ٹرمپ کا بھارت امریکہ مذاکرات بحال کرنے کا اعلان، پی ایم مودی کو ایک بار پھر 'بہترین دوست' قرار دیا
اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے پی ایم مودی کو عظیم وزیر اعظم قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ ان کا دوست رہوں گا۔
Published : September 10, 2025 at 8:53 AM IST
واشنگٹن: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل (مقامی وقت کے مطابق) کو کہا کہ امریکہ اور بھارت دونوں ممالک 'تجارتی رکاوٹوں' کو دور کرنے کے لیے بات چیت دوبارہ شروع کریں گے اور ان مذاکرات کے نتائج کامیابی پر منتج ہوں گے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ لکھ کر یہ جانکاری دی۔
ٹرمپ نے پی ایم مودی کو 'بہترین دوست' بتایا
ٹرمپ نے پوسٹ میں لکھا کہ میں آنے والے ہفتوں میں اپنے 'بہت اچھے دوست' وزیر اعظم مودی سے بات کرنے کا منتظر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں عظیم ممالک کے لیے ہمیں کسی کامیاب نتیجے پر پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اعلان امریکہ کی جانب سے بھارتی اشیاء پر 50 فیصد ٹیرف لگانے کے چند ہفتے بعد سامنے آیا ہے، جس میں روسی تیل کی خریداری پر اضافی 25 فیصد جرمانہ بھی شامل ہے۔
I am pleased to announce that India, and the United States of America, are continuing negotiations to address the Trade Barriers between our two Nations. I look forward to speaking with my very good friend, Prime Minister Modi, in the upcoming weeks. I feel certain that there…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 9, 2025
چند روز قبل بھی صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو ایک 'انتہائی خاص رشتہ' قرار دیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اور وزیر اعظم مودی ہمیشہ دوست رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے کہ 'پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے'۔ تاہم، انہوں نے روسی تیل کی خریداری پر ناراضگی ظاہر کی کہ وہ (پی ایم مودی) عصر حاضر میں کیا کر رہے ہیں۔
'ہمیشہ پی ایم مودی کے دوست رہیں گے'
خبر رساں ایجنسی اے این آئی نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس وقت بھارت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، "میں ہمیشہ تیار رہوں گا۔ میں ہمیشہ (پی ایم) مودی کا دوست رہوں گا۔ وہ ایک عظیم وزیر اعظم ہیں۔ میں ہمیشہ ان کا دوست رہوں گا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ لیکن بھارت اور امریکہ کے درمیان بہت خاص تعلقات ہیں۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس کبھی کبھی ایسے لمحات ہوتے ہیں۔"
ٹرمپ کی پوسٹ پر پی ایم مودی کا جواب
وہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر کی گئی ٹرمپ کی پوسٹ کا جواب دیا۔ پی ایم مودی نے ٹرمپ کو اچھا دوست اور امریکہ کو بھارت کا نیچرل پارٹنر (فطری شراکت دار) قرار دیا۔
India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward… pic.twitter.com/3K9hlJxWcl— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025
وزیر اعظم مودی نے سنیچر کے روز ٹرمپ کے بھارت-امریکہ تعلقات میں برف پگھلانے کے لیے کی گئی پوسٹ پر گرمجوشی سے ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی صدر کے جذبات اور دو طرفہ تعلقات کے مثبت جائزے کی 'تہہ دل سے سراہنا اور مکمل حمایت کرتے ہیں'۔ سوشل میڈیا 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں، پی ایم مودی نے بھارت امریکہ کے تعلقات کو 'جامع اور عالمی اسٹریٹجک شراکت داری' اور 'دور اندیشی' پر مبنی قرار دیا۔
انہوں نے لکھا کہ 'میں صدر ٹرمپ کے جذبات اور ہمارے تعلقات کے مثبت جائزے کی تہہ دل سے تعریف کرتا ہوں اور اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان انتہائی مثبت اور بصیرت انگیز جامع اور عالمی اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔'
