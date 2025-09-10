ٹرمپ نے پھر بدلے طیور۔۔ یورپی یونین کو بھارت اور چین پر 100 فیصد ٹیرف لگانے کی تجویز دی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین کو روس سے تیل خریدنے والے بھارت اور چین پر 100 فیصد تک ٹیرف لگانے کی تجویزدی ہے۔
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین (ای یو) سے کہا ہے کہ وہ ہندوستان اور چین پر 100 فیصد تک ٹیرف عائد کرے۔ یہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے روس پر دباؤ بڑھانے کی مشترکہ کوشش کے حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔ فنانشل ٹائمز نے بدھ کو یہ اطلاع دی۔
یہ رپورٹ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندوستان-امریکہ تعلقات کے بارے میں مثبت نقطہ نظر کا اشتراک کرنے اور تجارتی معاہدے کے لئے جاری کوششوں کا ذکر کرنے کے فوراً بعد سامنے آئی ہے۔
رپورٹ میں نامعلوم حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صدر نے یہ غیر معمولی مطالبہ منگل کو واشنگٹن میں امریکی اور یورپی یونین کے اعلیٰ حکام کے درمیان ہونے والی ایک میٹنگ میں شرکت کے بعد کیا، جس میں ماسکو کے لیے جنگ کی اقتصادی لاگت کو بڑھانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔
ایف ٹی نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے کہا کہ واشنگٹن یورپی یونین کی طرف سے چین اور بھارت پر عائد کردہ کسی بھی محصول کی عکس بندی کے لیے تیار ہے۔ نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات اس وقت تیزی سے خراب ہوئے جب ٹرمپ نے ہندوستانی اشیا پر ٹیرف کو دوگنا کرکے 50 فیصد کردیا، جس میں ہندوستان کی روسی خام تیل کی خریداری پر اضافی 25 فیصد ڈیوٹی بھی شامل ہے۔
ہندوستان نے امریکی اقدام کو "غیر معقول، بلاجواز اور غیر دانشمندانہ" قرار دیا۔ تاہم، مودی اور ٹرمپ کے درمیان سوشل میڈیا پر ہونے والے تبادلوں نے تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کوششوں کا اشارہ دیا۔ پچھلے کچھ دنوں میں، ٹرمپ انتظامیہ کے کئی افسران، بشمول وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹر نوارو، نے روسی خام تیل کی خریداری پر ہندوستان پر تنقید کرنے کے لیے جارحانہ زبان استعمال کی ہے۔
روس سے خام تیل کی خریداری کا دفاع کرتے ہوئے ہندوستان کہتا رہا ہے کہ اس کی توانائی کی خریداری قومی مفاد اور مارکیٹ کی حرکیات سے ہوتی ہے۔
فروری 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد مغربی ممالک کی جانب سے ماسکو پر پابندیاں عائد کرنے اور اس کی سپلائی منقطع کرنے کے بعد ہندوستان نے رعایت پر فروخت ہونے والا روسی تیل خریدنا شروع کر دیا۔
نتیجتاً، 2019-20 میں تیل کی کل درآمدات میں محض 1.7 فیصد حصہ سے، 2024-25 میں روس کا حصہ بڑھ کر 35.1 فیصد ہو گیا اور وہ اب ہندوستان کا سب سے بڑا تیل فراہم کرنے والا ملک ہے۔ ایف ٹی رپورٹ یوکرین کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے ٹرمپ کی جانب سے نئی کوششوں کے درمیان سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر نے گزشتہ ماہ الاسکا میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ایک سربراہی اجلاس منعقد کیا تھا جس میں تنازع کے خاتمے کے طریقوں پر غور کیا گیا تھا۔
