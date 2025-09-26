اسرائیل کو مقبوضہ مغربی کنارے کے ساتھ الحاق کی اجازت نہیں دیں گے: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو مغربی کنارے کے ساتھ الحاق کی اجازت نہیں دیں گے۔
Published : September 26, 2025 at 11:30 PM IST
واشنگٹن: صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اسرائیل کو مقبوضہ مغربی کنارے کے ساتھ الحاق کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس بات کی پختہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس اقدام کو روک دیں گے جس کی خطے میں عرب رہنما سختی سے مخالفت کر رہے ہیں۔
حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ تجویز کرنے کے بارے میں پوچھے جانے پر کہ ان کی حکومت مغربی کنارے کے کم از کم کچھ حصوں پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتی ہے، ٹرمپ دو ٹوک تھے۔
امریکی صدر نے کہا، میں اسرائیل کو مغربی کنارے کے ساتھ الحاق کی اجازت نہیں دوں گا،" انہوں نے اوول آفس میں خارجہ پالیسی سے غیر متعلق ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا۔ "میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایسا نہیں ہونے والا۔"
ممکنہ الحاق اسرائیل میں کئی ممالک کے جواب میں شروع کیا گیا ہے۔ بشمول امریکہ کے اہم اتحادی جیسے برطانیہ اور کینیڈا۔ اسرائیل فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے رجحان سے چراغ پا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو سے بات کی ہے، لیکن یہ کہ وہ الحاق کی اجازت نہ دینے میں پختہ ہوں گے، انہوں نے مزید کہا، "یہ کافی ہو گیا، اب رکنے کا وقت آ گیا ہے۔"
ٹرمپ اسرائیل کے لیے اپنی بھرپور حمایت پر فخر کرتے ہیں، لیکن انھوں نے غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ اسرائیل کی جاری جنگ میں لڑائی کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ان کے تبصروں نے اعلیٰ اسرائیلی حکام کے خلاف ممکنہ دباؤ کی ایک نادر مثال قائم کی ہے - یہاں تک کہ ٹرمپ حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔
وقت بھی ناقص ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اسرائیل قحط زدہ غزہ شہر میں ایک بڑا حملے کر رہا ہے، جبکہ مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کو بڑھا رہا ہے، اور نتن یاہو پیر کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے والے ہیں - ٹرمپ کی دوسری مدت کے آغاز کے بعد سے نتن یاہو کا واشنگٹن کا یہ چوتھا دورہ ہے۔
غزہ کے برعکس مغربی کنارے فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام ہیں۔
ٹرمپ نے طویل عرصے سے نتن یاہو کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کے بارے میں شیخی ماری ہے۔ لیکن صدر کو عرب رہنماؤں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے، جنہوں نے کھلے عام اسرائیل کے الحاق کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کا الحاق کرنے کا کوئی بھی اقدام "سرخ لکیر" ہوگا۔
اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا تھا۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ تینوں علاقے ان کی مستقبل کی ریاست کا حصہ بنیں۔ زیادہ تر بین الاقوامی برادری کا کہنا ہے کہ الحاق دو ریاستی حل کے کسی بھی باقی ماندہ امکان کو ختم کر دے گا، جسے بین الاقوامی سطح پر کئی دہائیوں سے جاری عرب اسرائیل تنازع کو حل کرنے کا واحد راستہ سمجھا جاتا ہے۔
اسرائیل کی موجودہ حکومت فلسطینی ریاست کی سختی سے مخالفت کرتی ہے اور مغربی کنارے کے زیادہ تر حصے کے حتمی الحاق کی حمایت کرتی ہے۔
ٹرمپ کی نتن یاہو کو ایک یا دوسرے طریقے سے مجبور کرنے کی صلاحیت کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں کیونکہ صدر نے قطر میں حماس کے عہدیداروں پر اسرائیل کے حالیہ حملے پر تنقید کی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں کسی بڑے نتائج کی پیشکش نہیں کی ہے۔
نتن یاہو تاریخ میں اسرائیل کی سب سے زیادہ قوم پرست حکومت کی قیادت کر رہے ہیں، اور مقبوضہ علاقے پر اسرائیل کے کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے اہم اتحادیوں کے دباؤ میں ہیں۔ وہ امید کر رہے تھے کہ ٹرمپ کی اسرائیل کی پالیسیوں کے لیے وسیع حمایت کی تاریخ مقبوضہ علاقے پر اسرائیلی کنٹرول میں توسیع کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔
الحاق کی طرف عمل نہ کرنے سے بالآخر نتن یاہو کے حکومتی اتحاد کو گھر میں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، حالانکہ آگے نہ بڑھنے کی خواہش کا اظہار بھی ٹرمپ انتظامیہ سے مراعات حاصل کر سکتا ہے۔
اب نصف ملین سے زیادہ یہودی آباد کار مغربی کنارے میں تقریباً 130 بستیوں میں مقیم ہیں۔ بین الاقوامی برادری بڑی حد تک ان بستیوں کو غیر قانونی اور امن کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر دیکھتی ہے۔
مغربی ممالک غزہ میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے جارحیت سے ناراض ہیں، اور کئی نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، جس کی ٹرمپ اور امریکہ مخالفت کر رہے ہیں لیکن اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔
فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مقصد دو ریاستی حل کے لیے حمایت حاصل کرنا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور آسٹریلیا سمیت تقریباً 10 ممالک نے اس ہفتے ایسا کیا ہے۔ اس کا مقصد طویل عرصے سے بند امن عمل کو بحال کرنا ہے۔ اس اقدام کو امریکہ اور اسرائیل نے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔
جرمنی، جو اسرائیل کے قریبی اتحادیوں میں سے ایک ہے، جنگ بندی یا فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبات میں شامل نہیں ہوا ہے، لیکن اس نے کچھ فوجی برآمدات روک دی ہیں۔
غزہ اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کی طرف سے ان اقدامات کا خیرمقدم کیا گیا ہے، لیکن زمین پر موجود بہت سے لوگ اس شک کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت جاری رہنے کے ساتھ ہی اس سے ان کے سنگین حالات میں بہتری آسکتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: