نمائندے اس امن سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے یا نہیں۔
(AP کے ان پٹ کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: