اسرائیل اور حماس قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار، ٹرمپ کا غزہ جنگ کے خاتمے کا اعلان، مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ
نیتن یاہو کے دفتر کے ترجمان نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی کا عمل پیر کی صبح شروع ہو جائے گا۔
Published : October 13, 2025 at 7:53 AM IST
یروشلم: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو ایک بیان میں اعلان کیا کہ غزہ جنگ "ختم" ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ اعلان اسرائیل کے دورے اور مصر میں 'امن سربراہی اجلاس' کی میزبانی کے لیے روانہ ہوتے وقت کیا۔
امریکی صدر کا مشرق وسطیٰ کا یہ دورہ حماس اور اسرائیل کے بیچ یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کے پیش نظر ہو رہا ہے۔ آج حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کی تیاری میں ہے۔ امریکی صدر کے مجوزہ روڈ میپ کے تحت فلسطینی عسکریت پسندوں کی طرف سے یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں اسرائیل تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔
لیکن اسرائیل اور حماس رہائی پانے والوں کی حتمی فہرستوں پر اتوار کو دیر گئے تک الجھے رہے۔ حماس کے دو ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ گروپ اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ اسرائیل سات سینئر فلسطینی رہنماؤں کو رہا کیے جانے والوں کی فہرست میں شامل کرے۔ اسی درمیان مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ ہوتے وقت ٹرمپ نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے نامہ نگاروں کو پراعتماد لہجے میں بتایا کہ "غزہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔"
امریکی رہنما اسرائیلی یرغمالیوں کی متوقع رہائی کے فوراً بعد اسرائیل پہنچنے والے ہیں اور مصر جانے سے قبل اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے جہاں وہ دو سال سے جاری غزہ جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کو فروغ دینے کے لیے اپنے منصوبے کی حمایت کرنے کے لیے عالمی رہنماؤں کے اجلاس کی میزبانی کریں گے۔
اسی بیچ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ "ہم نے مل کر زبردست فتوحات حاصل کیں، ایسی فتوحات جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا... لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے۔" نیتن یاہو نے بائبل کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "یہ ایک جذباتی شام، آنسوؤں کی شام، خوشی کی شام ہے، کیونکہ کل ہمارے بچے ہماری سرحدوں پر واپس آئیں گے۔"
اسرائیل کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر نے بھی فتح کا دعویٰ کیا۔ ضمیر نے کہا کہ "گذشتہ دو برسوں میں ہم نے جو فوجی دباؤ ڈالا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سفارتی اقدامات بھی حماس پر فتح کا باعث بنے ہیں۔"
نیتن یاہو کے دفتر کے ترجمان شوش بیدروسیان نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی پیر کی صبح شروع ہو جائے گی۔ اسرائیل کو توقع ہے کہ ہمارے تمام 20 زندہ یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کر دیا جائے گا۔ تاہم اسرائیل کے ایک سینئر فوجی اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ "بدقسمتی سے... ہم توقع کرتے ہیں کہ تمام ہلاک شدہ یرغمالیوں کو کل واپس نہیں کیا جائے گا۔"
'تمام تیاریاں مکمل'
نیتن یاہو کے دفتر کے ترجمان بیدروسیان نے کہا، "فلسطینی قیدیوں کو اس وقت رہا کر دیا جائے گا جب اسرائیل اس بات کی تصدیق کر لے گا کہ رہا کیے گئے ہمارے تمام مغوی سرحد پار اسرائیل میں داخل ہو گئے ہیں۔" دریں اثنا، حماس کے دو ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ گروپ اسرائیل پر زور دے رہا ہے کہ تبادلے کے حصے کے طور پر سات اہم فلسطینی شخصیات کو رہا کیا جائے -- جن میں سے کم از کم ایک کو اسرائیل پہلے رہا کرنے سے انکار کر چکا ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ اس کے باوجود گروپ اور اس کے اتحادیوں نے تمام زندہ یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے "تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں"۔ منصوبے کے تحت، حماس کو باقی ماندہ 47 یرغمالیوں -- زندہ اور مردہ -- کو رہا کرنا ہے جنہیں سات اکتوبر 2023 کو سرحد پار سے حماس کے حملے کے دوران اغوا کیا گیا تھا جس میں 1,219 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔
حماس سے یہ بھی توقع ہے کہ وہ سنہ 2014 میں غزہ کی سابقہ جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے ایک فوجی کی باقیات حوالے کر دے گی۔ وہیں جن فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، ان میں 250 سکیورٹی قیدی بھی شامل ہیں، جن میں کئی اسرائیلی پر بڑے حملے انجام دینے کے الزامات ہیں، جب کہ جنگ کے دوران غزہ میں اسرائیلی فوج نے تقریباً 1700 کو افراد کو حراست میں لیا۔
اسرائیل کے دورے کے بعد ٹرمپ اور مصر کے تفریحی شہر شرم الشیخ میں 20 سے زائد ممالک کے سربراہان کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔
'خوف اور فکر'
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے کہا کہ وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے، جیسا کہ برطانیہ، اٹلی، اسپین، فرانس اور اردن کے شاہ عبداللہ کے رہنما بھی شامل ہوں گے۔ دونوں کیمپوں کے عہدیداروں نے تصدیق کی کہ وہاں کوئی اسرائیلی اور نہ ہی حماس کے اہلکار موجود ہوں گے۔
غزہ میں امداد کا داخلہ جاری
جنگ بندی کے تیسرے دن کچھ امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوتے دیکھے گئے، لیکن پٹی کے جنوب میں خان یونس کے رہائشیوں نے کہا کہ افراتفری کے مناظر میں بھوک سے مرنے رہے رہائشیوں کی جانب سے کچھ امدادی کھیپوں کی لوٹ کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے جس میں کھانے کے پارسل روندتے ہوئے دیکھے گئے۔
غزہ کے ایک مقامی محمود المزین کے مطابق غزہ کے باشندوں کو اس بات پر بھروسہ نہیں ہے کہ امریکی قیادت میں ہونے والے مذاکرات ایک طویل مدتی امن کا باعث بنیں گے۔ انہوں نے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کہا، ’’ہر کوئی ڈرا ہوا ہے کہ جنگ واپس پھر سے شروع ہوگی۔ "ہم خوف کی وجہ سے خوراک کا ذخیرہ کر رہے ہیں اور فکر مند ہیں کہ جنگ واپس لوٹ آئے گی۔"
'طویل مدتی جنگ بندی'
غزہ اور اس کے رہائشیوں کو پچھلے دو برسوں میں تباہ کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ میں کم از کم 67,806 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے یہ اعداد و شمار قابل اعتبار ہیں۔ حالانکہ ان اعداد و شمار عام شہریوں اور جنگجوؤں میں فرق نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ بتاتے ہیں کہ مرنے والوں میں نصف سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں۔
اس دوران حماس کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پرا جس میں غزہ اور بیرون غزہ اس کے سرکردہ رہنماؤں کا قتل بھی شامل ہے۔ تاہم پوری طاقت لگانے کے بعد بھی اسرائیل اس تحریک کو کچل نہیں سکا، اور اس کی مذاکراتی کمیٹی کے ایک قریبی ذریعے نے اتوار کو اے ایف پی کو بتایا کہ اگرچہ حماس جنگ کے بعد کی غزہ گورننس میں حصہ نہیں لے گی، لیکن وہ اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔
ٹرمپ کے منصوبے کے تحت جیسے ہی اسرائیل غزہ سے جزوی انخلاء کرے گا، اس کی جگہ ایک کثیر القومی فورس لے لے گی جو اسرائیل میں قائم امریکہ کی زیر قیادت کمانڈ سنٹر کے ذریعے مربوط ہوگی۔
