حماس کا 'امن منصوبے' کو جزوی طور پر قبول کرنے کا اعلان، ٹرمپ کا اسرائیل کو حملے روکنے کا حکم
حماس نے کہا کہ وہ سیکڑوں فلسطینی قیدیوں کے بدلے منصوبے کے "فارمولے" کے مطابق باقی ماندہ یرغمالیوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے۔
Published : October 4, 2025 at 7:19 AM IST|
Updated : October 4, 2025 at 7:25 AM IST
دیر البلاح (غزہ): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو 'امن منصوبے' پر حماس کا جواب ملنے کے بعد اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ غزہ کی پٹی پر بمباری بند کر دے۔ حماس نے ٹرمپ کے امن منصوبے پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ تقریباً دو سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے اور باقی ماندہ تمام یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے۔
حماس نے ٹرمپ کے امن منصوبے کے کچھ حصوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ 'وہ یرغمالیوں کی رہائی اور ساحلی پٹی کا اقتدار دوسرے فلسطینیوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس منصوبے کے دیگر پہلوؤں پر مذاکرات اور فلسطینیوں کے درمیان مزید مشاورت کی ضرورت ہے۔ حماس کے سینئر عہدیداروں نے مشورہ دیا کہ اب بھی بڑے اختلافات موجود ہیں جن کے لیے مزید مذاکرات کی ضرورت ہے۔
ٹرمپ نے حماس کے بیان کا خیر مقدم کیا
ٹرمپ نے حماس کے بیان کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ "مجھے یقین ہے کہ وہ (حماس) دیرپا امن کے لیے تیار ہیں۔" انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا، "اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر حملے روک دینا چاہیے، تاکہ ہم یرغمالیوں کو بحفاظت اور جلدی سے باہر نکال سکیں! فی الحال، ایسا (بمباری) کرنا بہت خطرناک ہے۔ ہم پہلے سے ہی تفصیلات پر بات چیت کر رہے ہیں جس پر کام کیا جائے گا۔"
Donald J. Trump Truth Social Post 06:42 PM EST 10/03/25— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 3, 2025
(President Trump victory speech from the White House Oval Office as he praises all of the countries that signed on to his peace plan in Gaza, now that all of the hostages are being released by Hamas) pic.twitter.com/bIWElE7Osp
حماس نے کہا کہ غزہ کی پٹی اور فلسطینیوں کے حقوق کے مستقبل کو چھونے والی تجویز کے پہلوؤں کا فیصلہ دوسرے دھڑوں کے ساتھ مل کر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق "متفقہ فلسطینی موقف" کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔
حماس نے اپنے بیان میں خود کو 'غیر مسلح کیے جانے کی تجویز کا فی الحال کوئی ذکر نہیں کیا، جو ٹرمپ کی تجویز میں شامل ایک اہم اسرائیلی مطالبہ تھا۔ حماس نے غیر مسلح کیے جانے کی تجویز کو بظاہر منصوبے کے اس حصے میں ڈال دیا ہے جن پر اس کے مطابق بات چیت کی ضرورت ہے۔
Donald J. Trump Truth Social Post 05:14 PM EST 10/03/25 pic.twitter.com/OzA1hxIEX3— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 3, 2025
حماس کے عہدیداروں کے اعتراضات
غزہ سے باہر مقیم حماس کے ایک سینئر عہدیدار موسیٰ ابو مرزوق نے جمعے کے روز الجزیرہ نیٹ ورک کو ایک انٹرویو بتایا کہ ٹرمپ کی تجویز "بغیر مذاکرات کے (من و عن) عمل میں نہیں لائی جا سکتی"۔
حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ بظاہر سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کا حوالہ دیتے ہوئے منصوبے کے "فارمولے" کے مطابق باقی تمام یرغمالیوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے سیاسی طور پر آزاد فلسطینی ادارے کو اقتدار سونپنے کے لیے اپنی دیرینہ کشادگی کا بھی اعادہ کیا۔
لیکن ابو مرزوق نے کہا کہ حماس کے لیے 72 گھنٹوں کے اندر تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض مغویوں کی باقیات کو تلاش کرنے میں کئی دن یا ہفتے لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس اپنے ہتھیار مستقبل کے فلسطینی ادارے کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے جو غزہ کو چلاتا ہے، لیکن امن منصوبے پر دیے گئے سرکاری بیان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
حماس کے ایک اور عہدے دار اسامہ حمدان نے العربی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ حماس غزہ کی حکمرانی غیر ملکی انتظامیہ کے حوالے کرنے سے انکار کرے گی اور غیر ملکی افواج کا داخلہ بھی "ناقابل قبول" ہوگا۔
منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے تیار: اسرائیل
حماس کے اس اعلان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بظاہر یرغمالیوں کی رہائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ٹرمپ کے منصوبے کے "پہلے مرحلے" پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ ان کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل حماس کے ساتھ ممکنہ خلیج کو دور کیے بغیر اس سے پہلے طے شدہ اصولوں کی بنیاد پر جنگ کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
حالانکہ 'حملے روکنے' سے متعلق ٹرمپ کے حکم کے بعد بھی اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملے جاری رکھے لیکن بعد ازاں اسرائیلی حکومت نے اپنی فوج کو غزہ میں آپریشن کم کرنے کا حکم دیا۔ آرمی ریڈیو کے فوجی نمائندے ڈورون کدوش نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے "سیاسی رہنما" نے فوج کو ہدایت دی ہے کہ وہ غزہ میں سرگرمیاں "کم سے کم" کر دیں اور صرف "دفاعی کارروائیاں کریں"۔
وہیں اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر نے آئی ڈی ایف سے کہا کہ 'یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے تیار رہیں'
حماس کے جواب کا وسیع پیمانے پر خیرمقدم
اہم ثالث قطر اور مصر نے تازہ ترین پیش رفت کا خیرمقدم کیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ وہ "منصوبے پر بات چیت جاری رکھیں گے۔"
وہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے بھی حماس کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ ان کے ترجمان نے کہا کہ وہ "تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ غزہ میں المناک تنازعے کو ختم کرنے کے موقعے سے فائدہ اٹھائیں"۔ اسی کے ساتھ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ "تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی ممکن ہے!"
اس کے علاوہ اٹلی، برطانیہ، آسٹریلیا اور کولمبیا نے بھی غزہ جنگ کی روک تھام میں ہونے والی اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔
اسی بیچ اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندانوں کی نمائندگی کرنے والی مرکزی تنظیم نے کہا کہ ٹرمپ کے بمباری روکنے کے حکم کا خیر مقدم کیا جس میں انہوں نے کہا کہ "یرغمالیوں کو سنگین اور ناقابل تلافی نقصان کو روکنے کے لیے لڑائی روکنا ضروری ہے۔" تنظیم نے نیتن یاہو سے مطالبہ کیا کہ "ہمارے تمام یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے فوری طور پر موثر اور تیز مذاکرات شروع کریں۔"
قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ منگل کو حملے کی دوسری برسی سے قبل جنگ کے خاتمے اور درجنوں یرغمالیوں کی واپسی کے وعدوں کو پورا کرنے کے خواہاں دکھائی دیتے ہیں۔
مزید پڑھیں:
اسرائیل نے گلوبل صمود فلوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی روک دیا، دنیا بھرمیں احتجاجی مظاہرے
اسرائیلی فوج نے غزہ جارہے گلوبل صمود فلوٹیلا کو روک دیا، 200 سے زائد کارکن گرفتار
جو فلسطینی غزہ شہر نہیں چھوڑے گا اسے دہشت گرد تصور کیا جائے گا، اسرائیل کا نیا فرمان