ETV Bharat / international

امریکی صدر ٹرمپ کا جاپان پر یو ٹرن، پچیس کی بجائے صرف پندرہ فیصد عائد کیا ٹیرف - US JAPAN TRADE AGREEMENT

اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ نے جاپان پر 25 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔ تفصیل کے لیے پڑھیں۔

trump signs executive order implementing us japan trade agreement applies baseline tariff of 15 pc Urdu News
امریکی صدر ٹرمپ کا جاپان پر یو ٹرن (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2025 at 7:56 AM IST

3 Min Read

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو جاپان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے یہ معلومات جمعرات کو (امریکی مقامی وقت کے مطابق) دی۔

اس معاملے پر امریکی صدر نے کہا کہ جاپانی حکومت امریکا میں تقریباً 550 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے اسے دونوں ممالک کے لیے ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ معاہدے کے تحت امریکا امریکا میں داخل ہونے والی تقریباً تمام جاپانی درآمدات پر 15 فیصد کا بنیادی ٹیرف عائد کرے گا۔ اس کے ساتھ، اس ٹیرف کا اطلاق آٹوموبائلز اور آٹوموبائل پارٹس، ایرو اسپیس مصنوعات، عام دواسازی اور قدرتی وسائل پر نہیں ہوگا۔

حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاپان امریکی ساختہ کمرشل طیاروں کے ساتھ ساتھ امریکی دفاعی ساز و سامان بھی خریدے گا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ جاپان مینوفیکچرنگ، ایرو اسپیس، زراعت، خوراک، توانائی، آٹوموبائلز اور صنعتی اشیا کے پروڈیوسر کو اہم امریکی شعبوں تک مارکیٹ رسائی کے بے مثال مواقع فراہم کرے گا۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے اس سے قبل جاپان اور جنوبی کوریا پر 25 فیصد ٹیرف لگانے کی بات کی تھی۔ جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اب ٹرمپ انتظامیہ نے جاپان پر 15 فیصد ٹیرف کا اعلان کیا ہے۔

اہم بات یہ ہے کہ جاپانی حکومت کم از کم چاول کی اسکیم کے تحت ریاستہائے متحدہ سے چاول کی خریداری میں 75 فیصد اضافے کے فوری نفاذ کی سمت کام کر رہی ہے اور امریکہ سے زرعی مصنوعات کی خریداری بشمول مکئی، سویا بین، کھاد، بائیو ایتھانول سمیت دیگر امریکی مصنوعات کی کل لاگت 8 بلین امریکی ڈالر ہوگی۔

موصولہ خبر کے مطابق جس وقت اس ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جا رہے تھے اس وقت جاپانی مذاکرات کار آکازاوا ریوسی واشنگٹن میں تھے۔

یہ بھی پڑھیں:

'ٹیرف کنگ' کا لیبل لگانے سے لے کر بڑے پیمانے پر درآمدی محصولات تک۔۔جانیں بھارت کے خلاف ٹرمپ ٹیرف کی پوری کہانی

ایس سی او سربراہی اجلاس 2025: پی ایم مودی کا متوقع دورہ بھارت چین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اہم

ٹرمپ نے 50 فیصد ٹیرف کے بعد ثانوی پابندیاں لگانے کا اشارہ دیا، کہا ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا

'چین کو رعایت، بھارت پر دباؤ اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکی ہیلی کی ٹرمپ کو نصیحت

'ٹرمپ ٹیرف' کے بعد چین کی طرف جھکا بھارت، لیکن چینی ریل منصوبے نے پھر 'تناؤ بڑھا دیا'

امریکی ٹیرف کے اعلان کے بعد سونے کی قیمتوں میں اضافہ،مزید کتنی بڑھیں گی قیمتیں

امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی کیسے لگتی ہے؟ کیا ہے ٹیرف؟ جانیے ٹیرف کا 'اے ٹو زیڈ'

ٹیرف معاملے میں ہندوستان 'مہاراجہ' ہے، امریکی سفارت کار پیٹر ناوارو کا بیان

روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے بھارت پر سیکنڈری ٹیرف: جے ڈی وینس

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو جاپان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے یہ معلومات جمعرات کو (امریکی مقامی وقت کے مطابق) دی۔

اس معاملے پر امریکی صدر نے کہا کہ جاپانی حکومت امریکا میں تقریباً 550 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے اسے دونوں ممالک کے لیے ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ معاہدے کے تحت امریکا امریکا میں داخل ہونے والی تقریباً تمام جاپانی درآمدات پر 15 فیصد کا بنیادی ٹیرف عائد کرے گا۔ اس کے ساتھ، اس ٹیرف کا اطلاق آٹوموبائلز اور آٹوموبائل پارٹس، ایرو اسپیس مصنوعات، عام دواسازی اور قدرتی وسائل پر نہیں ہوگا۔

حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاپان امریکی ساختہ کمرشل طیاروں کے ساتھ ساتھ امریکی دفاعی ساز و سامان بھی خریدے گا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ جاپان مینوفیکچرنگ، ایرو اسپیس، زراعت، خوراک، توانائی، آٹوموبائلز اور صنعتی اشیا کے پروڈیوسر کو اہم امریکی شعبوں تک مارکیٹ رسائی کے بے مثال مواقع فراہم کرے گا۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے اس سے قبل جاپان اور جنوبی کوریا پر 25 فیصد ٹیرف لگانے کی بات کی تھی۔ جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اب ٹرمپ انتظامیہ نے جاپان پر 15 فیصد ٹیرف کا اعلان کیا ہے۔

اہم بات یہ ہے کہ جاپانی حکومت کم از کم چاول کی اسکیم کے تحت ریاستہائے متحدہ سے چاول کی خریداری میں 75 فیصد اضافے کے فوری نفاذ کی سمت کام کر رہی ہے اور امریکہ سے زرعی مصنوعات کی خریداری بشمول مکئی، سویا بین، کھاد، بائیو ایتھانول سمیت دیگر امریکی مصنوعات کی کل لاگت 8 بلین امریکی ڈالر ہوگی۔

موصولہ خبر کے مطابق جس وقت اس ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جا رہے تھے اس وقت جاپانی مذاکرات کار آکازاوا ریوسی واشنگٹن میں تھے۔

یہ بھی پڑھیں:

'ٹیرف کنگ' کا لیبل لگانے سے لے کر بڑے پیمانے پر درآمدی محصولات تک۔۔جانیں بھارت کے خلاف ٹرمپ ٹیرف کی پوری کہانی

ایس سی او سربراہی اجلاس 2025: پی ایم مودی کا متوقع دورہ بھارت چین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اہم

ٹرمپ نے 50 فیصد ٹیرف کے بعد ثانوی پابندیاں لگانے کا اشارہ دیا، کہا ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا

'چین کو رعایت، بھارت پر دباؤ اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکی ہیلی کی ٹرمپ کو نصیحت

'ٹرمپ ٹیرف' کے بعد چین کی طرف جھکا بھارت، لیکن چینی ریل منصوبے نے پھر 'تناؤ بڑھا دیا'

امریکی ٹیرف کے اعلان کے بعد سونے کی قیمتوں میں اضافہ،مزید کتنی بڑھیں گی قیمتیں

امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی کیسے لگتی ہے؟ کیا ہے ٹیرف؟ جانیے ٹیرف کا 'اے ٹو زیڈ'

ٹیرف معاملے میں ہندوستان 'مہاراجہ' ہے، امریکی سفارت کار پیٹر ناوارو کا بیان

روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے بھارت پر سیکنڈری ٹیرف: جے ڈی وینس

For All Latest Updates

TAGGED:

JAPAN US TRADE AGREEMENT15 PERCENT TARIFF ON JAPANTRADE DEAL BETWEEN US JAPAN15PC TARIFF ON JAPAN DONALD TRUMPUS JAPAN TRADE AGREEMENT

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.