نیویارک/واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت کی وجہ سے امریکہ کو تجارت میں 'نقصان' اٹھانا پڑا ہے لیکن ہماری طرف زیادہ کسٹم ڈیوٹی لگانے کے بعد اب بھارت نے 'زیرو ڈیوٹی' کی پیشکش کی ہے۔ ٹرمپ نے منگل کو ریڈیو شو 'دی اسکاٹ جیننگز شو' میں گفتگو میں کہا، "ہندوستان ہمارے خلاف ڈیوٹی لگاتا ہے۔ چین ہمارے خلاف بہت زیادہ ڈیوٹی لگاتا ہے۔ برازیل بھی ایسا کرتا ہے۔"
انہوں نے کہا، "بھارت سب سے زیادہ ڈیوٹی لگانے والا ملک رہا ہے، لیکن اب انہوں نے مجھے ہندوستان میں زیرو ڈیوٹی کی پیشکش کی ہے۔" ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ہندوستانی مصنوعات کی درآمد پر 25 فیصد اور روسی تیل کی مسلسل خریداری پر 25 فیصد اضافی ڈیوٹی کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح، 27 اگست سے امریکہ میں ہندوستانی مصنوعات پر مجموعی طور پر 50 فیصد ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ انہیں ڈیوٹی لگانے کے عمل اور اس کے اثرات کے بارے میں دنیا کی بہترین سمجھ ہے۔
دنیا کے کسی بھی شخص سے بہتر سمجھتا ہوں ڈیوٹی
انہوں نے کہا کہ "میں ڈیوٹی کو دنیا کے کسی بھی شخص سے بہتر سمجھتا ہوں۔ میرے ڈیوٹی لگانے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی کم کر رہے ہیں۔ ہندوستان سب سے زیادہ ڈیوٹی لگانے والا ملک رہا ہے۔ اور اب مجھے ہندوستان میں کوئی ڈیوٹی نہ لگانے کی پیشکش کی گئی ہے۔" ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں ڈیوٹی نہ لگاتا تو وہ کبھی ایسی تجویز نہ دیتے، آپ کو ڈیوٹی لگانی پڑے گی، اس طرح ہم معاشی طور پر مضبوط ہونے والے ہیں۔
بھارت ہم پر دنیا میں سب سے زیادہ ڈیوٹی لگاتا تھا
بعد ازاں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں لیکن یہ تعلقات طویل عرصے تک 'یک طرفہ' رہے کیونکہ بھارت نے امریکہ پر 'بھاری ڈیوٹی' عائد کی تھی۔ بھارت پر عائد ہائی ڈیوٹی میں کچھ کمی کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں لیکن یہ تعلقات برسوں سے یک طرفہ تھے، بھارت ہم پر دنیا میں سب سے زیادہ ڈیوٹی لگاتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ہماری تجارت وہاں نہیں ہو رہی تھی۔
بھارت کی طرف سے ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل پر 200 فیصد ڈیوٹی
ٹرمپ نے کہا کہ ہندوستان کی طرف سے عائد ڈیوٹیز کی وجہ سے امریکی کمپنیوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل پر 200 فیصد ڈیوٹی کی وجہ سے امریکی کمپنی کو بھارت میں پلانٹ لگانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے پہلے کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تھی لیکن بھارت اپنی مصنوعات امریکی مارکیٹ میں بھیجتا رہا جس سے ملکی پیداوار متاثر ہوئی۔ ہندوستان نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے عائد کردہ اعلیٰ ڈیوٹی کو 'غیر منصفانہ اور متضاد' قرار دیا ہے۔
اقتصادی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ کسی بھی بڑی معیشت کی طرح وہ بھی اپنے قومی مفاد اور اقتصادی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ مالی سال 2024-25 میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سامان کی تجارت 131.8 بلین ڈالر تھی جس میں ہندوستان نے 86.5 بلین ڈالر کی برآمد کی جب کہ امریکہ نے 100 بلین ڈالر کی اشیا درآمد کیں۔ اس کی درآمدات 45.3 بلین ڈالر رہی۔