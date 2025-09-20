ٹرمپ انتظامیہ کا ایچ-1 بی ویزوں پر بڑا فیصلہ، اب امریکہ جانے کے لیے دینے ہوں گے 89 لاکھ روپے
ٹرمپ انتظامیہ نے ایچ-1 بی ویزا کے لیے ایپلیکیشن فیس $100,000 (تقریباً 89 لاکھ روپے) لازمی کر دی ہے۔
Published : September 20, 2025 at 8:08 AM IST|
Updated : September 20, 2025 at 9:09 AM IST
واشنگٹن: ٹرمپ انتظامیہ نے H-1B ویزا فیس میں نمایاں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی حکومت نے اس میں سالانہ فیس $100,000 (تقریباً 89 لاکھ روپے) کی سالانہ فیس لگا دی ہے۔ یہ پیش رفت بنیادی طور پر امریکی کمپنیوں کے ہنر مند غیر ملکی کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے کے طریقے کو تبدیل کر دے گی، خاص طور پر اس سے بھارتی آئی ٹی پیشہ ور افراد کو متاثر ہوں گے، جو اس سے استفادہ کرنے والوں کا سب سے بڑا گروپ ہے۔
کامرس سیکرٹری ہاورڈ لٹنک نے جمعہ کو ایک پریس کانفرنس کے دوران ان تبدیلیوں کا انکشاف کیا۔ انہوں نے فیس میں اضافے کو ایک سوچی سمجھی حکمت عملی قرار دیا تاکہ انتظامیہ کم ہنر مند تربیتی عہدوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ہنر مند کارکنوں کے لیے مواقع محفوظ رکھا جا سکے۔
The days of employers abusing H-1B Visas are over.— U.S. Department of Labor (@USDOL) September 19, 2025
Introducing PROJECT FIREWALL—our plan to ensure high-skilled jobs go to AMERICANS FIRST 🇺🇸 pic.twitter.com/XPwBJSZfto
نئی $100,000 (تقریباً 89 لاکھ روپے) سالانہ فیس نمایاں طور پر موجودہ H-1B پروسیسنگ لاگت سے زیادہ ہے، جو عام طور پر چند ہزار ڈالرز کے برابر ہے۔ کمپنیاں اس ایپلیکیشن فیس کو موجودہ جانچ فیس کے علاوہ ادا کریں گی اور انتظامیہ فی الحال یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ آیا پوری رقم یکمشت وصول کی جائے یا سالانہ۔
سیکرٹری ہاورڈ لٹنک کے مطابق، H-1B ویزا حاصل کرنے والی کمپنی کی فیس $100,000 سالانہ ہے۔ موجودہ ویزا ڈھانچہ برقرار رہے گا، جس کی مدت تین سال ہے اور کل چھ سال تک ایک بار کی تجدید ممکن ہے۔
یہ فیس تنخواہ کی سطح یا مہارت کی ضرورت سے قطع نظر تمام H-1B عہدوں پر لاگو ہوگی۔ یہ پروگرام کو اقتصادی طور پر صرف ان کرداروں کے لیے قابل عمل بناتا ہے جو کافی لاگت کا جواز پیش کرتے ہیں۔ انتظامیہ کا بیان کردہ ہدف "تربیتی پروگراموں" کو ختم کرنا ہے، جہاں کمپنیاں تربیت اور ترقی کے لیے H-1B ویزوں پر کم تجربہ کار غیر ملکی کارکنوں کی خدمات حاصل کرتی ہیں۔
انفوسس، ٹی سی ایس اور وپرو جیسی آئی ٹی کمپنیاں متاثر ہوں گی
لٹنک نے کہا، "آپ اب H-1B ویزوں پر ٹرینی کی خدمات حاصل نہیں کر سکیں گے- یہ اب معاشی طور پر قابل عمل نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو تربیت دینے جا رہے ہیں، تو آپ امریکیوں کو تربیت دینے جا رہے ہیں۔" اس تبدیلی کا بھارتی آئی ٹی سروسز کمپنیوں جیسے انفوسس، ٹی سی ایس ، اور وپرو وغیرہ پر کافی اثر پڑ سکتا ہے۔ ان کمپنیوں نے H-1B ویزا کا استعمال جونیئر اور درمیانی درجے کے انجینئرز کو کلائنٹ پروجیکٹس اور ہنر کی ترقی کے لیے امریکہ لانے کے لیے کیا ہے۔
فیس میں اضافے سے ڈرامائی طور پر اس منظر نامے کے تبدیل ہونے کا خطرہ ہے۔ لٹنک نے کہا، "اگر آپ کے پاس بہت نفیس انجینئر ہے اور آپ انہیں لانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مہارت ہے، تو آپ ان کے H-1B ویزا کے لیے ہر سال $100,000 ادا کر سکتے ہیں۔" انہوں نے تجویز پیش کی کہ یہ پروگرام اب صرف اعلیٰ سطح کے عہدوں کو ٹارگیٹ کرے گا۔
سیکرٹری لٹنک نے دعوی کیا کہ ٹیکنالوجی کمپنیاں ان تبدیلیوں کی حمایت کرتی ہیں کیونکہ وہ پروسیسنگ ایپلی کیشنز میں یقین اور رفتار فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ $100,000 فیس کا فیصلہ سینکڑوں کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کے بعد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کمپنیاں اس ردعمل سے بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا عمل چاہتی ہیں جو معلوم، واضح اور تیز ہو۔
فی الحال سالانہ 65,000 H-1B ویزوں کی حد
لاگت میں خاطر خواہ اضافے کی وجہ سے کمپنیاں اس بات کو لے کر اور زیادہ سلیکٹیو ہو جائیں گی کہ کون سے عہدے H-1B اسپانسرشپ کے لیے موزوں ہیں۔ انتظامیہ نے اس بات پر زور دیا کہ H-1B ویزا کوٹہ بدستور برقرار رہے گا۔ پروگرام اتنی ہی تعداد میں ویزا جاری کرے گا، لیکن بھاری لاگت کی وجہ سے کم درخواستیں متوقع ہیں۔ موجودہ سالانہ حد 65,000 ریگولر H-1B ویزا اور 20,000 ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو امریکی یونیورسٹیوں سے اعلیٰ درجے کی ڈگریاں رکھتے ہیں۔
