ٹرمپ انتظامیہ نے ہندوستان پر ٹیرف کیوں لگایا؟ وائٹ ہاؤس نے کیا ایک بڑا انکشاف

واشنگٹن: وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کو یوکرین تنازعہ کو آگے بڑھانے سے روکنے کے لیے ہندوستان پر ٹیرف لگائے ہیں۔ ٹرمپ نے پہلے بھارت پر 25 فیصد ٹیرف لگایا اور پھر اس پر اضافی ٹیکس لگا کر اسے بڑھا کر 50 فیصد کر دیا۔
اپنی پریس کانفرنس کے دوران لیویٹ نے کہا کہ پابندیوں کے پیچھے کا مقصد روس پر اضافی دباؤ ڈالنا ہے۔ انھوں نے کہا، دیکھو، صدر نے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے عوام پر زبردست دباؤ ڈالا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، انھوں نے بھارت پر پابندیاں اور دیگر اقدامات کیے ہیں۔ وہ خود واضح کر چکے ہیں کہ وہ اس جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دوسروں کے اس خیال کا مذاق اڑایا ہے کہ ہمیں کسی بھی ملاقات کے لیے مزید ایک ماہ انتظار کرنا چاہیے۔
اس سے قبل ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ اس میں ٹرمپ نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے پوتن کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا دن بہت کامیاب رہا جب کہ زیلنسکی نے کہا کہ یہ ان کی امریکی صدر کے ساتھ اب تک کی بہترین گفتگو تھی۔
لیویٹ کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ جلد سے جلد امن لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، صدر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جلد از جلد اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل سمیت تمام یورپی رہنما وائٹ ہاؤس چھوڑ رہے ہیں۔ وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک بڑا پہلا قدم ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ یہ دونوں رہنما ایک ساتھ بیٹھیں گے، اور صدر کو بھی یہی امید ہے۔
لیویٹ نے مزید کہا، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ امریکی حکومت اور ٹرمپ انتظامیہ دو طرفہ بات چیت کو ممکن بنانے کے لیے روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ لیویٹ نے کہا کہ امن کے قیام کے لیے ٹرمپ کی انتھک کوششوں کی وجہ سے یورپی رہنما پوتن کے ساتھ ملاقات کے 48 گھنٹوں کے اندر وائٹ ہاؤس میں حاضر ہونے کے قابل ہو گئے۔
لیویٹ نے یہ بھی کہا کہ الاسکا میں ٹرمپ اور پوتن کے درمیان ملاقات کے فوراً بعد یورپی رہنماؤں کو اس پورے واقعہ کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپی رہنما ٹرمپ سے ملنے فوراً امریکہ پہنچ گئے۔ ایک صحافی کے پوچھے گئے سوال پر لیویٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اگر ٹرمپ صدر ہوتے تو جنگ کبھی نہ ہوتی۔
