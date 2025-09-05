واشنگٹن: ٹرمپ انتظامیہ نے بدھ کے روز ٹیرف کی لڑائی کو سپریم کورٹ میں لے جایا اور ججوں سے درخواست کی کہ وہ جلد از جلد فیصلہ کریں کہ صدر کو وفاقی قانون کے تحت وسیع درآمدی ٹیکس لگانے کا حق حاصل ہے۔
خاص طور پر، امریکہ میں بہت سے مقدمے ٹیرف اور بے قاعدہ نفاذ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ امریکی ٹیرف نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ کے تجارتی شراکت دار اور اتحادی بھی الگ تھلگ۔
ٹرمپ حکومت نے اپیل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کرنے کی درخواست کی ہے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زیادہ تر محصولات کو ہنگامی اختیارات کے ساتھ قانون کا غیر قانونی استعمال قرار دیا گیا تھا۔ یہ ان متعدد اپیلوں میں سے ایک ہے جو ٹرمپ انتظامیہ نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہیں، ایک ایسی عدالت جسے اس نے تشکیل دینے میں مدد کی۔ توقع ہے کہ وہ صدر کی تجارتی پالیسی کا ایک اہم پہلو ججوں کے سامنے رکھے گا۔
امریکی فیڈرل سرکٹ اپیل کورٹ نے ٹیرف کو فی الحال اپنی جگہ پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن انتظامیہ نے ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ وہ بدھ کے آخر میں الیکٹرانک طور پر دائر کی گئی درخواست میں فوری طور پر مداخلت کرے اور اسے ایسوسی ایٹڈ پریس کو دستیاب کرایا جائے۔ جمعرات کو باضابطہ طور پر اس کی سماعت متوقع ہے۔
سالیسٹر جنرل ڈی جان ساویر نے ججوں پر زور دیا کہ وہ نومبر کے اوائل میں کیس کی سماعت کریں اور دلائل سنیں۔ انہوں نے لکھا، "اس فیصلے سے غیر ملکی مذاکرات پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو صدر گزشتہ پانچ ماہ سے ٹیرف کے ذریعے بڑھا رہے ہیں، جس سے طے شدہ فریم ورک کے معاہدوں اور جاری مذاکرات دونوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ داؤ زیادہ نہیں ہوسکتا،" انہوں نے لکھا۔
لبرٹی جسٹس سینٹر کے سینئر وکیل اور قانونی چارہ جوئی کے ڈائریکٹر جیفری شواب نے کہا کہ ٹیرف اور غیر یقینی صورتحال کے ساتھ جدوجہد کرنے والے چھوٹے کاروباروں کے لیے بھی داؤ بہت زیادہ ہے۔
"یہ غیر قانونی ٹیرف چھوٹے کاروباروں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کی بقا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ہم اپنے گاہکوں کے لیے اس معاملے کے جلد حل کے منتظر ہیں،" انہوں نے کہا۔ کاروبار دو بار جیت چکے ہیں، ایک بار وفاقی عدالت میں تجارت پر توجہ مرکوز کی گئی اور اب اپیل کورٹ کے 7-4 فیصلے میں۔
ان کا مقدمہ ٹیرف اور بے قاعدہ نفاذ کو چیلنج کرنے والے بہت سے چیلنجوں میں سے ایک ہے جس نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، امریکی تجارتی شراکت داروں اور اتحادیوں کو الگ کر دیا ہے اور قیمتوں میں اضافے اور سست اقتصادی ترقی کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔
لیکن ٹرمپ نے محصولات کا استعمال یورپی یونین، جاپان اور دیگر ممالک پر نئے تجارتی معاہدوں پر رضامندی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے بھی کیا ہے۔ اگست کے آخر تک محصولات سے امریکہ کی کل آمدنی $159 بلین تھی، جو پچھلے سال کے اسی وقت کے دگنی سے بھی زیادہ ہے۔
فیڈرل سرکٹ کے لیے یو ایس کورٹ آف اپیلز کے ججوں کی اکثریت نے پایا کہ 1977 انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ، یا آئی ای ای پی اے، ٹرمپ کو ٹیرف سیٹ کرنے کے لیے کانگریس کے اختیارات پر تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم، اختلاف کرنے والوں نے کہا کہ یہ قانون صدر کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایمرجنسی کے دوران درآمدات کو بغیر کسی واضح حد کے کنٹرول کر سکے۔
اس فیصلے میں دو قسم کے درآمدی ٹیکسوں کا احاطہ کیا گیا ہے جنہیں ٹرمپ نے قومی ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے جائز قرار دیا ہے: ٹیرف کا پہلا اعلان اپریل میں کیا گیا تھا اور ٹیرف فروری میں کینیڈا، چین اور میکسیکو سے درآمدات پر عائد کیے گئے تھے۔
امریکی آئین کانگریس کو ٹیکس لگانے کا اختیار دیتا ہے، بشمول ٹیرف۔ لیکن کئی دہائیوں سے قانون سازوں نے یہ اختیار صدر کو سونپ دیا ہے۔ ٹرمپ نے اس پاور ویکیوم کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ غیر ملکی اسٹیل، ایلومینیم اور آٹوموبائلز پر ڈیوٹی سمیت ٹرمپ کی طرف سے لگائے گئے کچھ محصولات اپیل کورٹ کے فیصلے میں شامل نہیں تھے۔ اس میں ٹرمپ کی طرف سے اپنی پہلی مدت میں چین پر عائد کردہ محصولات بھی شامل نہیں ہیں۔ چین پر عائد محصولات کو ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن نے برقرار رکھا۔
ٹرمپ دوسرے قوانین کے تحت محصولات عائد کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اقدامات کی رفتار اور شدت پر زیادہ حدیں ہیں۔ حکومت کا استدلال ہے کہ اگر محصولات اٹھائے جاتے ہیں، تو اسے کچھ درآمدی ٹیکس واپس کرنا پڑ سکتے ہیں جو اس نے جمع کیے ہیں، جس سے امریکی خزانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔