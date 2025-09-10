ETV Bharat / international

ٹرمپ کا بھارت امریکہ مذاکرات بحال کرنے کا اعلان، پی ایم مودی کو ایک بار پھر 'بہترین دوست' قرار دیا

اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے پی ایم مودی کو عظیم وزیر اعظم قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ ان کا دوست رہوں گا۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی (File Photo : X@NarendraModi)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 10, 2025 at 8:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

واشنگٹن: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل (مقامی وقت کے مطابق) کو کہا کہ امریکہ اور بھارت دونوں ممالک 'تجارتی رکاوٹوں' کو دور کرنے کے لیے بات چیت دوبارہ شروع کریں گے اور ان مذاکرات کے نتائج کامیابی پر منتج ہوں گے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ لکھ کر یہ جانکاری دی۔

ٹرمپ نے پی ایم مودی کو 'بہترین دوست' بتایا

ٹرمپ نے پوسٹ میں لکھا کہ میں آنے والے ہفتوں میں اپنے 'بہت اچھے دوست' وزیر اعظم مودی سے بات کرنے کا منتظر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں عظیم ممالک کے لیے ہمیں کسی کامیاب نتیجے پر پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اعلان امریکہ کی جانب سے بھارتی اشیاء پر 50 فیصد ٹیرف لگانے کے چند ہفتے بعد سامنے آیا ہے، جس میں روسی تیل کی خریداری پر اضافی 25 فیصد جرمانہ بھی شامل ہے۔

چند روز قبل بھی صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو ایک 'انتہائی خاص رشتہ' قرار دیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اور وزیر اعظم مودی ہمیشہ دوست رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے کہ 'پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے'۔ تاہم، انہوں نے روسی تیل کی خریداری پر ناراضگی ظاہر کی کہ وہ (پی ایم مودی) عصر حاضر میں کیا کر رہے ہیں۔

'ہمیشہ پی ایم مودی کے دوست رہیں گے'

خبر رساں ایجنسی اے این آئی نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس وقت بھارت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، "میں ہمیشہ تیار رہوں گا۔ میں ہمیشہ (پی ایم) مودی کا دوست رہوں گا۔ وہ ایک عظیم وزیر اعظم ہیں۔ میں ہمیشہ ان کا دوست رہوں گا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ لیکن بھارت اور امریکہ کے درمیان بہت خاص تعلقات ہیں۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس کبھی کبھی ایسے لمحات ہوتے ہیں۔"

ٹرمپ کی پوسٹ پر پی ایم مودی کا جواب

وہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر کی گئی ٹرمپ کی پوسٹ کا جواب دیا۔ پی ایم مودی نے ٹرمپ کو اچھا دوست اور امریکہ کو بھارت کا نیچرل پارٹنر (فطری شراکت دار) قرار دیا۔

وزیر اعظم مودی نے سنیچر کے روز ٹرمپ کے بھارت-امریکہ تعلقات میں برف پگھلانے کے لیے کی گئی پوسٹ پر گرمجوشی سے ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی صدر کے جذبات اور دو طرفہ تعلقات کے مثبت جائزے کی 'تہہ دل سے سراہنا اور مکمل حمایت کرتے ہیں'۔ سوشل میڈیا 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں، پی ایم مودی نے بھارت امریکہ کے تعلقات کو 'جامع اور عالمی اسٹریٹجک شراکت داری' اور 'دور اندیشی' پر مبنی قرار دیا۔

انہوں نے لکھا کہ 'میں صدر ٹرمپ کے جذبات اور ہمارے تعلقات کے مثبت جائزے کی تہہ دل سے تعریف کرتا ہوں اور اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان انتہائی مثبت اور بصیرت انگیز جامع اور عالمی اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔'

مزید پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMPINDIA US TIESPM NARENDRA MODIUS TARIFFSTRUMP ON INDIA US TIES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.