ٹرمپ کا 15 اگست کو الاسکا میں پوتن سے ملاقات کا اعلان، کہا، روس-یوکرین امن معاہدہ 'بہت قریب' - TRUMP PUTIN MEET

ٹرمپ نے کہا کہ وہ پوتن کے ساتھ مل کر روس یوکرین جنگ کو ختم کرائیں گے۔

صدر پوتن اور ٹرمپ
صدر پوتن اور ٹرمپ (File Photo: AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025 at 8:42 AM IST

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ اگلے جمعہ 15 اگست 2025 کو الاسکا میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کریں گے۔ توقع ہے کہ اس ملاقات میں بنیادی طور پر روس اور یوکرین کے درمیان امن معاہدے کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔

ٹرمپ نے یہ جانکاری اپنے 'تروتھ' سوشل اکاؤنٹ پر شیئر کیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ مزید جانکاری بعد میں دی جائے گی۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس میں آرمینیا-آذربائیجان امن معاہدے پر دستخط کے دوران ٹرمپ نے روس یوکرین تنازع پر بھی پیش رفت کا اشارہ دیا۔

ٹرمپ نے کہا کہ 'میں آیا تھا تو پوری دنیا آگ کے شعلوں میں گھری تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہمیں یہاں آئے چھ ماہ ہی ہوئے ہیں۔ دنیا شعلوں میں تھی اور ہم نے تقریباً ہر آگ پر قابو پالیا۔ ہم روس اور یوکرین کے ساتھ ایک اور آگ پر بہت مضبوطی سے کام کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر بعد آپ کے لیے مزید جانکاری لائیں گے۔'

انہوں نے مزید کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ دنیا میں امن اور استحکام لائیں۔ آرمینیا-آذربائیجان معاہدے کے دوران روس-یوکرین امن کوششوں کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا، 'جیسا کہ آپ جانتے ہیں، روس نے گذشتہ ڈیڑھ ماہ میں تقریباً 25000 افراد کو کھو دیا ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین میں صرف کچھ ہی لوگ مرے ہیں اور بہت سے لوگ اب بھی مر رہے ہیں۔ امریکہ اس لڑائی کو روکنے کے بہت قریب ہے۔ اس کا اعلان بعد میں کریں گے۔ ہم روس کے ساتھ ملاقات کریں گے اور جگہ کا اعلان کریں گے۔ یہ جگہ کئی وجوہات کی بنا پر بہت مشہور ہوگی۔ ہم اس کا اعلان تھوڑی دیر بعد کریں گے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے ہم اسے ابھی نہیں کرنا چاہتے۔'

جب ان سے پوچھا گیا کہ بات چیت کس حد تک آگے بڑھی ہے تو ٹرمپ نے جواب دیا، 'ہم معاہدے کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں۔ نیٹو کے ذریعے یورپی ممالک کے ساتھ کام کرنا ایک خوشی کی بات ہے۔

میں ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہوگیا اور دو سے پانچ فیصد کی شرح پر راضی ہوگیا۔ وہ پہلے ہی اس کی ادائیگی کر چکے ہیں۔ ہم مل کر بہت قریب سے کام کر رہے ہیں۔ صدر زیلنسکی تیں پوری ایماندار سے کہوں تو انہیں ان کی ضرورت کی ہر چیز مل رہی بشرطیکہ ہم کچھ کام کر پائیں۔

میں بہت جلد صدر پوتن سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ ملاقات پہلے بھی ہو سکتی تھی، لیکن میرے خیال میں کچھ حفاظتی انتظامات ہیں جو بدقسمتی سے لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں۔' ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے معاہدے میں کچھ علاقوں کا تبادلہ بھی شامل ہوگا۔ یہ بہت پیچیدہ ہے لیکن ہم کچھ علاقوں کو واپس حاصل کرنے جا رہے ہیں اور ہم کچھ علاقوں کو تبدیل بھی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 'دونوں کے مفاد میں کچھ علاقوں کا تبادلہ ہوگا، لیکن ہم اس پر بعد میں یا کل بات کریں گے۔'

