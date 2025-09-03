نیویارک: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہندوستان پر 'غیر معقول' محصولات عائد کرنے پر اندرون ملک سخت تنقید کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی کچھ ماہرین نے اسے صفر کرنے اور معافی مانگنے کا مشورہ دیا ہے۔ اے این آئی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، نیویارک یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ایڈورڈ پرائس نے کہا کہ 21ویں صدی کی تشکیل میں ہندوستان کا کردار 'فیصلہ کن' ہے۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات کو 'اہم' قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر مزید حیرت کا اظہار کیا۔
ایڈورڈ پرائس نے کہا، 'میں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان شراکت داری کو 21ویں صدی کی سب سے اہم شراکت داری سمجھتا ہوں۔ یہ شراکت داری چین اور روس کے تعلقات کو بڑی حد تک متاثر کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے وقت میں بھارت کا ووٹ فیصلہ کن ہے۔ ہندوستان 21ویں صدی کا ایک اہم کھلاڑی ہے اور مزید طاقتور بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔'
چین سے محاذ آرائی اور روس کے ساتھ جنگ
انہوں نے کہا، 'میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چین کے ساتھ محاذ آرائی اور روس کے ساتھ جنگ کے درمیان امریکی صدر بھارت پر 50 فیصد ٹیرف کیوں لگا رہے ہیں۔ ہمیں ہندوستان پر 50 فیصد ٹیرف کو ہٹانا ہوگا اور اسے زیادہ معقول سطح پر لانا ہوگا۔ میں صفر فیصد ٹیرف لگانے کا مشورہ دیتا ہوں۔'
مودی ہیں 'خوبصورت ہوشیار'
اس کے بعد ایڈورڈ پرائس نے وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کی اور انہیں 'خوبصورت ہوشیار' کہا کیونکہ انہوں نے امریکہ کو یاد دلایا کہ ہندوستان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں، لیکن وہ روس-چین اتحاد کو مکمل طور پر قبول نہیں کر سکتا اور بیجنگ میں فوجی پریڈ میں شامل نہیں ہو سکتا۔
ہندوستان اپنے فیصلے خود کرے گا
پرائس نے یہ بھی دلیل دی کہ اپنی آزاد خودمختاری کی وجہ سے ہندوستان کبھی بھی چینی اثر و رسوخ میں نہیں آئے گا اور اپنے فیصلے خود کرے گا۔ یہ کسی ایک سمت میں نہیں بڑھے گا۔ روسی صدر پیوٹن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ پرانی سوویت سلطنت کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہندوستان ایک خودمختار ملک
اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مودی کی قیادت میں ہندوستان رضاکارانہ طور پر اثر و رسوخ کے اس دائرے کا حصہ بن رہا ہے، جو دراصل چین کا دائرہ اثر ہے، تو نہیں۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں اور یاد رکھیں کہ ہندوستان ایک خودمختار ملک ہے جس کی اپنی تہذیب کے ساتھ ایک آزاد ذہنیت ہے۔
روس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟
"ہندوستان اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہندوستان مستقل طور پر ایک لائن کے ایک طرف یا دوسری طرف اپنا پاؤں رکھے اور خاص طور پر جب وہ یہ نہ دیکھے کہ روس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو کہ بنیادی طور پر چین کی اقتصادی فتح کی ایک شکل ہے۔"
سابق امریکی این ایس اے جیک سلیوان کے اس الزام پر رد عمل دیتے ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں اپنے خاندان کے کاروباری مفادات کے حصول کے لیے بھارت کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات کو قربان کر رہے ہیں، ایڈورڈ پرائس نے کہا کہ ٹرمپ کے مالی مفادات ہیں لیکن اس پر یقین کے ساتھ تبصرہ کرنا ناممکن ہے۔
دنیا کی دو سب سے بڑی جمہوریتوں کے درمیان تشخیص
"ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریاستہائے متحدہ کے صدر کے فعال مالی مفادات ہیں اور یہ روایتی پوزیشن سے ہٹنا ہے کہ صدور کے مالی مفادات نہیں ہوتے اور میں یہ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ ہم کبھی نہیں جان پائیں گے، یہ جاننا تقریباً ناممکن ہے کہ وہ مفادات کیا ہیں۔" یہ تشخیص دنیا کی دو سب سے بڑی جمہوریتوں کے درمیان وسیع تر اسٹریٹجک تعاون پر موجودہ امریکہ بھارت تجارتی تناؤ کے ممکنہ طویل مدتی نتائج کے بارے میں خارجہ پالیسی کے ماہرین کے بڑھتے ہوئے خدشات کو اجاگر کرتا ہے۔