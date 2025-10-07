ٹرمپ نے بھارت پاکستان جنگ ختم کرانے کا دعویٰ ایک بار پھر دہرایا
بھارت کی طرف سے کسی بھی غیر ملکی مداخلت کے واضح انکار کے باوجود ٹرمپ نے وہی پرانا بیان ایک بار پھر دہرایا۔
Published : October 7, 2025 at 8:46 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو (مقامی وقت کے مطابق) ایک بار پھر آپریشن سندور کے دوران بھارت پاکستان جنگ کو روکنے کا دعویٰ کیا۔ ٹرمپ نے کہا، "ہم ایک بار پھر ایک خوش حال ملک ہیں۔ ہم ایک طاقتور ملک ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے سات جنگیں ختم کیں، ان میں سے کم از کم نصف اپنی تجارتی طاقت اور ٹیرف کی مدد سے کی۔ اگر میرے پاس ٹیرف لگانے کا اختیار نہ ہوتا تو ان سات جنگوں میں سے کم از کم چار اب بھی جاری رہتیں۔ اگر آپ بھارت اور پاکستان کو دیکھیں تو وہ اس کے لیے تیار تھے۔"
انہوں نے کہا، "سات طیارے مار گرائے گئے۔ میں من و عن نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے (بھارت اور پاکستان سے) کیا کہا، لیکن میں نے جو کہا وہ بہت موثر تھا۔" ہم نے نہ صرف سینکڑوں بلین ڈالر کمائے ہیں، بلکہ ٹیرف کی وجہ سے ہم امن کے محافظ بھی ہیں۔" اس کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے آئندہ دورے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ٹیرف پر بات کرنے آرہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا، "مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ٹیرف پر بات کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سی کمپنیاں کینیڈا چھوڑ کر امریکہ آ رہی ہیں، وہ میکسیکو کو چھوڑ رہی ہیں، وہ چین کو چھوڑ رہی ہیں اور وہ پوری دنیا سے امریکہ آ رہی ہیں۔ اب تک کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔"
21 ستمبر کو ٹرمپ نے بھارت پاکستان تنازع میں ثالثی کے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے کہا کہ انہیں سات جنگیں ختم کرنے پر نوبل انعام سے نوازا جانا چاہیے۔ سنیچر کے روز امریکن کارنر اسٹون انسٹی ٹیوٹ کے فاؤنڈرز ڈنر میں ٹرمپ نے کہا، "ہم امن معاہدے کر رہے ہیں اور ہم جنگیں روک رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے بھارت پاکستان، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگیں روک چکے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "بھارت اور پاکستان کے بارے میں سوچیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے اسے تجارت کے ذریعے کیسے روکا، وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور میں دونوں رہنماؤں کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن جب آپ ان تمام جنگوں کو دیکھیں گے جو ہم نے روک دی ہیں، تو آپ سمجھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔"
امریکی صدر نے دیگر تنازعات کا بھی ذکر کیا جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انہیں روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جن میں آرمینیا، آذربائیجان، کوسوو اور سربیا، اسرائیل اور ایران، مصر اور ایتھوپیا، روانڈا اور کانگو شامل ہیں۔ انہوں نے کہا، "ذرا بھارت، پاکستان، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، آرمینیا، آذربائیجان، کوسوو، سربیا، اسرائیل، ایران، مصر، ایتھوپیا، روانڈا اور کانگو کو دیکھیں۔ ہم نے ان سب کو روک دیا، اور ان میں سے 60 فیصد تجارت کی وجہ سے رک گئے"۔
