ٹرمپ نے افغانستان سے بگرام ایئربیس واپس مانگا، برے نتائج کی دھمکی دی، طالبان نے کہا، سابقہ انجام دیکھ لیں
واضح رہے کہ امریکہ نے تقریباً 20 سال کی جارحیت کے بعد جولائی سنہ 2021 میں بگرام ایئربیس سمیت افغانستان سے انخلا کر لیا تھا۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کو سخت وارننگ دیتے ہوئے بگرام ایئربیس امریکہ کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر پوسٹ کرتے ہوئے ٹرمپ نے لکھا، "اگر افغانستان نے بگرام ایئربیس کو اس تعمیر کرنے والے امریکہ کو واپس نہیں کیا تو بری چیزیں ہونے والی ہیں۔"
قابل ذکر ہے کہ ایک خبر آئی تھی کہ چین بگرام ایئربیس پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ تاہم چین نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سابق سفیر نکی ہیلی نے بگرام ایئربیس پر چین کے قبضہ کرنے کا شک ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چین افغانستان میں بھی قدم جما رہا ہے اور اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔
ٹرمپ نے پہلے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ واشنگٹن اڈے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، جو 11 ستمبر سنہ 2001 کے حملوں کے بعد امریکی فوج کے لیے ایک بڑا آپریشنل مرکز تھا۔ جمعہ کو صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تصدیق کی کہ اس معاملے پر افغانستان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔
طالبان کا سخت رد عمل
بگرام ایئر بیس کبھی افغانستان میں امریکی فوج کی سب سے بڑی تنصیب تھی۔ سنہ 2021 میں امریکی انخلاء کے بعد اس پر طالبان نے قبضہ کر لیا۔ دریں اثنا، طالبان حکومت نے بگرام پر ٹرمپ کے ریمارکس کی شدید مذمت کی ہے۔ طالبان نے کہا کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے امریکہ سمیت جس نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ان کا انجام دیکھ لیں۔
ایک سینئر افغان اہلکار نے سنیچر کے روز بگرام ایئر بیس پر دوبارہ قبضے کے بارے میں امریکی صدر کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افغان عوام اپنے ملک میں غیر ملکی فوج کی موجودگی کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے، جیسا کہ افغانستان کے سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن (آر ٹی اے) نے رپورٹ کیا ہے۔ اہلکار نے کہا، "افغانستان نے اپنی سرزمین پر اپنی پوری تاریخ میں کبھی بھی غیر ملکی فوجی موجودگی کو قبول نہیں کیا۔"
خبر رساں ایجنسی ژنہوا کے مطابق، وزارت خارجہ کے ایک سینیئر سفارت کار جلالی نے سرکاری میڈیا کے حوالے سے کہا، "افغانستان اور امریکہ کو دو طرفہ احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر اقتصادی اور سیاسی تعلقات پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔" ٹرمپ نے اگست سنہ 2021 میں امریکی انخلا کے دوران بگرام ایئر بیس کو ترک کرنے پر اپنے پیشرو جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے جمعرات کو لندن میں صحافیوں سے کہا کہ "ہم اسے واپس چاہتے ہیں۔"
بگرام ایئر بیس، جو کابل کے شمال میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، امریکی زیر قیادت اتحادی افواج کی 20 سالہ فوجی موجودگی کے دوران افغانستان میں امریکی فوجیوں کے لیے مرکزی اڈے کے طور پر کام کرتا رہا۔ یہ قبضہ اگست سنہ 2021 میں ختم ہوا، جب مغربی حمایت یافتہ افواج کے انخلا اور موجودہ افغان حکومت کے اقتدار پر قبضے کی راہ ہموار ہوئی۔
