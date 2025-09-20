ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ سے کی بات، ٹِک ٹاک کو 'منظوری' دینے کا اعلان
جن پنگ سے بات چیت کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ صدر شی جن پنگ نے ٹِک ٹاک معاہدے کو منظوری دے دی ہے۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کے روز چینی صدر شی جن پنگ سے فون پر بات کی اور اعلان کیا کہ چینی رہنما نے ٹک ٹاک معاہدے کی منظوری دے دی ہے، جس سے یہ سوشل میڈیا ایپ امریکہ میں اپنا کام جاری رکھ سکے گا۔
ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ ٹک ٹاک کی منظوری کو سراہتے ہیں اور اگلے ماہ جنوبی کوریا میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن (APEC) سربراہی اجلاس میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ "میں نے ابھی ابھی چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بہت نتیجہ خیز بات چیت کی ہے۔ ہم نے تجارت، فینٹینائل، روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی ضرورت اور ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری سمیت کئی اہم امور پر پیش رفت کی۔"
ٹرمپ نے لکھا کہ "میں نے صدر شی جن پنگ کے ساتھ اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ہم جنوبی کوریا میں اے پی ای سی سربراہی اجلاس میں ملاقات کریں گے۔ میں اگلے سال کے اوائل میں چین کا دورہ کروں گا اور صدر شی بھی ایک مناسب وقت پر امریکہ کا دورہ کریں گے۔" چین کے سرکاری بیانات میں بھی کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان "عملی، مثبت اور تعمیری" فون کال ہوئی۔
جن پنگ نے ٹک ٹاک پر بات کرتے ہوئے زور دیا کہ چین کا واضح موقف ہے کہ وہ کمپنیوں کی خواہشات کا احترام کرتا ہے اور ان کا خیرمقدم کرتا ہے کہ وہ مارکیٹ کے اصولوں کی بنیاد پر تجارتی مذاکرات کریں اور ایسے حل تک پہنچیں جو چینی قوانین اور ضوابط کے مطابق ہوں اور مفادات کو متوازن کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کو امید ہے کہ امریکہ چینی کمپنیوں کو امریکہ میں سرمایہ کاری کے لیے کھلا، منصفانہ اور غیر امتیازی کاروباری ماحول فراہم کرے گا۔
صدر جن پنگ نے دونوں فریق (ٹک ٹاک اور امریکی انتظامیہ) کے درمیان حالیہ مشاورت کی تعریف کی جس کے بارے میں ان کے خیال میں مساوات، احترام اور باہمی فائدے کے جذبے کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس ہفتے کے شروع میں ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا کہ وہ میڈرڈ، سپین میں دو دن کی بات چیت کے بعد ٹک ٹاک پر چین کے ساتھ ایک فریم ورک معاہدے پر پہنچ گئی ہے۔
مذاکرات کی قیادت امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ اور تجارتی نمائندے جیمیسن گریر نے کی۔ چینی نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ اور اعلی تجارتی مذاکرات کار لی چینگ گانگ چینی طرف سے شامل ہوئے۔ بیسنٹ نے میڈرڈ میں کہا، "ہمارے پاس ٹک ٹاک ڈیل کے لیے ایک فریم ورک ہے۔ "دونوں فریق نے ابھی تک ٹک ٹاک معاہدے کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔"
