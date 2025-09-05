واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو جاپان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے یہ معلومات جمعرات کو (امریکی مقامی وقت کے مطابق) دی۔
اس معاملے پر امریکی صدر نے کہا کہ جاپانی حکومت امریکا میں تقریباً 550 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے اسے دونوں ممالک کے لیے ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ معاہدے کے تحت امریکا امریکا میں داخل ہونے والی تقریباً تمام جاپانی درآمدات پر 15 فیصد کا بنیادی ٹیرف عائد کرے گا۔ اس کے ساتھ، اس ٹیرف کا اطلاق آٹوموبائلز اور آٹوموبائل پارٹس، ایرو اسپیس مصنوعات، عام دواسازی اور قدرتی وسائل پر نہیں ہوگا۔
حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاپان امریکی ساختہ کمرشل طیاروں کے ساتھ ساتھ امریکی دفاعی ساز و سامان بھی خریدے گا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ جاپان مینوفیکچرنگ، ایرو اسپیس، زراعت، خوراک، توانائی، آٹوموبائلز اور صنعتی اشیا کے پروڈیوسر کو اہم امریکی شعبوں تک مارکیٹ رسائی کے بے مثال مواقع فراہم کرے گا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے اس سے قبل جاپان اور جنوبی کوریا پر 25 فیصد ٹیرف لگانے کی بات کی تھی۔ جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اب ٹرمپ انتظامیہ نے جاپان پر 15 فیصد ٹیرف کا اعلان کیا ہے۔
اہم بات یہ ہے کہ جاپانی حکومت کم از کم چاول کی اسکیم کے تحت ریاستہائے متحدہ سے چاول کی خریداری میں 75 فیصد اضافے کے فوری نفاذ کی سمت کام کر رہی ہے اور امریکہ سے زرعی مصنوعات کی خریداری بشمول مکئی، سویا بین، کھاد، بائیو ایتھانول سمیت دیگر امریکی مصنوعات کی کل لاگت 8 بلین امریکی ڈالر ہوگی۔
موصولہ خبر کے مطابق جس وقت اس ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جا رہے تھے اس وقت جاپانی مذاکرات کار آکازاوا ریوسی واشنگٹن میں تھے۔