واشنگٹن ڈی سی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو خبردار کیا ہے کہ اگر روس 15 اگست کو الاسکا میں ہونے والی ملاقات کے بعد یوکرین میں جنگ بندی پر راضی نہیں ہوا تو "انتہائی سنگین نتائج" بھگتنے ہوں گے۔
ٹرمپ نے بدھ کے روز کینیڈی سینٹر میں ایک رپورٹر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، "ہاں، اس کے نتائج ہوں گے۔ مجھے (نتائج کی قسم پر) بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انتہائی سنگین نتائج ہوں گے۔"
دونوں رہنما 15 اگست کو الاسکا کے اینکریج میں جوائنٹ بیس ایلمینڈورف-رچرڈسن پر یوکرین میں ممکنہ جنگ بندی پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ جمعہ کو ہونے والی یہ سربراہی ملاقات چار برسوں میں امریکہ اور روس کے رہنماؤں کے درمیان پہلی ذاتی ملاقات ہے۔
اگر پہلی میٹنگ اچھی رہی تو جلد ہی دوسری میٹنگ ہو سکتی ہے جس میں ممکنہ طور پر یوکرین کے صدر زیلنسکی کے بھی شامل ہونے کا امکان ہے۔
ٹرمپ نے کہا، "اگر پہلی ملاقات ٹھیک رہی تو ہم جلد دوسری ملاقات کریں گے۔ میں اسے تقریباً فوری طور پر کرنا چاہوں گا۔ ہم صدر پوتن، صدر زیلنسکی اور میرے بیچ دوسری میٹنگ جلد کریں گے، اگر وہ چاہیں تو میں اس میں شامل ہوں گا...،"
ٹرمپ نے پوتن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلینسکی کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کے امکان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ "میں صدر پوتن سے ملنے والا ہوں۔ میں مختلف لیڈروں اور صدر زیلنسکی کو فون کرنے جا رہا ہوں۔ میں صدر زیلنسکی کو فون کرنے جا رہا ہوں۔ پھر میں شاید اسی ترتیب سے لیڈروں کو فون کروں گا۔ اس بات کا بہت اچھا موقع ہے کہ ہم دوسری میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، جو پہلی سے زیادہ نتیجہ خیز ہو گی۔"
تاہم امریکی صدر نے مزید کہا کہ اگر وہ جوابات نہیں سنیں گے تو یہ دوسری ملاقات نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ "اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ کرنا مناسب نہیں ہے تو دوسری ملاقات نہیں ہوسکتی ہے۔ اگر مجھے وہ جواب نہیں ملے جو ہمیں حاصل کرنے ہیں تو ہم دوسری ملاقات نہیں کرنے والے ہیں۔"
توانائی کے بنیادی ڈھانچوں پر حملے روکنے کے لیے 30 دن کا وقفہ تجویز کیا گیا ہے، جس میں دونوں فریق بحیرہ اسود میں جنگ بندی کی شرائط پر بات چیت شروع کرنے پر متفق ہیں۔ ٹرمپ نے مزید زور دیا کہ یہ تنازع شروع کرنا "بائیڈن کا کام" ہے اور دعویٰ کیا کہ اگر وہ امریکی صدر ہوتے تو وہ اسے روکتے۔
ٹرمپ نے کہا، "یہ بائیڈن کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں اس چیز میں شامل کیا۔ اگر میں صدر ہوتا تو یہ جنگ کبھی نہ ہوتی۔ میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے موجود ہوں... اگر ہم بہت سی جانیں بچا سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔"
اسی کے ساتھ انہوں نے گزشتہ چھ ماہ میں پانچ جنگیں روکنے اور ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے گزشتہ چھ ماہ میں پانچ جنگیں روکی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا۔
دریں اثنا، زیلنسکی پوتن کے ارادوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ روس جنگ کو طول دے رہا ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کی تجویز کے حوالے سے ٹرمپ سے مخصوص تفصیلات کی ضرورت پر زور دیا۔
کریملن نے جنگ بندی کے لیے کئی شرائط کا خاکہ پیش کیا ہے، جن میں یوکرین کے ساتھ غیر ملکی فوجی امداد اور انٹیلی جنس شیئرنگ کی مکمل بندش شامل ہے۔
