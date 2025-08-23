ETV Bharat / international

صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی ساتھی سرجیو گور کو ہندوستان میں امریکی سفیر کے طور پر نامزد کیا۔

ٹرمپ کے قریبی سرجیو گور بھارت میں امریکہ کے اگلے سفیر ہوں گے
ٹرمپ کے قریبی سرجیو گور بھارت میں امریکہ کے اگلے سفیر ہوں گے (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 23, 2025 at 9:15 AM IST

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو اپنے معتمد سرجیو گور کو ہندوستان میں امریکہ کا اگلا سفیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ سرجیو گور کو خصوصی ایلچی برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ یہ تقرری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ کی جانب سے ہندوستان پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اس میں روس سے تیل کی خریداری پر 25 فیصد جرمانہ بھی شامل ہے۔

ٹروتھ سوشل پر اعلان کرتے ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں سرجیو گور کو ہندوستان میں ہمارے اگلے امریکی سفیر اور جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے خصوصی ایلچی کے طور پر ترقی دے رہا ہوں۔

ٹرمپ نے مزید لکھا، صدارتی عملے کے ڈائریکٹر کے طور پر، سرجیو اور ان کی ٹیم نے ریکارڈ وقت میں ہماری وفاقی حکومت کے ہر محکمے میں تقریباً 4000 امریکہ فسٹ محب وطن افراد کو تعینات کیا ہے۔ ہمارے محکموں اور ایجنسیوں میں 95 فیصد سے زیادہ آسامیاں بھری ہوئی ہیں! سرجیو وائٹ ہاؤس میں اپنے موجودہ کردار پر اس وقت تک رہیں گے جب تک ان کی تقرری کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔

گور کو ایک 'عظیم دوست' قرار دیتے ہوئے، ٹرمپ نے ان پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور وائٹ ہاؤس کے صدارتی عملے کے دفتر میں ان کے تعاون کو نوٹ کیا۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، سرجیو ایک بہترین دوست ہیں جو کئی سالوں سے میرے ساتھ ہیں۔ انھوں نے میری تاریخی صدارتی مہموں پر کام کیا، میری سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابیں شائع کیں، اور ہماری تحریک کی حمایت کرنے والے سب سے بڑے سپر پی اے سی کو چلایا۔

ٹرمپ نے لکھا، صدارتی عملے کے ڈائریکٹر کے طور پر سرجیو کا کردار امریکی عوام کی طرف سے مجھے ملنے والے بے مثال مینڈیٹ کو پورا کرنے میں اہم رہا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے خطے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا شخص ہو جس پر میں اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے میں ہماری مدد کر سکوں۔ سرجیو ایک شاندار سفیر ہوں گے۔ مبارک ہو سرجیو!'

سرجیو گور ایرک گارسیٹی کی جگہ لیں گے۔ گور نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ ان کے ناقابل یقین اعتماد اور انھیں ہندوستان میں امریکہ کا اگلا سفیر اور جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے خصوصی ایلچی نامزد کرنے کے لیے ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نمائندگی کرنا میری زندگی کا اعزاز ہوگا۔

