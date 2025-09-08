غزہ میں جنگ بندی معاہدہ 'بہت جلد' ہوگا، تمام یرغمالی رہا ہوں گے: ڈونلڈ ٹرمپ
یہ جنگ سات اکتوبر سنہ 2023 کو شروع ہوئی جس میں اب تک 64 ہزار سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔
Published : September 8, 2025 at 10:28 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 11:46 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے متعلق اپنے تازہ بیان میں زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ "بہت جلد" ہوگا اور تمام یرغمالی واپس کیے جائیں گے۔ ٹائمس آف اسرائیل کے مطابق امریکی صدر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت جلد غزہ پر ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔" خیال رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ حالیہ مہینوں میں اس طرح کے دعوے بارہا کر چکے ہیں۔
ٹرمپ نے کہا کہ "یہ ایک مسئلہ ہے جسے ہم مشرق وسطیٰ، اسرائیل اور ہر ایک کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم پورا کرنے جا رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ زندہ یرغمالیوں کی تعداد 20 سے تھوڑا کم ہوسکتی ہے کیونکہ وہ مر رہے ہیں۔"
ٹرمپ کی حماس کو 'آخری وارننگ'
اس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سنیچر کے روز حماس کو آخری وارننگ جاری کی۔ انہوں نے حماس کو خبردار کیا کہ وہ فوری طور پر بات چیت شروع کرے۔ 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ 'اسرائیل نے ان کی شرائط مان لی ہیں اور اب وقت آگیا ہے کہ حماس بھی تمام شرائط مان لے۔'
ٹرمپ نے حماس کو نتائج سے خبردار کرتے ہوئے اپنے پیغام کو "آخری وارننگ" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی وارننگ دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ کے انتباہ کے فوراً بعد حماس نے ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ وہ جنگ بندی اور تمام قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کے لیے فوری طور پر مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔
حماس نے خیر مقدم کیا
رپورٹ کے مطابق حماس کسی بھی ایسے اقدام کا خیرمقدم کرتی ہے جو ہمارے لوگوں کے خلاف جارحیت کو روکنے کی کوششوں میں معاون ہو۔ تنظیم کے بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اسے "امریکہ طرف سے جنگ بندی سے متعلق کچھ تجاویز موصول ہوئی ہیں" اور تنظیم "ان تجاویز کو ایک جامع معاہدے میں تبدیل کرنے کے لیے ثالثوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔"
غور طلب ہے کہ امریکی صدر کا یہ تبصرہ سینٹ کام ایڈمرل بریڈ کوپر کے سنیچر کے روز اسرائیل کے دورے کے اختتام کے فوراً بعد سامنے آیا، جہاں انہوں نے اسرائیل کے چیف آف دی جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔
