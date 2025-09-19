ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت پاکستان جنگ کو روکنے کا دعویٰ کیا، روسی صدر پوتن پر بھی نشانہ لگایا
اپنے دورہ برطانیہ کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ پوٹن نے یوکرین میں قیام امن کی کوششوں کو لے کر انہیں مایوس کیا۔
Published : September 19, 2025 at 12:08 AM IST
لندن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو برطانیہ کے اپنے سرکاری دورے کے دوران اس دعوے کو ایک بار پھر دہرایا کہ انہوں نے اس سال کے شروع میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئی مختصر جنگ کو روکنے کے لیے مداخلت کی تھی۔
بکنگھم شائر میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان کی "سب سے بڑی مایوسی" یہ تھی کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے ساتھ جاری تنازع کو لے کر انہیں "مایوس" کیا، لیکن انہوں نے کاروبار کی مدد سے بھارت اور پاکستان کے بیچ جنگ روکنے میں کامیاب رہے۔
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...i'm very close to india. i'm very close to the prime minister of india. spoke to him the other day, wished him a happy birthday. we have a very good relationship. he put out a beautiful statement, too...but i said, i sanctioned them.… pic.twitter.com/uEXPWuLaUO— ANI (@ANI) September 18, 2025
ٹرمپ کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر آپ (ہندوستان اور پاکستان) ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور وہ (بھارت اور پاکستان) بڑے زور و شور سے (جنگ میں) آگے بڑھ رہے تھے۔
اپریل میں پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں شروع کیے گئے آپریشن سندور کے دوران ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ بھارت اور پاکستان نے "مکمل اور فوری" جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے یہ دعویٰ بار بار کیا ہے کہ انہوں نے جوہری ہتھیاروں سے لیس جنوبی ایشیائی پڑوسیوں سے کہا ہے کہ اگر وہ لڑائی بند کرتے ہیں تو امریکہ ان کے ساتھ "بہت تجارت" کرے گا۔
بھارت نے مسلسل کسی تیسرے فریق کی مداخلت کی تردید کی ہے اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ تنازع ختم کرنے کا معاہدہ دونوں ممالک کی فوجوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز (DGMOs) کے درمیان براہ راست بات چیت کے بعد طے پایا تھا۔
اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے "بہت قریب" ہونے کے باوجود روسی تیل کی خریداری کی وجہ سے بھارت پر عائد کیے گئے ٹیرف کا بھی ذکر کیا۔
ٹرمپ نے کہا، ’’بالکل آسان، اگر تیل کی قیمتیں گریں تو پوٹن جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔‘‘ وہ اس جنگ سے دستبردار ہو جائیں گے۔"
پی ایم مودی کے ساتھ اچھے تعلقات
ٹرمپ نے کہا، "اور جب مجھے معلوم ہوا کہ یورپی ممالک روس سے تیل خرید رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں بھارت کے بھی بہت قریب ہوں، میں بھارت کے وزیر اعظم کے بہت قریب ہوں، میں نے کل ہی انہیں سالگرہ کی مبارکباد دینے کے لیے ان سے بات کی تھی۔ ہمارے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں، اور انہوں نے ایک خوبصورت بیان دیا، لیکن میں نے ان (محصولات) کی منظوری دی ہے۔"
اسرائیل فلسطین تنازع پر ٹرمپ کا بیان
اسرائیل اور حماس جنگ کے بعد برطانیہ کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سات اکتوبر سنہ 2023 کے حملوں میں یرغمال بنائے گئے تمام افراد کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے تسلیم کیا، "میں اس معاملے پر وزیر اعظم (اسٹارمر) سے متفق نہیں ہوں۔ درحقیقت یہ ہمارے بیچ چند اختلافات میں سے ایک ہے۔"
रूस-यूक्रेन स्थिति पर अच्छी खबर मिलने की उम्मीद
रूस-यूक्रेन स्थिति पर, ट्रंप ने कहा कि उन्हें ‘‘कुछ अच्छी खबर’’ मिलने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका अमेरिका पर सीधा असर नहीं पड़ेगा.
उन्होंने कहा, ‘‘आप (ब्रिटेन) हमसे कहीं ज्यादा उस घटना के करीब हैं. हमें एक पूरा महासागर अलग करता है.लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए हैं.’’
संयुक्त संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत करते हुए स्टार्मर ने कहा कि वह ब्रिटेन-अमेरिका साझेदारी के बारे में ‘‘पहले से कहीं अधिक आशावादी और पहले से कहीं अधिक आश्वस्त’’ हैं.
इजराइल-हमास संघर्ष के बाद फलस्तीनी देश को मान्यता देने की ब्रिटेन की योजना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि सात अक्टूबर, 2023 के हमलों में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए. उन्होंने स्वीकार किया, ‘‘इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री (स्टार्मर) से मेरी असहमति है. दरअसल, यह हमारी कुछ असहमतियों में से एक है.’’