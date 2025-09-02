واشنگٹن ڈی سی: سابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر (این ایس اے) جیک سلیوان نے الزام لگایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ کاروبار کرنے کی پاکستان کی خواہش کی وجہ سے ہندوستان سے تعلقات "توڑے"۔
MeidasTouch نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے، سلیوان نے ہندوستان-امریکہ تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ ٹرمپ کے اقدام سے واشنگٹن میں امریکہ کے اتحادیوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔
"امریکہ نے بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے کام کیا ہے، ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہمیں ٹیکنالوجی، ٹیلنٹ، معاشیات اور بہت سے معاملات پر اتحاد کرنا چاہیے اور چین سے آنے والے سٹریٹجک خطرات سے بھی نمٹنے کے لیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ خاندان کے ساتھ کاروبار کرنے کی پاکستان کی خواہش کی وجہ سے، ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا ہے۔ جرمنی یا جاپان اس (بھارت) کو دیکھیں گے،" اور یہ سوچیں گے کہ کل کوئی دوست ہم پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ جیک سلیوان نے میڈاس ٹچ کو بتایا۔
سلیوان کا یہ تبصرہ واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان آیا ہے، کیونکہ ہندوستانی اشیاء پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اس میں روسی تیل خریدنے پر 25 فیصد جرمانہ بھی شامل ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے اس اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ بھارت اور امریکا اپنے درمیان تجارتی کشیدگی کو حل کر لیں گے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ نئی دہلی کی اقدار چین اور روس کے مقابلے واشنگٹن کے زیادہ قریب ہیں۔
فاکس بزنس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں، سکاٹ بیسنٹ نے شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہی اجلاس کی اہمیت کو کم کیا اور اسے "بڑے پیمانے پر رسمی" قرار دیا۔ بیسنٹ نے کہا، "یہ ایک دیرینہ ملاقات ہے، اسے شنگھائی تعاون تنظیم کہا جاتا ہے اور میرے خیال میں یہ بڑی حد تک رسمی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "میرے خیال میں بالآخر ہندوستان دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والی جمہوریت ہے۔ ان کی اقدار روس کی نسبت ہماری اور چین کی قدروں سے زیادہ قریب ہیں۔"
انہوں نے فاکس بزنس سے بات کرتے ہوئے کہا، "میرے خیال میں بالآخر دو عظیم ممالک اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے۔ لیکن ہندوستان روسی تیل خریدنے اور پھر اسے فروخت کرنے، یوکرین میں روسی جنگی کوششوں کو فنڈ دینے کے معاملے میں اہم کردار ادا نہیں کر رہا ہے۔"
دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹر ناوارو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی روسی صدر ولادیمیر پوتن اور چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات پر ہندوستان کو نشانہ بنایا۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ناوارو نے وزیر اعظم مودی پر "ایک آمر کے ساتھ بستر پر ہونے" پر تنقید کی اور ملاقات کو شرمناک قرار دیا۔
"دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے رہنما مودی کو دنیا کے دو سب سے بڑے ڈکٹیٹروں - پوتن اور شی جن پنگ کے ساتھ گھل ملتے دیکھنا شرم کی بات ہے۔ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔" پیٹر ناوارو نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ انہیں روس کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ، یورپ اور یوکرین کے ساتھ ہونا چاہیے۔
ایس سی او سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم مودی نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے ممبران کے درمیان رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا، "ہندوستان کا ہمیشہ یہ ماننا رہا ہے کہ مضبوط رابطہ نہ صرف تجارت کو فروغ دیتا ہے، بلکہ ترقی اور اعتماد کے دروازے بھی کھولتا ہے۔"