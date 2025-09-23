فلسطین کو تسلیم کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراض، اقوام متحدہ میں کریں گے ناراضگی کا اظہار
ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دوسری مدت کی پہلی تقریر کریں گے، کیونکہ سالانہ سفارتی کانفرنس غزہ جنگ پر توجہ مرکوز کرے گی۔
Published : September 23, 2025 at 12:08 PM IST
واشنگٹن: وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ میں اپنی تقریر میں "عالمی اداروں" کو نشانہ بنائیں گے اور مغربی اتحادیوں کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر تنقید کریں گے۔ ٹرمپ منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی دوسری مدت کی پہلی تقریر کریں گے، کیونکہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کا مسئلہ سالانہ سفارتی کانفرنس میں حاوی رہے گا۔
پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ ٹرمپ اپنے خطاب میں "دنیا بھر میں امریکی طاقت کی تجدید" کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا، "صدر اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح عالمی اداروں نے عالمی نظام کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور وہ دنیا کے سامنے اپنا واضح اور تعمیری نقطۂ نظر پیش کریں گے۔"
بڑے مسلم ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ "کثیرالجہتی اجلاس
ٹرمپ نے اپنی "امریکہ فرسٹ" پالیسی کے ایک حصے کے طور پر اقوام متحدہ اور دیگر کثیر جہتی اداروں کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور یا تو اقوام متحدہ کے متعدد اداروں کی فنڈنگ میں کمی کی یا فنڈنگ واپس لے لی ہے۔ دریں اثنا، لیویٹ نے بریفنگ میں بتایا، ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکی، پاکستان، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن سمیت بڑے مسلم ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ "کثیرالجہتی اجلاس" کریں گے۔
مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کو توسیع دینے کا عہد
یہ اقدام کئی مغربی حکومتوں کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جس سے اسرائیل ناراض ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو، جو جمعے کو اقوام متحدہ میں تقریر کریں گے، نے تسلیم کیے جانے کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کو توسیع دینے کا عہد کیا ہے۔ ٹرمپ نے خود برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اقدام کی مخالفت کی۔ لیویٹ نے کہا کہ صدر نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے ساتھ اختلاف کا اظہار
امریکی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے وضاحت کی کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے برطانیہ کے اپنے سرکاری دورے کے دوران برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے ساتھ عوامی طور پر اپنے اختلاف کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا، "سچ کہوں تو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حماس کے لیے ایک انعام ہے، اس لیے ان کا خیال ہے کہ یہ فیصلے صرف باتیں ہیں اور ہمارے کچھ دوستوں اور اتحادیوں کی طرف سے کافی کارروائی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اسے کل اقوام متحدہ میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنیں گے۔"
غیر مستحکم منڈیوں کو پرسکون کرنے کے لیے جدوجہد
لیویٹ نے مزید کہا کہ ٹرمپ اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بھی ملاقات کریں گے، کیونکہ کیف روس کے ساتھ ایک پراسرار جنگ بندی کی پیروی کرنے کے لیے مغربی حمایت یافتہ سلامتی کی ضمانتیں چاہتا ہے۔ مزید برآں، امریکی صدر اپنے ارجنٹائنی ہم منصب اور اہم اتحادی ہاویئر میلی سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر اپنے ارجنٹائنی ہم منصب اور اہم اتحادی ہاویئر میلی سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایک دن قبل، امریکی محکمۂ خزانہ نے کہا تھا کہ وہ ارجنٹائن کے لیے اقتصادی ریلیف پیکج پر غور کر رہا ہے کیونکہ وہ غیر مستحکم منڈیوں کو پرسکون کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔