اینکریج: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کو الاسکا میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کریں گے جس میں نہ صرف یوکرین کی جنگ بلکہ یورپی سلامتی کی تقدیر کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس ملاقات سے ٹرمپ کو دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کا موقع ملے گا کہ ہے کہ وہ ایک ماسٹر ڈیل میکر اور عالمی امن ساز دونوں ہیں۔
انہوں نے اور ان کے معاونین نے ایک مضبوط مذاکرات کار کے طور پر پیش کیا ہے جو قتل عام کو ختم کرنے کا راستہ تلاش کر سکتا ہے، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلدی کر سکتے ہیں۔
پوتن کے لیے، ٹرمپ کے ساتھ ایک سربراہی ملاقات ایک طویل مدتی موقع فراہم کر سکتی ہے جس کی وہ طویل عرصے سے تلاش کر رہے تھے، جس سے روس کا فائدہ اٹھانا، نیٹو فوجی اتحاد میں دوبارہ شامل ہونے کی کیف کی کوشش کو ناکام بنانا اور یوکرین کو ماسکو کے زیر اثر واپس لانا۔
تاہم، ٹرمپ کے لیے خطرات موجود ہیں۔ پوتن کو امریکی سرزمین پر لا کر، صدر روسی رہنما کو وہ توثیق فراہم کر رہے ہیں جس کی انہیں ساڑھے تین سال قبل یوکرین پر حملے کے بعد بے دخل کیے جانے کے بعد ضرورت تھی۔
یوکرین کو دھچکا
یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو سربراہی اجلاس سے خارج کرنا مغرب کی 'یوکرین کے بغیر یوکرین کے بارے میں کچھ نہیں' کی پالیسی کو بھی دھچکا دیتا ہے اور اس امکان کو بڑھاتا ہے کہ ٹرمپ اس معاہدے پر راضی ہو سکتے ہیں جو یوکرین نہیں چاہتا۔ کسی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، خاص طور پر جب روس اور یوکرین امن کے اپنے مطالبات پر بہت دور ہیں۔
پوتن نے عارضی جنگ بندی کی مخالفت کی
پوتن نے طویل عرصے سے کسی بھی عارضی جنگ بندی کی مخالفت کی ہے، اسے مغربی ہتھیاروں کی سپلائی کی ناکہ بندی اور یوکرین کو متحرک کرنے کی کوششوں کو روکنے سے جوڑ دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ پوتن کے ساتھ بعد میں ہونے والی ملاقات، جس میں زیلنسکی بھی شرکت کریں گے، پوتن کے ساتھ ان کی سربراہی ملاقات سے زیادہ اہم ہو گی۔
انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ الاسکا چھوڑنے سے پہلے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک امکان ہے کہ روس نے اتفاق نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو فاکس نیوز ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ انہیں "فوری جنگ بندی" ملے گی یا نہیں لیکن وہ جلد ایک جامع امن معاہدہ چاہتے ہیں۔
کریملن نے کہا کہ ٹرمپ اور پوتن پہلے ون آن ون بات چیت کریں گے، اس کے بعد دونوں وفود کے درمیان ملاقات ہوگی اور ورکنگ ناشتے پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد وہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔
ٹرمپ نے ملاقات کو جذباتی قرار دیا
اینکریج کے قریب ایک فوجی اڈے پر سربراہی اجلاس سے پہلے کے دنوں میں، ٹرمپ نے اسے "واقعی جذباتی ملاقات" کے طور پر بیان کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ "روس کے لیے بہت سنگین نتائج ہونگے اگر پوتن نے جنگ ختم نہیں کی،" یہ کہتے ہوئے کہ پوتن دوسرے رہنماؤں کو دھمکی دے سکتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے گڑبڑ نہیں کریں گے۔
'امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں'
ریٹائرڈ فارن سروس آفیسر ایان کیلی، جنہوں نے اوباما اور پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے دوران جارجیا میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دیں، کہا کہ وہ امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ صرف پوتن کو دیکھتے ہیں۔ کیلی نے کہا، "سب سے اچھی چیز جو ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو سب سے بری چیز ہو سکتی ہے وہ ہے پوتن نے ٹرمپ کو زیلنسکی پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے اکسایا،"۔