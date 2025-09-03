واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکا کو عظیم بنانے کے لیے ٹیرف کا دفاع کیا۔ یہی نہیں، اس نے دعویٰ کیا کہ سات جنگیں ٹیرف کی وجہ سے ختم ہوئیں۔ ٹیرف کو بھی گفت و شنید کا ایک بڑا ہتھیار قرار دیا گیا۔
امریکی صدر ٹرمپ نے منگل کو (مقامی وقت کے مطابق) صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی خلائی کمان کے ہیڈ کوارٹر کو ہنٹس ول، الاباما منتقل کرنے کا اعلان کیا۔ ٹیرف کو مذاکرات کے جادوئی ٹول کے طور پر بھی بیان کیا۔
What few people understand is that we do very little business with India, but they do a tremendous amount of business with us. In other words, they sell us massive amounts of goods, their biggest “client,” but we sell them very little - Until now a totally one sided relationship,…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 1, 2025
انہوں نے دعویٰ کیا کہ محصولات نے نہ صرف امریکی معیشت کو فروغ دیا بلکہ 'سات جنگوں کو ختم کرنے' میں بھی مدد کی۔ انہوں نے عالمی سطح پر کچھ ممالک کے ساتھ پیدا ہونے والے معاشی تناؤ کو آسانی سے نظر انداز کر دیا، جبکہ انہوں نے اپنی ٹیرف پالیسی کو برقرار رکھنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ پر ایک اور حملہ کیا۔
امریکہ کے بغیر دنیا کی ہر چیز مر جائے گی: ٹرمپ
ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ امریکہ کے بغیر دنیا کی ہر چیز مر جائے گی۔ یہ سچ ہے۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ یہ بہت بڑا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہوں نے پہلے چار سالوں میں اسے واقعی بڑا بنا دیا۔ پھر یہ بائیڈن انتظامیہ کے دوران خراب ہونا شروع ہوا۔ لیکن اس نے اسے ایک ایسی سطح پر پہنچا دیا ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اتنی جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ گرم اور بہترین ہے۔ یہ معاشی طور پر بہترین ہے۔
ٹیرف سے بڑی رقم آرہی ہے: ٹرمپ
امریکی صدر نے کہا کہ اتنی بڑی رقم ٹیرف اور دیگر چیزوں کی وجہ سے آرہی ہے لیکن صرف ٹیرف کی وجہ سے۔ ہمیں یہ دوسری چیزیں بھی ٹیرف سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں بہترین مذاکرات کار بھی بناتا ہے۔
ٹیرف کے ساتھ سات جنگیں طے کیں: ٹرمپ
ٹرمپ نے کہا، 'میں نے سات جنگیں طے کیں اور ان میں سے بہت سی جنگیں تجارت کی وجہ سے تھیں۔ اور میں نے جو تجارتی معاہدے کیے ہیں ان میں سے بہت سے ٹیرف کی وجہ سے تھے۔ یہ آپ کو بہترین گفتگو کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔'
ٹرمپ نے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف کا جواز بھی پیش کیا
ٹرمپ نے ہندوستانی درآمدات پر عائد 50 فیصد ٹیرف کو بھی درست قرار دیا۔ یہ دعوی کرتے ہوئے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کئی سالوں سے 'یک طرفہ' رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نئی دہلی واشنگٹن کے ساتھ 'بہت اچھی' چل رہی ہے۔
وائٹ ہاؤس میں ہندوستان پر محصولات پر نظر ثانی کرنے کے بارے میں سوالوں کے جواب میں، ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان، امریکہ پر دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لگا رہا ہے، جس سے غیر متوازن تجارتی منظر نامہ پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت امریکہ سے بہت زیادہ ٹیرف وصول کر رہا ہے۔
ٹرمپ نے کہا - ہارلے ڈیوڈسن پر 200 فیصد ٹیرف لگا دیا گیا
امریکی صدر ٹرمپ نے دلیل دی کہ ہندوستان نے امریکی موٹرسائیکل کمپنی ہارلے ڈیوڈسن پر 200 فیصد ٹیرف لگا دیا۔ اس لیے ہارلے ڈیوڈسن بھارت میں اپنی موٹرسائیکلیں فروخت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہارلے ڈیوڈسن بھارت گئے اور وہاں موٹرسائیکل پلانٹ بنایا اور اب انہیں ٹیرف ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید دلیل دی کہ بھارت نے جو کچھ بنایا، امریکا کو بھیجا لیکن امریکا نے کچھ نہیں بھیجا.
امریکہ کی جانب سے ہندوستانی درآمدات پر 50 فیصد ٹیرف اور روسی خام تیل کی خریداری پر 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد کرنے کے بعد بڑھتی ہوئی اقتصادی کشیدگی کی وجہ سے ہندوستان کو عالمی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔