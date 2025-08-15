ETV Bharat / international

روس یوکرین جنگ کے حوالے سے ٹرمپ اور پوتن الاسکا میں کریں گے ملاقات - TRUMP PUTIN MEET

اس ملاقات سے ٹرمپ کو دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ عالمی امن ساز ہیں۔

روس یوکرین جنگ کے حوالے سے ٹرمپ اور پیوٹن الاسکا میں ملاقات کریں گے
روس یوکرین جنگ کے حوالے سے ٹرمپ اور پیوٹن الاسکا میں ملاقات کریں گے (Image Source: AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 15, 2025 at 9:37 PM IST

4 Min Read

اینکریج: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کو الاسکا میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کریں گے جس میں نہ صرف یوکرین کی جنگ بلکہ یورپی سلامتی کی تقدیر کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس ملاقات سے ٹرمپ کو دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کا موقع ملے گا کہ ہے کہ وہ ایک ماسٹر ڈیل میکر اور عالمی امن ساز دونوں ہیں۔

انہوں نے اور ان کے معاونین نے ایک مضبوط مذاکرات کار کے طور پر پیش کیا ہے جو قتل عام کو ختم کرنے کا راستہ تلاش کر سکتا ہے، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلدی کر سکتے ہیں۔

پوتن کے لیے، ٹرمپ کے ساتھ ایک سربراہی ملاقات ایک طویل مدتی موقع فراہم کر سکتی ہے جس کی وہ طویل عرصے سے تلاش کر رہے تھے، جس سے روس کا فائدہ اٹھانا، نیٹو فوجی اتحاد میں دوبارہ شامل ہونے کی کیف کی کوشش کو ناکام بنانا اور یوکرین کو ماسکو کے زیر اثر واپس لانا۔

تاہم، ٹرمپ کے لیے خطرات موجود ہیں۔ پوتن کو امریکی سرزمین پر لا کر، صدر روسی رہنما کو وہ توثیق فراہم کر رہے ہیں جس کی انہیں ساڑھے تین سال قبل یوکرین پر حملے کے بعد بے دخل کیے جانے کے بعد ضرورت تھی۔

یوکرین کو دھچکا

یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو سربراہی اجلاس سے خارج کرنا مغرب کی 'یوکرین کے بغیر یوکرین کے بارے میں کچھ نہیں' کی پالیسی کو بھی دھچکا دیتا ہے اور اس امکان کو بڑھاتا ہے کہ ٹرمپ اس معاہدے پر راضی ہو سکتے ہیں جو یوکرین نہیں چاہتا۔ کسی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، خاص طور پر جب روس اور یوکرین امن کے اپنے مطالبات پر بہت دور ہیں۔

پوتن نے عارضی جنگ بندی کی مخالفت کی

پوتن نے طویل عرصے سے کسی بھی عارضی جنگ بندی کی مخالفت کی ہے، اسے مغربی ہتھیاروں کی سپلائی کی ناکہ بندی اور یوکرین کو متحرک کرنے کی کوششوں کو روکنے سے جوڑ دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ پوتن کے ساتھ بعد میں ہونے والی ملاقات، جس میں زیلنسکی بھی شرکت کریں گے، پوتن کے ساتھ ان کی سربراہی ملاقات سے زیادہ اہم ہو گی۔

انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ الاسکا چھوڑنے سے پہلے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک امکان ہے کہ روس نے اتفاق نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو فاکس نیوز ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ انہیں "فوری جنگ بندی" ملے گی یا نہیں لیکن وہ جلد ایک جامع امن معاہدہ چاہتے ہیں۔

کریملن نے کہا کہ ٹرمپ اور پوتن پہلے ون آن ون بات چیت کریں گے، اس کے بعد دونوں وفود کے درمیان ملاقات ہوگی اور ورکنگ ناشتے پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد وہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔

ٹرمپ نے ملاقات کو جذباتی قرار دیا

اینکریج کے قریب ایک فوجی اڈے پر سربراہی اجلاس سے پہلے کے دنوں میں، ٹرمپ نے اسے "واقعی جذباتی ملاقات" کے طور پر بیان کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ "روس کے لیے بہت سنگین نتائج ہونگے اگر پوتن نے جنگ ختم نہیں کی،" یہ کہتے ہوئے کہ پوتن دوسرے رہنماؤں کو دھمکی دے سکتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے گڑبڑ نہیں کریں گے۔

'امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں'

ریٹائرڈ فارن سروس آفیسر ایان کیلی، جنہوں نے اوباما اور پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے دوران جارجیا میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دیں، کہا کہ وہ امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ صرف پوتن کو دیکھتے ہیں۔ کیلی نے کہا، "سب سے اچھی چیز جو ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو سب سے بری چیز ہو سکتی ہے وہ ہے پوتن نے ٹرمپ کو زیلنسکی پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے اکسایا،"۔

اینکریج: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کو الاسکا میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کریں گے جس میں نہ صرف یوکرین کی جنگ بلکہ یورپی سلامتی کی تقدیر کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس ملاقات سے ٹرمپ کو دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کا موقع ملے گا کہ ہے کہ وہ ایک ماسٹر ڈیل میکر اور عالمی امن ساز دونوں ہیں۔

انہوں نے اور ان کے معاونین نے ایک مضبوط مذاکرات کار کے طور پر پیش کیا ہے جو قتل عام کو ختم کرنے کا راستہ تلاش کر سکتا ہے، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلدی کر سکتے ہیں۔

پوتن کے لیے، ٹرمپ کے ساتھ ایک سربراہی ملاقات ایک طویل مدتی موقع فراہم کر سکتی ہے جس کی وہ طویل عرصے سے تلاش کر رہے تھے، جس سے روس کا فائدہ اٹھانا، نیٹو فوجی اتحاد میں دوبارہ شامل ہونے کی کیف کی کوشش کو ناکام بنانا اور یوکرین کو ماسکو کے زیر اثر واپس لانا۔

تاہم، ٹرمپ کے لیے خطرات موجود ہیں۔ پوتن کو امریکی سرزمین پر لا کر، صدر روسی رہنما کو وہ توثیق فراہم کر رہے ہیں جس کی انہیں ساڑھے تین سال قبل یوکرین پر حملے کے بعد بے دخل کیے جانے کے بعد ضرورت تھی۔

یوکرین کو دھچکا

یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو سربراہی اجلاس سے خارج کرنا مغرب کی 'یوکرین کے بغیر یوکرین کے بارے میں کچھ نہیں' کی پالیسی کو بھی دھچکا دیتا ہے اور اس امکان کو بڑھاتا ہے کہ ٹرمپ اس معاہدے پر راضی ہو سکتے ہیں جو یوکرین نہیں چاہتا۔ کسی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، خاص طور پر جب روس اور یوکرین امن کے اپنے مطالبات پر بہت دور ہیں۔

پوتن نے عارضی جنگ بندی کی مخالفت کی

پوتن نے طویل عرصے سے کسی بھی عارضی جنگ بندی کی مخالفت کی ہے، اسے مغربی ہتھیاروں کی سپلائی کی ناکہ بندی اور یوکرین کو متحرک کرنے کی کوششوں کو روکنے سے جوڑ دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ پوتن کے ساتھ بعد میں ہونے والی ملاقات، جس میں زیلنسکی بھی شرکت کریں گے، پوتن کے ساتھ ان کی سربراہی ملاقات سے زیادہ اہم ہو گی۔

انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ الاسکا چھوڑنے سے پہلے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک امکان ہے کہ روس نے اتفاق نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو فاکس نیوز ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ انہیں "فوری جنگ بندی" ملے گی یا نہیں لیکن وہ جلد ایک جامع امن معاہدہ چاہتے ہیں۔

کریملن نے کہا کہ ٹرمپ اور پوتن پہلے ون آن ون بات چیت کریں گے، اس کے بعد دونوں وفود کے درمیان ملاقات ہوگی اور ورکنگ ناشتے پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد وہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔

ٹرمپ نے ملاقات کو جذباتی قرار دیا

اینکریج کے قریب ایک فوجی اڈے پر سربراہی اجلاس سے پہلے کے دنوں میں، ٹرمپ نے اسے "واقعی جذباتی ملاقات" کے طور پر بیان کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ "روس کے لیے بہت سنگین نتائج ہونگے اگر پوتن نے جنگ ختم نہیں کی،" یہ کہتے ہوئے کہ پوتن دوسرے رہنماؤں کو دھمکی دے سکتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے گڑبڑ نہیں کریں گے۔

'امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں'

ریٹائرڈ فارن سروس آفیسر ایان کیلی، جنہوں نے اوباما اور پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے دوران جارجیا میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دیں، کہا کہ وہ امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ صرف پوتن کو دیکھتے ہیں۔ کیلی نے کہا، "سب سے اچھی چیز جو ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو سب سے بری چیز ہو سکتی ہے وہ ہے پوتن نے ٹرمپ کو زیلنسکی پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے اکسایا،"۔

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMPVLADIMIR PUTINRUSSIA UKRAINE WARTRUMP PUTIN ALASKA SUMMITTRUMP PUTIN MEET

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.