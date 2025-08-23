ٹرمپ کے قریبی سرجیو گور بھارت میں امریکہ کے اگلے سفیر ہوں گے

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو اپنے معتمد سرجیو گور کو ہندوستان میں امریکہ کا اگلا سفیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ سرجیو گور کو خصوصی ایلچی برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ یہ تقرری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ کی جانب سے ہندوستان پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اس میں روس سے تیل کی خریداری پر 25 فیصد جرمانہ بھی شامل ہے۔
ٹروتھ سوشل پر اعلان کرتے ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں سرجیو گور کو ہندوستان میں ہمارے اگلے امریکی سفیر اور جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے خصوصی ایلچی کے طور پر ترقی دے رہا ہوں۔
I am pleased to announce that I am promoting Sergio Gor to be our next United States Ambassador to the Republic of India, and Special Envoy for South and Central Asian Affairs. As Director of Presidential Personnel, Sergio and his team have hired nearly 4,000 America First…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 22, 2025
ٹرمپ نے مزید لکھا، صدارتی عملے کے ڈائریکٹر کے طور پر، سرجیو اور ان کی ٹیم نے ریکارڈ وقت میں ہماری وفاقی حکومت کے ہر محکمے میں تقریباً 4000 امریکہ فسٹ محب وطن افراد کو تعینات کیا ہے۔ ہمارے محکموں اور ایجنسیوں میں 95 فیصد سے زیادہ آسامیاں بھری ہوئی ہیں! سرجیو وائٹ ہاؤس میں اپنے موجودہ کردار پر اس وقت تک رہیں گے جب تک ان کی تقرری کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔
گور کو ایک 'عظیم دوست' قرار دیتے ہوئے، ٹرمپ نے ان پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور وائٹ ہاؤس کے صدارتی عملے کے دفتر میں ان کے تعاون کو نوٹ کیا۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، سرجیو ایک بہترین دوست ہیں جو کئی سالوں سے میرے ساتھ ہیں۔ انھوں نے میری تاریخی صدارتی مہموں پر کام کیا، میری سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابیں شائع کیں، اور ہماری تحریک کی حمایت کرنے والے سب سے بڑے سپر پی اے سی کو چلایا۔
ٹرمپ نے لکھا، صدارتی عملے کے ڈائریکٹر کے طور پر سرجیو کا کردار امریکی عوام کی طرف سے مجھے ملنے والے بے مثال مینڈیٹ کو پورا کرنے میں اہم رہا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے خطے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا شخص ہو جس پر میں اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے میں ہماری مدد کر سکوں۔ سرجیو ایک شاندار سفیر ہوں گے۔ مبارک ہو سرجیو!'
Beyond grateful to @realDonaldTrump for his incredible trust and confidence in nominating me to the be his next U.S. Ambassador to India and Special Envoy for South and Central Asian Affairs! Nothing has made me prouder than to serve the American people through the GREAT work of…— Sergio Gor (@SergioGor) August 22, 2025
سرجیو گور ایرک گارسیٹی کی جگہ لیں گے۔ گور نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ ان کے ناقابل یقین اعتماد اور انھیں ہندوستان میں امریکہ کا اگلا سفیر اور جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے خصوصی ایلچی نامزد کرنے کے لیے ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نمائندگی کرنا میری زندگی کا اعزاز ہوگا۔
